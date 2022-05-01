MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor maçının ardından

01.05.2022 18:58
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Spor Toto Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Spor Toto Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Altındağ, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Yılport Samsunspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini belirten Altındağ, "Bir üst lige çıkmamız için bir puan da bize yetiyordu. Puanımızı da aldık, mutluyuz." dedi.

Bütün oyuncularını kutlayan Altındağ, "Ayaklarına, yüreklere sağlık. Sezon başından bugüne kadar büyük fedakarlıklar yaparak takımı buraya getirdiler. Hedefimiz şampiyonluktu, şampiyon da olduk. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Uyar: "Maalesef golü bulamadık"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nü tebrik etti.

Karşılaşmayı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Uyar, şu ifadeleri kullandı:

"Eyüpspor da yenildi, aradaki puan farkını kapatabilirdik. Ama maalesef golü bulamadık. Arzulu, iştahlı oynadık. Maçın sonunda istatistiklere baktım, oyunu biz kontrol etmişiz. Daha fazla pozisyona girmişiz. Kazanmayı daha çok isteyen Samsunspor takımı vardı ama final paslarında, son vuruşlarda yeterli başarıyı gösteremedik. Gayretimiz iyiydi ancak pozisyonları golle sonuçlandıramayınca bir puanla yetindik. Ama hala bir şansımız var. Play-off şansını henüz matematiksel olarak kaybetmedik. Bugün kazansaydık avantaj sağlayacaktık. Samsunspor kalan 3 maçını en iyi şekilde sonuçlandırmaya çalışacak. Bugün oynayan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika


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