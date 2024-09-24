58 İlde Tefecilere Operasyon: 160 Gözaltı

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58 ilde tefecilere operasyon: 160 gözaltı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Kuyu-28" operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 58 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Kuyu-28" operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Osmaniye olmak üzere toplam 58 ilde düzenlenen 'Kuyu-28' operasyonlarında şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."