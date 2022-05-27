Hikmet Karaman: Futbolcular önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor - Son Dakika
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Hikmet Karaman: Futbolcular önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor

27.05.2022 00:25
Hikmet Karaman: Futbolcular önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde uzatma dakikalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, kupanın sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde uzatma dakikalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, üzgün olduklarını dile getirerek, "Özellikle oyunun son bölümünde 2-2'den sonra oyunun motivasyonunu yakalayan takım biziz. Fakat o kadar çok basit bir gol yedik ki taç atışında. İki adım daha dikkatli olsak farklı olacak. Bazen böyle önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor futbolcular. 2-2'yi yakalamışsın, çok önemli. Motivasyon ve taraftar etkisi. Oyunun temposu bize geçmiş, dikkatli olsak başka yere gidecek. Penaltı ile elensen farklı, böyle gol yersen ve elenirsen farklı. İlk yarı 2-0 yapıp içeri girebilirdik. 1-1'den sonra net bir pozisyon daha kaçtı. Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi

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Kaynak: DHA

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