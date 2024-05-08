49 ilde 'Mahzen-40' operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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49 ilde 'Mahzen-40' operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen 'Mahzen-40' operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

08.05.2024 11:30
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49 ilde "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 49 ilde operasyonlar düzenlendi.

Mali suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 49 ilde 'Mahzen-40' operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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