YSK açıkladı: 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılabilecek! İşte ilgili tarihler - Son Dakika
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YSK açıkladı: 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılabilecek! İşte ilgili tarihler

12.04.2023 12:32

Yüksek Seçim Kurulu, 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılacağını açıkladı. Ülkelere ve şehirlere göre farklılık gösteren oy verme işlemleri en erken 27 Nisan'da başlayacakken, 9 Mayıs'ta bitecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmenlerin temsilciliklerde oy kullanacakları tarih aralığı ve oy kullanılacak adresler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi. Yapılan açıklamada 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılacağı belirtildi.

RANDEVU ALINMASINA GEREK YOK

Ülkelere ve şehirlere göre farklılıklar olsa da genel başlangıç 27 Nisan olurken, son oy verme tarihi ise 9 Mayıs olarak belirlendi. Dış temsilciliklerde oy verme saatleri belirtilen tarihler arasında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00-21.00, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00-18.00 olacak. Oy verecek vatandaşların randevu almasına gerek olmadığı duyuruldu.

ALMANYA'DA 26 NOKTADA OY KULLANILACAK

Afganistan'da seçim sandığı kurulmazken, en çok oy kullanılacak ülke 26 nokta ile Almanya oldu. ABD'de 9, Arnavutluk'ta 1, Avustralya'da 3, Avusturya'da 6, Azerbaycan'da 3, Bahreyn ve Belarus'ta 1'er, Belçika'da 3, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Bosna Hersek'te 3, Brezilya'da 2, Bulgaristan'da 3, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda 4, Cezayir ve Çekya'da 1'er, Çin'de 4, Danimarka'da 2, Estonya, Fas ve Finlandiya'da 1'er Fransa'da 9, Güney Afrika'da 2, Gürcistan'da 2, Hollanda'da 4, Irak'ta 3, İran'da 3, İrlanda'da 1, İspanya'da 2, İsrail ve İsveç'te 1'er İsviçre'de 3, İtalya'da 2, Japonya'da 2, Kanada'da 4, Kararağ'da ve Katar'da 1'er, Kazakistan'da 3, Kırgızistan ve Kore'de 1'er, Kosova'da 2, Kuveyt'te 1, KKTC'de 3, Kuzey Makedonya'da 1, Libya'da 2, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Malezya ve Malta'da 1'er Mısır'da 2, Moldova'da 2, Nijerya ve Norveç'te 1'er, Özbekistan'da 2, Pakistan'da 3, Polonya ve Portekiz'de 1'er, Romanya'da 2, Rusya'da 4, Sırbistan'da 1, Singapur, Sudan, Slovakya'da 1'er, Suudi Arabistan Krallığı'nda 2, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan'da 1'er, Ukrayna'da 2, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda'da 1'er, Yunanistan'da ise 4 noktada sandık kurulacak.

Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Almanya'da oy kullanılacak başkonsolosluklar ise şöyle:

  • Berlin Başkonsolosluğu
  • Düsseldorf Başkonsolosluğu
  • Essen Başkonsolosluğu
  • Essen Başkonsolosluğu/Dortmund
  • Essen Başkonsolosluğu/Siegen
  • Frankfurt Başkonsolosluğu
  • Frankfurt Başkonsolosluğu/Fulda
  • Frankfurt Başkonsolosluğu/Limburg
  • Hamburg Başkonsolosluğu
  • Hamburg Başkonsolosluğu/Kie
  • Hannover Başkonsolosluğu
  • Hannover Başkonsolosluğu/Bremen
  • Karlsruhe Başkonsolosluğu
  • Karlsruhe Başkonsolosluğu/Mannheim
  • Kassel Başkonsolosluğu
  • Köln Başkonsolosluğu
  • Köln Başkonsolosluğu/Aachen
  • Mainz Başkonsolosluğu
  • Mainz Başkonsolosluğu/Saarbrücken
  • Münih Başkonsolosluğu
  • Münster Başkonsolosluğu
  • Münster Başkonsolosluğu/Bielefeld
  • Nürnberg Başkonsolosluğu
  • Nürnberg Başkonsolosluğu/Regensburg
  • Stuttgart Başkonsolosluğu
  • Stuttgart Başkonsolosluğu/Ulm
Kaynak: İHA
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YSK duyurdu: 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılacak, işte tarihler YSK duyurdu: 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılacak, işte tarihler Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

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Son Dakika Yerel YSK açıkladı: 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılabilecek! İşte ilgili tarihler - Son Dakika


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