Erdoğan: Birilerinin Demir Kubbesi varsa bizim Çelik Kubbemiz olacak / Ek görüntü

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Sistemler sistemi olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin Demir Kubbesi varsa bizim Çelik Kubbemiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan Bakırköy'de bulunan Hava Harp Okulu'nda 197 öğrencinin mezun olduğu törende konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından okul 1'incisi Teğmen İkra Kuyumcu'ya diplomasını verdi.

'KIZLARIMIZ BAŞARIR ÖZELLİKLE DE ASKER OLARAK BAŞARIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki gündür bir taraftan tarihimize zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına damga vuran askeri başarılarımızı kutlarken, diğer taraftan da harp okullarımızın diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimizin coşkusuna teğmenlerimizin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ediyoruz. Tabi bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde gerek Deniz Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde, gerekse az önce Hava Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde 1'incilikleri kızlarımız aldı. Bu tabi bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır. Başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır. Pazar günü, Kubbetü-l İslam olan Ahlat'taydık. Anadolu'nun tapu senedi olan Ahlat'ta hem gençlerimizle kucaklaştık, hem de çok kritik mesajlar içeren önemli bir birliktelik fotoğrafı verdik. Devlet, millet bir olduğumuzu, teröre ve bölücü emellere karşı tek yürek, tek bilek olduğumuzu Ahlat'ta çok net biçimde ortaya koyduk. Ertesi gün Malazgirt Zaferi'mizin 953'üncü sene-i devriyesini her yaştan, her kökenden binlerce vatandaşımızın katılımıyla gururla idrak ettik. Sultan Alparslan'ın ve kahraman ordusunun bize emaneti olan toprakları ebedi vatanımız olarak koruyacağımızı orada bir kez daha ilan ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, dualarla, marşlarla yine büyük bir coşkuyla kutladık. Dün Kara Harp Okulumuzun hem mezuniyet sevincini paylaştık, hem de inşası tamamlanan yaklaşık bin 500 kişi kapasiteli camimizi ibadete açtık. Bugün önce Deniz Harp Okulumuzda Bahriyelilerimize diplomalarını takdim ettik, şimdi de sizlerin mezuniyet heyecanına ortak oluyoruz" dedi.

Erdoğan, "Hava Harp okulumuzdan, 183'ü Türk vatandaşı, 14'ü misafir ülkelerden gelen toplam 197 öğrencimizi mezun ediyoruz. Biraz sonra diplomalarını vereceğimiz tüm teğmenlerimizi tebrik ediyorum. Hudutsuz göklerin pervasız kartallarına görev yerlerinde Rabb'imden üstün başarılar diliyorum. Teğmenlerimizin yetişmesine vesile olan ailelerimize, komutanlarımızı ve hocalarımızı şahsım, milletim adına canı gönülden kutluyorum. Bugünkülerle birlikte son 8 yılda Hava Harp Okulumuzdan mezun olan evlatlarımızın sayısı 126'sı misafir olmak üzere 1379'u buluyor. SUTASAK mezunlarımızı da dahil ettiğimizde okulumuzun toplam mezun sayısı 1462'ye ulaşıyor. Sadece 8 yıl gibi kısa sürede geldiğimiz bu noktayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ KAÇACAK DELİK ARIYORLAR AMA BULAMAYACAKLAR'

Erdoğan, "Dün de ifade ettim. Bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, bir ordunun karşılaşacağı en ağır imtihanlardan birini, olabilecek en az hasarla atlatmayı başarmıştır. Yaklaşık 40 yıl boyunca habis bir ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık. Ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden yalnızca 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmak suretiyle, devletimizin tökezlemesini, zayıflamasını, sendelemesini bekleyenlere çok önemli mesajlar verdik. Ardından Zeytin Dalı, Barış Pınar'ı, Bahar Kalkanı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine ölümcül darbeler indirdik. Gabar'da bu darbeyi vurduk. Tendürek'te bu darbeyi vurduk. Bestler Deresi'nde bu darbeyi vurduk. ve terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Libya'da darbeciler karşısında meşru hükümete verdiğimiz destekle kardeş Libya halkının daha büyük acılar yaşamasının önüne geçtik. Somali'den Katar'a kadar ihtiyaç duyulan her yerde dost ve kardeşlerimizle dayanışma halindeyiz. Son 2 yıldır da Pençe Harekatlarımızla Irak'ın kuzeyindeki terör bataklığını kurutmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ'ında, Karabağ'da Azeri kardeşlerimizle birlikte orada da yine bütün Azeri kardeşlerimize düşman güçleri tamamıyla yok ettik. İnşallah çok yakında buradaki hedeflerimize de ulaşacağız" dedi.

