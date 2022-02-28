Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde iki ülkenin devlet yetkililerinin temsilcileri,müzakere kapsamında Belarus'ta bir araya geldi. Tüm dünyanın merakla takip ettiği müzakere 6 saatin ardından sona erdi.
Müzakerenin başlamasının ardından gelen ilk bilgiler kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.
Kremlin tarafından görüşmenin başladığı sırada yapılan açıklamada ise, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." denilmişti.
Müzakerede Ukrayna tarafını Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy temsil etti.
Son Dakika › Dünya › Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti - Son Dakika