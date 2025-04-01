Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki

Özgür Özel\'in boykot çağrısına Fahrettin Altun\'dan sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi. Altun, "Hiçbir sanatçımızın ve sektör emekçimiz baskılara ve dışlanma girişimlerine karşı yalnız değildir. Kifayetsiz muhterislerin faşist söylemlerinin ve ötekileştirici dilinin bir siyasal karşılığı kalmamıştır. Siyasi rekabet, ilke ve vizyonla yapılır; tehdit ve sindirme ile değil." dedi.

01.04.2025 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok firma için boykot çağrısı yaptı. Özel bugün yaptığı açıklamada ise yarını işaret ederek, ülke genelindeki boykota herkesi katılmaya davet etti.

ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı boykot çağrısıyla ilgili soruşturma başlatırken Özel'e tepkiler de çığ gibi büyüdü. Özel'e ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik zehir zemberek ifadeler kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK: ÖZEL, EKONOMİK HAYATI HEDEF ALMAKTADIR

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir.

"VATANDAŞLARIMIZ SAHTE SİYASETİ BOYKOT EDECEKTİR"

Özgür Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı "fişlemek" ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel'in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."

Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki

FAHRETTİN ALTUN: YALAN VE İFTİRA SİYASETİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise şu açıklamayı yaptı: "Türkiye, son dönemde hem içerde hem dışarda yoğun dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadele vermektedir. Ana muhalefet partisinde yaşanan iç çekişmeler ve bu süreçte kamuoyuna yansıyan iddialar dehşet vericidir. Ne yazık ki, bu kadar ciddi iddialar karşısında mahcubiyet duyması gerekenler, kamu vicdanına hesap vermek yerine, yalan ve iftira siyasetini sürdürmekte, "yavuz hırsız" misali algı operasyonlarına başvurmaktadır.

"ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜN DIŞAVURUMU"

Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde dahi kutsal değerlerimize yönelik alçak saldırılar, organize küfür kampanyaları, dinimize, milletimizin mukaddeslerine ve Cumhurbaşkanımıza yönelik son derece edep dışı söylemler, toplumumuzun huzurunu hedef almıştır. Bu söylemler sadece siyasi nezaketsizlik değil, aynı zamanda organize kötülüğün dışavurumudur. Ana muhalefet kadrolarının sömürgeci zihniyeti çağrıştıran tutumlar içine girerek uluslararası odaklardan siyasi meşruiyet devşirme gayretleri ise ibret vericidir.

"MİLLİ MENFAATLERİMİZE KARŞI BİR SABOTAJ GİRİŞİMİDİR"

Ekonomik istikrarımıza yönelik tehditlerin ve yatırımcı güvenini zedelemeye dönük açıklamaların içerideki bazı çevreler eliyle dışarıya servis edilmesi, bir siyasi rekabetin ötesinde milli menfaatlerimize karşı sabotaj girişimidir. Kendilerini hâlâ vesayet Türkiye'sinin imtiyazlıları zanneden bu azgın azınlık bilmelidir ki Türkiye, birilerinin birtakım küresel güçlere sırtını dayayıp parmak sallayabileceği bir ülke değildir. Bu ülkenin gerçek sahibi olan aziz milletimiz, bu oyunların farkındadır. Türkiye artık vesayet odaklarının, küresel güçlerin arka bahçesi değildir. Gücünü milli iradeden alan bir liderliğin öncülüğünde yoluna kararlılıkla devam etmektedir.

"KENDİNDEN OLMAYANI YAFTALAYAN FAŞİAN ANLAYIŞ"

Neredeyse on yıldır değiştiğini, geliştiğini, helalleştiğini iddia edenlerin Gezi kalkışmasından bugüne bir arpa boyu yol alamadığı ortaya çıkmıştır. Sürekli kendini tekrar eden bir faşizan tavrı içinden bir türlü atamayan bu zihniyet, çirkin bir üslup eşliğinde mahalle baskısı oluşturmaya, kendileriyle aynı görüşü paylaşmayanları sindirmeye çalışmaktadır. Farklı görüşlere tahammül edemeyen, kendinden olmayanı yaftalayan, hatta tehdit eden bu faşizan anlayış, demokratik olgunlukla, birlikte yaşama kültürüyle asla bağdaşmaz.

