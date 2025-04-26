60. Türkiye Bisiklet Turu Antalya\'dan Başlıyor

Tur öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi

İlk start 10.20'de Antalya'da verilecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: 60. yıla yakışır bir yarış düzenleyeceğiz

Gökhan HEBEPCİ - ANTALYA, - BİSİKLET sporunun Türkiye'deki en büyük ve köklü organizasyonu olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), bu yıl 60. kez düzenlenerek hem spor dünyasında hem de Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek TUR 2025 öncesinde, organizasyonun basın toplantısı Antalya'da yapıldı.

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okan Kaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin, Antalya Protokolü, Tour of Türkiye Yarış Direktörleri Mutlu Erçevik ve Vladimiros Petsas katıldı. Aynı zamanda basın toplantısına TUR'da yarışacak Türk takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Takımı'ndan Emir Uzun, Spor Toto Cycling Takımı'ndan sporcu Kaan Soylu Özkalbim ve Konya Büyükşehir Belediye Spor Takımı'ndan sporcu Ramazan Yılmaz katıldı. Toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, 60. yılında böylesine prestijli bir organizasyona Antalya'nın start noktası olarak ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise TUR'un sadece bir yarış değil, Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olduğunu vurguladı.

Bu yılki organizasyon; 3 kıtadan 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla 8 etapta 1.153 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Start, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan verilecek; etaplar sırasıyla Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Selçuk ve Çeşme'den geçerek 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen TUR, aynı zamanda Türkiye'nin spor turizmi alanındaki uluslararası marka olma özelliğini sürdürüyor. 60. yılına özel hazırlıklar, teknik ekipmanlar, güvenlik ve sağlık protokolleriyle yarış boyunca toplamda 1.000'in üzerinde görevli ve gönüllü sahada olacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Emin Müftüoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, "Bugün çok heyecanlıyım. Tur'un 50. Yılını yaptığımız dönemi hatırlıyorum. 50. yıl organizasyonunda birçok yenilik ve farklı bir heyecan vardı. 100 yılın ikinci yarısı için start alıyoruz sloganıyla başlayarak 60. Yıla geldik ve aynı heyecanı duyuyoruz. 2008'de TRT ile ilk kez ekranlara taşınan TUR, Türkiye'de bisiklet algısının değişmesine büyük etki yaptı. Türkiye'de bisiklet farklı bir boyuta geldi. 2008'de bisiklet satış adetleriyle bugün aradaki farkı görebiliyoruz. Gittikçe yükselen bir trend var. Ülkemizde sadece sportif bir organizasyon değil, ülkemizin tanıtımıyla ilgili de önemli bir TUR düzenliyoruz. Konya'daki velodromumuz ve madalyalarımız da başarılarımızın bir kanıtı. Dünya Kupası'na Konya'da ev sahipliği yaptık. Ülkemizin tanıtım anlamında da ciddi haber değeri oldu. Bisikletin gelişimiyle ilgili, tanıtımla ilgili çok önemli gelişmeler bunlar. Bir turun ötesidir bu yarış. Hem sportif hem de tanıtım anlamında çok önemli bir 60. yıl yarışı yapacağız. 60 yıldır medyanın desteği çok büyük, sizlerle birlikte bugünlere geldik. Bu tur umarız ki 60 değil, 100. senesinde de yapılacak. 60 yılda sadece pandemi hariç kesintisiz devam etti. Her turun ayrı bir hikayesi var. Türkiye olarak tüm kurumlarıyla büyük emek verdik. Bisiklet turizminde de bakanlığımızın önemli girişimleri var. Ülke olarak bu konuda tüm kurumlarımızla sinerji içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise, "Çok önemli ve değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Antalya, bisiklet turizminin amiral gemisi konumunda. Kültür ve Turizm Bakanımızın desteğiyle ciddi adımlar attık, Avrupa'nın büyük bisiklet takımları kışın burada kamp yapıyor. Otellerimiz bisiklet dostu sertifikalar alıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etaplarına Antalya'nın ev sahipliği yapmasından gurur duyuyoruz. TUR, önemli badireler atlatmış ama 1963'ten beri devam eden, pandemi hariç hiç ara vermeyen büyük bir organizasyon. Bu organizasyonun parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Nice 60 yıllar diliyorum. Bu organizasyon 100. yılı da daha ilerisini de görecektir. Akdeniz ve Ege kıyılarını canlı yayınlarla tanıtma fırsatını bulacağız. Akdeniz ve Ege kıyıları muhteşem manzaralara ev sahipliği yapacak. 200'e yakın ülkede canlı yayınlanacak ve bisiklet sayesinde bu güzellikler kitlelere ulaştıracağız. Turkuaz rengi Türkistan'dan gelen bir renktir. Evrensel bir Türk rengidir. Mayonun da turkuaz olması çok hoş, özel ve değerlidir. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Şu ana kadar yaptığımız organizasyonlar var ama hepsinden en önemlisi ve prestijlisi bu turdur" ifadelerini kullandı.

