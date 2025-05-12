Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci - Son Dakika
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Politika

Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla hızlandı. Ardından İmralı görüşmeleri ve siyasi temaslar yoğunlaştı. DEM Parti heyeti, Öcalan'ın mesajını 27 Şubat 2025'te kamuoyuna duyurdu. İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci...

12.05.2025 11:24
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Terör örgütü PKK, Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısından aylar sonra kongreyi topladı ve bugün silah bıraktıklarını duyurdu. İşte MHP lideri Bahçeli'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmasıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin detayları...

1 EKİM 2024: BAHÇELİ DEM PARTİLİLERLE TOKALAŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış töreninin ardından DEM Parti sıralarına gitti. Bahçeli'nin aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşması gündeme oturdu.

Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci

22 EKİM 2024: BAHÇELİ "İMRALI" ÇAĞRISI YAPTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'la ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza atmış şu ifadeleri kullandı: "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün bittiğini örgütünün tasfiye edileceğinin tek taraflı ilan etsin."

23 EKİM 2024: ÖMER ÖCALAN İMRALI'YA GİTTİ

Gelişmelerin ardındanterör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 43 ay sonra sonra ilk görüşme gerçekleşti. Görüşmeyi yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan yaptı.

Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci

29 EKİM 2024: ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır" ifadeleriyle Bahçeli'ye destek mesajı verdi: "Milli mücadelede hiç kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına Kürt mü, Türk mü, Alevi mi diye sormadı."

26 KASIM 2024: BAHÇELİ "DEM-İMRALI GÖRÜŞSÜN" DEDİ

Bahçeli, DEM Parti'ye İmralı ile görüşme çağrısı yaptı aynı gün parti, başvuruda bulundu.

28 ARALIK 2024: DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüştü.

Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci

2 OCAK 2025: DEM PARTİ HEYETİ, SİYASİ PARTİLER TURUNA ÇIKTI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler ve temsil edilen Yeniden Refah Partisi ziyaretleri ile ilk tur görüşmelerini gerçekleştirmişti.

11-12 OCAK 2025: DEM PARTİ HEYETİ, DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'I ZİYARET ETTİ

DEM Parti heyeti, İmralı görüşmesini anlatmak üzere Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.

Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci

15-16-17 ŞUBAT 2025: DEM PARTİ HEYETİ IRAK'IN KUZEYİNE GİTTİ

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Kuzey Irak'a geçti. Heyet, Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

27 ŞUBAT 2025: İMRALI PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

Aylar süren sürecin sonuna gelindi. İmralı'ya 3. kez giden DEM Parti heyetinden Ahmet Türk ve Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın yazılı çağrısını okudu.

Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci

'PKK kendini feshetmeli' diyen Öcalan, "Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerine yer verdi.

1 MART 2025: PKK, ÖCALAN'IN ÇAĞRISINI KABUL ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Teröristbaşı Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya "silah bırakın ve kendinizi feshedin" çağrısının ardından beklenen oldu. PKK'dan yapılan açıklamada "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi. Terör örgütü açıklamasının devamında fesih için Öcalan'ın kongreye başkanlık etmesini ve özgür bırakılmasını da talep etti.

Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci

10 NİSAN 2025: ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti. Heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alırken, görüşme 1 saat 25 dakika sürdü.

Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci

9 MAYIS 2025: PKK KONGREYİ TOPLADIĞINI DUYURDU

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın kongreyi topladığını duyurmasının an meselesi olduğunu söylemişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra terör örgütü PKK, kongrenin toplandığını duyurdu. Fesih kararına yönelik bir açıklama yapılmaması ise dikkat çekti. Pervin Buldan ise "Hepimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım \'Terörsüz Türkiye\' süreci

Devlet Bahçeli, DEM Parti, Güvenlik, Politika, Türkiye, İmralı, Terör, Hukuk, Irak, Ağrı, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kocarex Bigrex:
    PKK sorunu da bitti ilk adımı atan Bahçeli'den Allah razı olsun bazıları bunu hazmedemez ama şimdi güneş yeniden doğudan doğacak Türkiye min gelişmesi ve güçlenmesi için çok büyük bir adım 36 12 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Bir Düşünün Bu Karede CHP lilerin Olduğunu Sizce Ne olurdu??? 26 9 Yanıtla
  • Sinan Demir:
    Barışa ve kardeşliğe vesile olanlardan Allah razı olsun yeter artık. 25 9 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Bu girişim sonucunda,ülkeye adalet geldiğinde yüce divanda yargılanacak bireylerin hikayeleri neden bu kadar destansı anlatılıyor... 14 18 Yanıtla
  • Halis demir:
    serdar başar chp sadece kent uzlaşısı yapar iki oy için elini taşın altına koyduğunı hiç görmedik büyüksün DEVLET BAHÇELİ 13 12 Yanıtla
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