'ORDUMUZUN GÜCÜNE GÜÇ KATTIK'

Erdoğan, "Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Şunu çok açık söylemek isterim. 15 Temmuz vari bir ihanetin ardından dünyadaki hiçbir devlet Türkiye'nin yaptığını yapamazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri dışında dünyadaki hiçbir ordu çok kısa sürede sınırları ötesinde böyle bir başarıya imza atamazdı. Hamdolsun biz bunu başardık. FETÖ ihanetinin, silahlı kuvvetlerimizin bünyesinde açtığı yaraları sarma yanında, ordumuzun gücüne güç, itibarına da itibar kattık. Elbette mücadelemiz henüz bitmiş değil. Gardımızı indirmememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Rehavete kapılma gibi bir lüksümüz asla bulunmuyor. Çok daha iyi seviyelere geleceğimize yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha, 'ya zafer ya şehadet' diyerek ölüme meydan okuyan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Rabbim onlardan razı olsun diyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için emek veren, ter döken herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'DÜNYANIN İLK 3-4 ÜLKESİNDEN BİRİYİZ'

Erdoğan, "Çelikten kanatlarıyla gurur kaynağımız olan havacılarımız aynı zamanda gök vatanın savunmasında da çok kritik roller üstlenmektedir. Terörle

mücadele başta olmak üzere ülkemizin güvenliğine dair tehditlerin bertaraf edilmesinde de hava kuvvetlerimiz büyük sorumluluklar alıyor. İstikbal göklerdedir düsturuyla, Hava Kuvvetlerimizi her alanda güçlendirmenin çabasındayız. İnsansız hava araçlarında yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. Biliyorsunuz bu alanda dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biriyiz" dedi.

'BİRİLERİNİN DEMİR KUBBESİ VARSA BİZ ÇELİK KUBBEMİZ OLACAK'

Erdoğan, "Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya 50'yi aşkın ülkede bizim şirketlerimizin ürettiği Türk SİHA'ları kullanılıyor. Testleri devam eden Kızılelma ve Anka-3'ün devreye girmesiyle birlikte bu alanda artık yeni bir ligin oyuncusu olacağız. Milli muharip uçağımız Kaan hepimizi heyecanlandıran projelerimizin en

başında geliyor. Bir taraftan 5'inci nesil savaş uçağımızı geliştirirken, eş zamanlı olarak da özgür projemiz kapsamında F16'larımızı modernize ediyoruz. Atak helikopterlerimizi terörle mücadelede çok etkin şekilde kullanıyoruz. Çok amaçlı helikopterimiz Gökbey ve eğitim uçağımız Hürjet'le de önemli bir ihtiyacımızı

karşılayacağız. Efes-2024 Tatbikatı'nda Hürjet ve Gökbey başta olmak üzere birçok sistemimiz ilk defa görev aldı. Sistemler sistemi olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa biz Çelik Kubbemiz olacak" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Çelik kubbe katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın birbirleriyle entegre çalışmasını sağlayacak. Füzelerden hava savunma sistemlerine kadar vatan savunmasında hava kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa hiç tereddüt etmeden onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretindeyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler bize son 22 yıldır savunma sanayinde attığımız adımların önemini tekrar hatırlatmıştır. Şu gerçeği akıl ve basiret sahibi herkes çok rahat görebiliyor" dedi.

Erdoğan, "Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir. Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç durumunda nasıl davrandıklarını Suriye krizinde bizzat gördük. Bir iki ülke dışında Patroit bataryası göndermekten bile imtina ettiler. PKK'nın Suriye uzantısına açıkça destek vermekten, bölücü terör örgütü elebaşılarını kırmızı halılarla karşılamaktan çekinmediler. Savunma sanayi alanında maruz bırakıldığımız gizli açık ambargoları, ihracat kısıtlamalarını burada saymıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan son yıllarda terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlarımıza hep aynı engellerle karşılaştığımızı da söylemek isterim. Hep ikircikli tutumlar. Allah korusun. Yarın ülkemizin başına bir sıkıntı gelse yine aynı durumla karşılaşmamız kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla devlet olarak ne yapıyorsak, geçmişteki bu

acı tecrübelerin ışığında yapıyoruz. Kendi bileğimiz, kendi yeteneklerimiz, kendi gücümüz dışında kimseye bel bağlamıyoruz. Zor günlerimizde daima yanımızda bulduğumuz kardeşlerimiz dışında sadece milletimize güveniyoruz, kendi insan kaynağımıza güveniyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizimle yol yürümek isteyenlere elbette sırtımızı dönmeyeceğiz. Ama tüm yumurtalarımızı tek sepete koyma yanlışına da düşmeyeceğiz" dedi.

'BU ÜLKENİN GÖZ BEBEĞİ OLAN BİR KURUMUN MENSUPLARISINIZ'

Erdoğan, "Burada Hava Harp Okulu'nda son derece modern, kaliteli, çok yönlü bir eğitim aldınız. Eğitim hayatınızda edindiğiniz nitelikler ve değerler, üstleneceğiniz bütün görevlerde sizin pusulanız olacak. Her birinizin derühte edeceğiniz görevleri hakkıyla yerine getireceğinize, ordumuzu çok daha ileri seviyelere taşıyacağınıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Sizden önce mezun olanların tecrübelerinden istifade ederek Türkiye'nin aydınlık yarınları için çalışacağınızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Meslek hayatınızın farklı kademelerinde, vatanımızın farklı köşelerinde görev yaparken şu hususları lütfen unutmayınız. Sizler bu milletin, bu ülkenin göz bebeği olan bir kurumun mensuplarısınız. Üzerinizdeki emanetin ne derece şerefli olduğunu sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. Kendinizi geliştirmeye lütfen devam edin. Milletimizin sizlere duyduğu güveni lütfen boşa çıkarmayın. Hukuktan, demokrasiden, milli iradenin egemenliğinden asla sapmayın. Milletimizi ayakta tutan inanç ve medeniyet değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkın. Milletimizin Cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olarak siz genç teğmenlerimize

sonuna kadar güveniyorum. Tüm ailenize inanıyorum ki layık olacaksınız. Zira aileleriniz sizleri bu harp okullarına gönderirken çok büyük bir inançla, idrakle gönderdiler. ve sizler de ailelerinize aynı şekilde layık olacağınıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son vermeden önce birazdan açılışını yapacağımız Hava Harp Okulu Camimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Geçen sene Deniz Harp Okulu Camimizi açmıştık. Dün de Kara Harp Okulumuzda inşa edilen camiyi hizmete verdik. Milli Savunma Üniversitesi'ndeki diğer okul yerleşkelerimizde ise 7 cami inşaatımız sürüyor. Bunları da Allah nasip ederse 2025 baharına bitirmeyi arzu ediyoruz. Heybeliada Bahriye Mektebi Camisi

bizim için ayrıca önemli. Geride hiçbir iz kalmayan bu güzide eseri aslına uygun olarak yeniden yapıyoruz. Bugün hizmete girecek Hava Harp Okulu camimizle bir eksiği gidermenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Emeği geçenleri, katkısı bulunanları canı gönülden tebrik ediyor, Rabb'im gök kubbemizden ezanı Muhammedileri eksik etmesin diyorum. Bu düşüncelerle mezun olan öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyorum. Aranızda bulunan misafir öğrencilerimizi de başarılarından dolayı kutluyor, ülkelerinde başarılı görevler yapmalarını temenni ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle güven ve huzur dolu bir geleceğe sahip olmanızı Rabb'imden niyaz ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.