Özgür Özel: AK Parti ve MHP\'nin planının parçası olmayız

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına ilişkin, "Cumhurbaşkanının anayasayla ilgili meselesiyle, Abdullah Öcalan'ın terör bitsin çağrısını aynı paragrafta anmak bir siyasi hesap olduğunu gösteriyor. Ben burada Cumhur İttifakı'nın tutum ve tavırlarını samimi bulmuyorum, çıkar hesabı içerisinde olduklarını düşünüyorum. AK Parti ve MHP'nin planının parçası olmayız" dedi.

CHP Lideri Özel, dün akşam Ankara'daki Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özel, önümüzdeki günlerde yurt dışı ziyaretlerine devam edeceklerini belirterek, Azerbaycan'a ve Rusya'ya gideceklerini söyledi. Özel, ardından, Bulgaristan'da 1984 yılındaki asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 18 aylık Türkan Feyzullah'ı ölümünün 40'ıncı yılında anmak için 26 Aralık'ta Bosna Hersek'e gideceklerini ve devamında Balkan turu yapacaklarını ifade etti. Özel, "CHP, dış politikada çok güçlü bir parti ama ilişkilerde eksiklerimiz vardı. Bununla ilgili Kurultay'da da kararlılığımızı ifade ettik. CHP'nin temsil edilmesi gereken her yerde ve kendimin görev alabileceği her yerde görev alıyorum. Etkili bir dış ilişkiler yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

'ESAD İLE GÖRÜŞME İÇİN TARİH BEKLİYORUZ'

Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istediklerini ve bu nedenle Avrupa ile ilişkileri çok sıkı tuttuklarını dile getiren Özgür Özel, "Amerika'yla önümüzdeki süreçlerde Türkiye-Amerika ilişkileri açısından, müttefiklik ilişkileri açısından onarılması gereken çok süreç var" ifadelerini kullandı.

Ardından yurt dışı programlarına ilişkin bilgi veren Özel, Beşar Esad ile görüşme taleplerine ilişkin, "Bizden resmi yazı istediler. Bir tarih belirleyecekler, onu bekliyoruz. Orada Rusya, Erdoğan ve Esad arasında bir denge var; herhalde ondan dolayı bize tarih vermek istemiyorlar" diye konuştu.

Özel, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e ziyaretiyle ilgili de "Güvenlidir, gelebilirsiniz' dediklerinde, gideceğiz" dedi.

'ERDOĞAN'IN UKRAYNA-RUSYA SİYASETİNİ DESTEKLİYORUM'

Rusya'dan gelen görüşme talebini de değerlendiren Özgür Özel, "Rusya-CHP ilişkileri donmuştu. Rusya Büyükelçisi bizi ziyarete gelmişti, ben onlara yeni bakış açımızı anlattım. O da bundan çok etkilendiğini ve rapor edeceğini, bundan Kremlin'in de çok memnun olacağını söyledi. 'CHP gelirse, Rusya'ya düşmanlık yapmaz. Avrupa Birliği'yle tam üyelik müzakerelerini sürdürür ama sizlerle de iyi ilişkilerini sürdürmek ister. Rusya çok önemli bir komşu' dedim. Ayrıca, 'Erdoğan'ın kolay kolay dış politikasını beğenmem ama Ukrayna ve Rusya arasındaki dengeli ve ara buluculuğa varan siyasetini destekliyorum ve sürdürürüz' dedim" ifadelerini kullandı.

'BEKLEDİĞİMİN ÖTESİNDE BİR MEMNUNİYET VAR'

Anket şirketleriyle sahada olduklarını dile getiren Özgür Özel, 20 Aralık'ta belediye başkanlarının teker teker karşılaştırmalı performansları ve CHP'nin 2023 yılı karnesinin çıkarılacağını ifade ederek, "Değişmesi gereken belediye başkanlarını değiştirdik. Beklediğimin ötesinde bir memnuniyet var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sonuçları çok dikkatli ölçtürdüğünü söyleyen Özel, "Aynı resme bakıyoruz ama bence o çok yanlış tutum takınıyor. CHP'li belediyelerle öne çıkan hizmetlerde kendi belediyelerini yarıştırmak ya da 'Yahu niye bu CHP'ye kalsın. 650 kreş açmışlar, bine gidiyorlar. Her belediyede kreş açın' deyip bizimle hizmette yarışmak yerine bize engel olmaya çalışması ya da 'Hadi bunların paralarına el koyalım, hizmetleri aksasın, milletin gönlünden düşsünler' meselesi bence ters teper. AK Parti, milletin gönlünden düştü. Bu tavırlarla gözünden de düşüyor" diye konuştu.