TUR 2025 - GÜNCELLENEN PARKUR

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu onur yılında Akdeniz'den Ege'ye uzanan görsel bir şölen niteliğindeki 8 etapla gerçekleştirilecek. Antalya'dan Kemer ve Kalkan'a, Fethiye'den Marmaris'e, Akyaka'dan Aydın ve Selçuk'a, Çeşme ve İzmir ardından finiş noktasına uzanacak. Her biri farklı zorluk derecelerine sahip etaplarda, bisikletçiler zamanla ve birbirleriyle yarışırken; yokuşlu tırmanışlar, sahil şeritleri ve şehir içi sprint finişleri ile izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak. Doğal güzelliklerin ve tarihi dokunun eşlik edeceği parkur, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir bisiklet şöleni sunacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Yıl Parkuru (1.153 km):

1. Etap - 27 Nisan Pazar: Antalya - Antalya (132 km)

2. Etap - 28 Nisan Pazartesi: Kemer - Kalkan (167,4 km)

3. Etap - 29 Nisan Salı: Fethiye - Marmaris (175,9 km)

4. Etap - 30 Nisan Çarşamba: Marmaris - Akyaka (Kıran) (115,4 km) - "Kraliçe Etap" olarak öne çıkıyor

5. Etap - 1 Mayıs Perşembe: Marmaris - Aydın (151 km) - Aydın ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak

6. Etap - 2 Mayıs Cuma: Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryem Ana) (156 km)

7. Etap - 3 Mayıs Cumartesi: Selçuk - Çeşme (144,2 km)

8. Etap - 4 Mayıs Pazar: Çeşme - İzmir (105,7 km)

Yarış boyunca her etap, farklı coğrafi ve sportif özellikleriyle sprinterlerden tırmanışçılara kadar geniş bir yelpazede bisikletçilerin ön plana çıkmasına olanak tanıyacak. Marmaris-Akyaka etabındaki "Kıran Tırmanışı", yarışın zirve noktalarından biri olacak.

İLK PEDALLAR SAAT 10.20'DE ANTALYA'DA DÖNMEYE BAŞLAYACAK

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyanın dört bir yanından gelen bisikletçilerden oluşan efsanevi rotasıyla ve sekiz gün sürecek serüveniyle 27 Nisan Pazar günü Antalya Atatürk Parkı'ndan saat 10.20'de başlayacak ve 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. 1994-1995 yıllarında olduğu gibi 30 yıl sonra TUR, yeniden Antalya'dan başlayarak İzmir'de sona erecek.

TUR 2025, Eurosport ve TRT Spor ekranlarından her gün canlı yayınlarla 5 kıtada 190 ülkede milyonlarca izleyiciyle buluşacak. Yarış boyunca Türkiye'nin eşsiz doğası, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirası da pedal pedal dünyaya tanıtılacak.

3 World Teams, 13 Pro Teams ve 7 Continental Teams organizasyonda yer alacak. Yarışta 7 farklı kıtadan takımlar pedal çevirecek.

8 etap boyunca 33 ilçe, 75 köy/mahalle/belde, 16 tarihi ve coğrafi değer ile 17 sprint, 17 tırmanış ve 8 Türkiye Güzellikleri Prim Kapısı geçilecek.

TUR 2025'TE YILDIZLAR SAHNEDE

Bu yıl TUR'a damga vuracak bisikletçiler arasında, geçen yılın şampiyonu Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), sprint ustaları Elia Viviani (Lotto) ve Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) gibi dünya yıldızları yer alacak.

TUR2025'İN LİDER FORMALARI

TUR 2025'te dört ayrı lider forma, sponsorlarıyla birlikte bisikletçilerin mücadelesine renk katacak. Turkuaz Forma (Genel Klasman Lideri), Ege ve Akdeniz'in turkuaz sahillerinden ilham alarak "Turkish Blue" olarak dünyada tanınan bu formayı, Spor Toto sponsorluğunda genel klasman lideri giyecek. Yeşil Forma (Sprint Primi Lideri) ise doğanın ve hızlı sprinterlerin rengini simgeliyor; Broster Bisiklet sponsorluğunda, 8 gün boyunca sprint noktalarında zirve yapan sporcuya verilecek. Kırmızı Forma (Dağların Kralı), cesaretin ve tutkunun simgesi olacak, Türk Hava Yolları sponsorluğunda, tırmanış etaplarında en fazla puan toplayan bisikletçiyi onurlandıracak. Son olarak, Beyaz Forma (Türkiye Güzellikleri Primi Lideri), Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini vurgulayan prim noktalarında lider olan sporcuya TGA sponsorluğunda verilecek.

8 GÜN BOYUNCA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Antalya'dan başlayacak dev yarış, Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Selçuk ve Çeşme'den geçerek İzmir'e noktalanacak. Etapların geçiş güzergahlarında, yarış güvenliğini sağlamak amacıyla belirli saat aralıklarında yollar trafiğe kapatılacak. Yerel yönetimlerin koordinasyonuyla alınacak önlemler doğrultusunda, sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları ve yol kapatma saatlerine dikkat etmeleri istenecek.