"HİÇBİR SANATÇIMIZ VE SEKTÖR EMEKÇİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Hiçbir sanatçımızın ve sektör emekçimizin de ideolojik temelli tehditlere, baskılara ve dışlanma girişimlerine karşı yalnız olmadığını belirtmek isterim. İletişim ekosistemimizin güvenliğini sağlamak üzere attığımız her adımda sektörün haklarını savunmaya devam edeceğiz. Görüşünden ötürü birilerinin baskısıyla yer verilmedikleri her alanda biz olacak, onları yalnız bırakmayacağız. Bir kez daha gerçek yüzü ortaya çıkan kifayetsiz muhterislere şunu söylüyoruz: Bu ülkede artık bu faşist söylemlerinizin, bu ayrımcı tutumlarınızın, bu kışkırtıcı, ötekileştirici dilinizin bir siyasal karşılığı kalmamıştır.

"SİYASİ REKABET İLKE VE VİZYONLA YAPILIR"

Siyasi rekabet, ilke ve vizyonla yapılır; tehdit ve sindirme ile değil. Muhalif görüşlere sahip vatandaşlarımızın siyaset kurumuna yönelik talep ve beklentilerini, kendi şahsi çıkar hesaplarına adeta kurban eden; onların umutlarını bozuk para gibi harcayan müflis siyaset tüccarları ve onların kayığına binip sağa sola nizamat vermeye çalışan "kültürel hegemonya" bekçileri, ortaya koydukları bu faşist yaklaşımın sonuçlarıyla yüzleştiklerinde ne kadar büyük bir yanlışın içine sürüklendiklerini anlayacaklardır. Türkiye kararlıdır, güçlüdür ve yoluna milletin iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam etmektedir."

Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki
Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki
Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki

Fahrettin Altun, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ali Cakar :
    Kesin su boykotcunun sesini. Sabahdan aksama kadar circir böcegi gibi ötüyor. 7 22 Yanıtla
  • Elisa21:
    YARIN SÜPER MARKETLER İNDİRİM YAPSIN EN BAŞTA BU ÇAPULCU LAR KOŞAR MERAK ETMEYİN 10 12 Yanıtla
  • taner taner:
    Zort 16 1 Yanıtla
  • 78908900:
    "Hepinizi kucaklayacağız " dediniz ,yerel secimler de üstünlük sağladınız ,durum ortada...Ya. İktidar olsanız neler yapabileceğinizi tahmine gerek yok ... 5 11 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    yandaşlarınız gitsin alışveriş yapsın. kimseyi zorla alış verişte yaptıracak halimiz yok herhalde. yarın alış veriş yapmayan tutuklama kararı çıkarırsınız herhalde 11 4 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Türkiye, tarihi boyunca hiç bu kadar ayrışmamıştı. Artık kafelerde otururken bile dikkatli olmalıyız zira karşıt görüşlü birileri gelip kavga çıkarabilir. 14 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    vay gozumuz yollarda kalmisti.. nerelerdeydi bu bey. yarina da rtukcuyu bekliyorum aciklamacilar heyetinden 11 2 Yanıtla
  • Elisa21:
    ÜLKENİN HUZURUNU KİMSE KAÇIRAMAZ BEYAZ TOROSLAR KONTAK AÇSIN TOMALAR SİLİNDİR GİBİ GEÇSİN 2 7 Yanıtla
  • 768107:
    eskiden sizin genel baskaninjz boykot yapin diyordu siz hala yapiyorsunuz coca colada calisan isinden olan binlerce insaniniz var dusundunuzmu hic coca colanin umrunda bile degil olan kendi insanimiza oluyor 5 3 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Bunu kime söyleyeceksin biliyor musun? Şimdi telefonu eline alacaksın RTÜK nu arayacak ve cezaları bütün TV kanalları da dahil olmak üzere ayrımsız uygulayacaksın diyeceksin. Sizden olana ayrı, olmayana ayrı tarife uygulanmayacaksın. Adaletsiz olduğunuzu herkes biliyor. 75 milyonu içeri atamazsınız. Boykota Devamkeeee 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti

22:34 Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
20:54 Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
19:52 Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
19:46 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
09:59 Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda
09:52 Altın bayram dinlemedi Yeni rekor geldi Altın bayram dinlemedi! Yeni rekor geldi
09:45 Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
09:42 Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:17 Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 22:56:49. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'in boykot çağrısına Fahrettin Altun'dan sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement