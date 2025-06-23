Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Gözaltı - Son Dakika
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Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Gözaltı

Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Gözaltı
23.06.2025 11:53
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Denizli'nin de aralarında bulunduğu 47 ilde 307 şüpheli yakalandı, 181'i tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin de aralarında bulunduğu 47 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarımızda, 2 bin 27 vatandaşı mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 307 şüpheliden 181'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 47 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda; 2 bin 27 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 307 şüphelinin yakalandığı belirterek şüphelilerden; 181'i tutuklandığını, 105'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Şanlıurfa, Hatay, Balıkesir İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Siirt, Kars, Bartın, Yalova, Şırnak, Tekirdağ, Samsun, Çorum, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Muş, Mardin, Gümüşhane, Antalya, Kahramanmaraş, Kütahya, Aksaray, Denizli, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Çankırı'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak, yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadiyle, sokak hayvanlarına yardım ve bağış adı altında, sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca MASAK verileri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 799 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık Operasyonunda 307 Gözaltı - Son Dakika

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