'DEVLET BEY DE NORMALLEŞTİ'

Geçmişte kayyım atanan belediyelerle ilgili öz eleştiri yaptığını ve kendi belediyeleri olmadığı için yeterince tepki vermediklerini dile getiren Özgür Özel, "Hem kendi belediyelerimize hem de başka belediyelere atanan kayyımlara ciddi reaksiyon veriyoruz ve bunu sürdürüyoruz. Bunu ne kadar sürdürürlerse biz de o kadar sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, derdini vatandaşa anlatabilir pozisyonda" diye konuştu.

Özel, DEM Parti'nin parti ziyaretlerine ilişkin soruya da "Bizi de ziyaret edecekler. DEM'in gündeminde de mutlaka kayyımlar ve bu yaşanan süreçler var. Randevu talebine cevap verdik, bizden hangi parti randevu isterse veriyoruz. Artık Devlet Bey de bu konuda normalleşti. Seçmenlerine duyduğumuz saygıdan dolayı biz partileri ayırmayız. Bu noktaya Devlet Bey de geldi, bundan da fevkalade memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN MİLLETİ MEMNUN EDECEK BİR PLANI VAR'

Özgür Özel, bir gazetecinin, 'Devlet Bahçeli, gerçekten Türkiye'yi Orta Doğu'da tehdit edecek bir PKK terör sorunu mu görüyor yoksa Cumhur İttifakı yeni bir 5 yıl için bunu mu kullanıyor?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Tayyip Bey, 31 Mart seçimlerinde ünvan maçını kaybetti. Psikolojik üstünlüğünü kaybetti. Gündem belirleme yetkisini yerel seçim sürecinde kaybetmişti. Böyle olunca, gündemi ele almak için birkaç makro hareket yaptılar. Bunlardan bir tanesi, TBMM Başkanının da öncülük ettiği anayasa süreciydi. 'İsrail'in bir sonraki hedefi 'Anadolu'dur, Türkiye'dir' sözünü önemli gördüm. Meclis tecrübemle kapalı oturuma davet ettim ve söylenmeyeni söylerim dedim. Bakanlar, onun altını dolduramadılar. Bu da boşa çıktı. Cumhurbaşkanının anayasayla ilgili meselesiyle, Abdullah Öcalan'ın terör bitsin çağrısını aynı paragrafta anmak bir siyasi hesap olduğunu gösteriyor. Ben burada Cumhur İttifakı'nın tutum ve tavırlarını samimi bulmuyorum, çıkar hesabı içerisinde olduklarını düşünüyorum. CHP'nin milleti de memnun edecek, devletinin çıkarlarını da koruyacak bir planı var. O da Meclis üzerinden yürümektedir. Başkasının planının parçası olmayız, AK Parti ve MHP'nin planının parçası olmayız."

'MANSUR BEY SINAVLARDAN GEÇTİ'

Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili soruya da, "Bu kararı tek başıma vermeyeceğim. Partimin bütün üyeleri hatta daha da genişleyebilir miyiz; çünkü tüzüğümüzde halk yoklaması da var. Ben adayı, en katılımcı bir şekilde belirlemeyi düşünüyorum. Mansur Yavaş, 'Ben CHP'nin adayı olmalıyım' diye söyledi. Bence doğru bir okumaydı ve seçim başarısını getiren bir okumaydı. 2023 seçimlerinde Ekrem Bey'e ve Mansur Bey'e partilerinin kararının dışında davranmalarıyla ilgili bir çağrı yapıldı. Her iki başkanımız da net bir tutum takındı. Mansur Bey, bu sınavlardan geçti. Mansur Bey'in Türkiye'nin daha iyi yönetilmesine ilişkin talebi var ve bu talep noktasında kendisinin bir iddiası var ve bundan da daha doğal bir şey olamaz" diye yanıt verdi.