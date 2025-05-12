Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım \'Terörsüz Türkiye\' süreci

Terör örgütü PKK, Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısından aylar sonra kongreyi topladı ve bugün silah bıraktıklarını duyurdu. İşte MHP lideri Bahçeli'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmasıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin detayları...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış töreninin ardından DEM Parti sıralarına gitti. Bahçeli'nin aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşması gündeme oturdu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'la ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza atmış şu ifadeleri kullandı: "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün bittiğini örgütünün tasfiye edileceğinin tek taraflı ilan etsin."
Gelişmelerin ardındanterör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 43 ay sonra sonra ilk görüşme gerçekleşti. Görüşmeyi yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır" ifadeleriyle Bahçeli'ye destek mesajı verdi: "Milli mücadelede hiç kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına Kürt mü, Türk mü, Alevi mi diye sormadı."
Bahçeli, DEM Parti'ye İmralı ile görüşme çağrısı yaptı aynı gün parti, başvuruda bulundu.
DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüştü.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler ve temsil edilen Yeniden Refah Partisi ziyaretleri ile ilk tur görüşmelerini gerçekleştirmişti.
DEM Parti heyeti, İmralı görüşmesini anlatmak üzere Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.
DEM Parti'nin İmralı Heyeti, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Kuzey Irak'a geçti. Heyet, Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.
Aylar süren sürecin sonuna gelindi. İmralı'ya 3. kez giden DEM Parti heyetinden Ahmet Türk ve Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın yazılı çağrısını okudu.
'PKK kendini feshetmeli' diyen Öcalan, "Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerine yer verdi.
Teröristbaşı Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya "silah bırakın ve kendinizi feshedin" çağrısının ardından beklenen oldu. PKK'dan yapılan açıklamada "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi. Terör örgütü açıklamasının devamında fesih için Öcalan'ın kongreye başkanlık etmesini ve özgür bırakılmasını da talep etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti. Heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alırken, görüşme 1 saat 25 dakika sürdü.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın kongreyi topladığını duyurmasının an meselesi olduğunu söylemişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra terör örgütü PKK, kongrenin toplandığını duyurdu. Fesih kararına yönelik bir açıklama yapılmaması ise dikkat çekti. Pervin Buldan ise "Hepimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Politika › Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci - Son Dakika
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