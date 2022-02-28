Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti - Son Dakika
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Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti

28.02.2022 19:14
Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve yaklaşık 6 saat önce başlayan Rusya-Ukrayna müzakeresi sona erdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde iki ülkenin devlet yetkililerinin temsilcileri,müzakere kapsamında Belarus'ta bir araya geldi. Tüm dünyanın merakla takip ettiği müzakere 6 saatin ardından sona erdi.

UKRAYNA, RUS GÜÇLERİNİN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ

Müzakerenin başlamasının ardından gelen ilk bilgiler kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

KREMLİN, "TALEPLER AÇIKLANMAYACAK" DEMİŞTİ

Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada ise, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.

UKRAYNA TARAFI, 6 KİŞİYLE TEMSİL EDİLDİ

Müzakerede Ukrayna tarafını Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy temsil etti.

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Son Dakika Dünya Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti - Son Dakika


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