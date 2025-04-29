Yeni Sağlık Turizmi Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik' ile sağlık turizmi alanında köklü değişiklikler yapıldı. Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (UHSAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, yeni yönetmelikle ilgili Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı konularında artık yeni bir döneme girildiğini kaydeden Ünver, Türkiye 'de sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek tüm sağlık tesisleri ile aracı kuruluşların 'HealthTürkiye' portalı ile entegre bir şekilde bu işi yapabileceği, bu alanda oyunu kuralına göre oynayanların teşviklerden yararlanabileceği, kurallara uymayanların ise ruhsat iptaline varan yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı himayesinde, Edirne Valiliği ve USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ) iş birliği ile Edirne'de 26-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu'nda, Balkan ülkeleri ile sağlık alanındaki ortaklıkları güçlendirmek üzere Türkiye'nin modern sağlık altyapısı, uluslararası paydaşlarla buluşturuldu. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı forumun gerçekleştirildiği tarihte yürürlüğe giren ve 26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de de yayımlanan 'Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik' hakkında, UHSAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Yeni yönetmeliğin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından değil, sektördeki tüm paydaşlarla masaya oturularak alanın ihtiyaçlarına göre şekillendiğini kaydeden Ünver, "Sağlık turizmi, turistin sağlığıyla alakalı artık yeni şeyler söylediğimiz bir döneme girdik. Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' cümlesinde en önemli unsur aslında güven. Bu anlamda Türkiye'ye bir talep var, talep olunca arz da gelişti. Arzda bir sıkıntı yok ama piyasa biraz kendi kendine, ya da talebe göre şekillendi. Yeni dönemde Sağlık Bakanlığı diyor ki 'Artık sağlık turizmi ile alakalı kuralları, bu işin paydaşlarıyla beraber tartışıp ortak bir akılla bunu yapalım'. Bu kapsamda yaklaşık 6-7 aydır Turizm, Ticaret, Dış İşleri Bakanlığı da dahil, özel sektör, üniversiteler, vakıf üniversiteleri, aracı kurumlar, sivil toplum kuruluşları, herkesle masaya oturduk. Böyle güzel bir yönetmelik ortaya çıktı" dedi.

HASTAYI ÜLKESİNE DÖNDÜĞÜNDE DE KORUYACAK

Yeni yönetmeliğin öncelikle oyunun kurallarına göre oynanması için kuralları ve sahayı tanımladığına dikkat çeken Ünver, "Bu alanda faaliyet göstermek isteyen herkes, HealthTurkiye platformuna üye olmak zorunda. Türkiye'ye 145 ülkeden hasta geliyor. Bu platformdaki kurumları tercih edin diyoruz hastalara da. Bu kurumlar akredite kurumlar olacak, bizim arkasında durabileceğimiz, verdiği hizmetten emin olduğumuz kurumlar olacak. Bunun haricindeki kişiler ya da kurumlar oyunu doğru oynamıyor demektir. Diğer taraftan bir de 'komplikasyon sigortası' diye yeni bir alan açtık. Yurt dışından gelen hastalar doğru tedaviyi alsalar bile sonrasında komplikasyon gelişebiliyor. Hastalar ülkelerine döndükten sonra da bir mağduriyet oluşmaması için, mutlaka bu sigortanın yaptırılmasını zorunlu kıldık" dedi.

'HEKİMLERİMİZİ İSTİYORLAR AMA HASTALARA TÜRKİYE'YE GİTMEYİN DİYORLAR'

Türkiye'ye 2024 yılında 5 milyon İngiliz turistin geldiğini ve bunun yüzde 10'unun sağlık hizmeti için Türkiye'de bulunduğunu kaydeden Ünver, Türkiye'deki sağlık hizmetleri hakkında yabancı basın ve sosyal medya platformlarındaki dezenformasyonların kasıtlı ve kötü niyetli olduğuna dikkat çekerek "Türk doktorları kendi ülkelerine davet ediyorlar, 'Gelin bize vatandaşlık verelim' diyorlar, başka ülkelerden gelecek hekimler için zorluk çıkartırken, Türk hekimlerine bu zorluğu çıkarmıyorlar. Demek ki burada farklı bir durum var. 30-40 hasta konuşuldu, hatta öyle bir konuşuldu ki sanki 500 bin kişi içerisinde sadece bu 30-40 hasta var ve kalan 499 bin hastaya sağlıklı hizmet verememişiz gibi bir algı yaratıldı. Türkiye ile alakalı hem yabancı basında hem çeşitli platformlarda, ciddi bir dezenformasyon var. 'Sağlığınız ucuz değil, Türkiye'ye gitmeyin' gibi birtakım yaklaşımlar oldu. Sosyal medyanın bu kadar geliştiği bir ortamda, sadece yapılan reklamlara bakarak resmi olarak arkasında durmadığımız kurumlar ya da kendini orada bir şekliyle pazarlamış ya da talep oluşturmuş insanların maalesef kötü uygulamaları, ülke imajı açısından da sıkıntı oluşturuyor" diye konuştu.

KURALINA GÖRE YAPMAYANA CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Türkiye'nin hem coğrafi konum itibariyle hem de 1,5-2 saatlik uçuş mesafesiyle yaklaşık 2,5 milyar insanın ulaşabileceği bir noktada olduğuna değinen Ünver, "Eğer Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak, bence en önemli çıktılarından biri de Türkiye'nin sağlık turizmi olacak. Şu an 12 ülkede sağlık için Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına HealthTurkiye platformunu takip etmeleri, oradaki kurumları tercih etmelerini söylüyor. Yeni yönetmelikle beraber bizim, Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemeleri ve takipleri var. Bu işlerin doğru yapılması kaydıyla bu işi yapan kurumlar teşvikten istifade ediliyorlar. Yanlış yapıyorlarsa bundan mahrum kalacaklar. Sağlık turizmi herkesin işi değil. Eğer ben sağlık turizmi yapmak istiyorum diyorsan, bunun belli bir standardı olması gerekiyor. Bunun da hakkını vermeniz gerekiyor. Biz bunların takipçisi olacağız. Çağrı merkezimizi 24 saat arayabilirler. Biz, her şikayette gerekirse kolluk kuvvetleri, gerekirse büyükelçilik, gerekirse o firmanın Ticaret Bakanlığı nezdindeki bütün ilgili paydaşlarını uyaracağız. Rekabetin fiyat değil, kalite üzerinden olduğu, fiyatın belli bir tabanda tutulduğu, maliyet altında bir sağlık hizmeti veriliyorsa da bunu nasıl yaptığını açıklamak zorunda olacağı bir yapı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

'SADECE İSTANBUL DEĞİL, VAN'DA DA SAĞLIK TURİZMİ OLACAK'

Sağlık turizminde İstanbul başta olmak üzere Antalya'nın bu alanda çok büyük bir payının olduğunu, ancak bunu tüm Türkiye sathına yaymak gerektiğini de belirten Ünver, "Samsun örneği var, Malatya örneği var, yine Diyarbakır sağlık turizmde iyi çalışmalar yapıyor. Rize, Trabzon Edirne, hatta Iğdır özelinde birtakım çalışmalara başladık. Muğla ve İzmir beni çok şaşırttı örneğin. Havaalanları yeterli, sağlık kuruluşları var ama sağlık turizminden yeterli payı alamadıklarını düşünüyorum. Yine Nevşehir'e 5 milyon turist geliyor. Sağlık turizmine bakıyorsunuz, iki tane özel hastane var, bir tane termal turizmin olduğu fizik tedavi hastanesi var. Ama turizmdeki başarısı sağlık turizminde yok. ya da Van'a bakıyorsunuz, 5 milyon İranlı misafirin 1,5 milyonu Van'a gidiyor. Ama orada da sağlık turizmi yok. Sağlık turizminde bölgenin çok önemi yok. Ulaşılabilirliği çok önemli, hekimin ya da kurumun verdiği hizmetin kalitesi önemli" dedi.

SAÇ EKİMİNDEN ORGAN NAKLİNE EVRİLEN DESTİNASYON

UHSAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'de sağlık turizminde son 20-25 yıldır en çok estetiğin ve özellikle saç ekiminin öne çıktığını ancak son zamanlarda artık onkolojiden obezite cerrahisine pek çok özellikli alanda da Türkiye'nin sağlık turizmi hastalarına hizmet verdiğini kaydetti. Ünver, "Artık onkoloji vakaları, göz ameliyatları, IVF (tüp bebek) uygulamaları, diğer taraftan organ nakli. Biz dünyada (canlıdan) organ naklinde, özellikle karaciğerde üçüncü, böbrek naklinde birinci ülkeyiz. Yurt dışından gelen hastalar donörleriyle beraber geliyor. Kemik iliğinin naklini de ekleyebiliriz. Ayrıca çocuk kalp damar cerrahisi özelinde ya da spesifik tedavilerde de sağlık turizminin şekillenmesini istiyoruz. Türkiye, dünyanın şifa merkezi olsun, bizim kurumlarımız gidip dünyamız çeşitli yerlerine gitsinler, şifa merkezleri olsun istiyoruz" diye konuştu.