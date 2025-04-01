Özgür Özel\'in boykot çağrısına Fahrettin Altun\'dan sert tepki

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok firma için boykot çağrısı yaptı. Özel bugün yaptığı açıklamada ise yarını işaret ederek, ülke genelindeki boykota herkesi katılmaya davet etti.

ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı boykot çağrısıyla ilgili soruşturma başlatırken Özel'e tepkiler de çığ gibi büyüdü. Özel'e ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik zehir zemberek ifadeler kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK: ÖZEL, EKONOMİK HAYATI HEDEF ALMAKTADIR

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir.

"VATANDAŞLARIMIZ SAHTE SİYASETİ BOYKOT EDECEKTİR"

Özgür Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı "fişlemek" ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel'in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."

FAHRETTİN ALTUN: YALAN VE İFTİRA SİYASETİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise şu açıklamayı yaptı: "Türkiye, son dönemde hem içerde hem dışarda yoğun dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadele vermektedir. Ana muhalefet partisinde yaşanan iç çekişmeler ve bu süreçte kamuoyuna yansıyan iddialar dehşet vericidir. Ne yazık ki, bu kadar ciddi iddialar karşısında mahcubiyet duyması gerekenler, kamu vicdanına hesap vermek yerine, yalan ve iftira siyasetini sürdürmekte, "yavuz hırsız" misali algı operasyonlarına başvurmaktadır.

"ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜN DIŞAVURUMU"

Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde dahi kutsal değerlerimize yönelik alçak saldırılar, organize küfür kampanyaları, dinimize, milletimizin mukaddeslerine ve Cumhurbaşkanımıza yönelik son derece edep dışı söylemler, toplumumuzun huzurunu hedef almıştır. Bu söylemler sadece siyasi nezaketsizlik değil, aynı zamanda organize kötülüğün dışavurumudur. Ana muhalefet kadrolarının sömürgeci zihniyeti çağrıştıran tutumlar içine girerek uluslararası odaklardan siyasi meşruiyet devşirme gayretleri ise ibret vericidir.

"MİLLİ MENFAATLERİMİZE KARŞI BİR SABOTAJ GİRİŞİMİDİR"

Ekonomik istikrarımıza yönelik tehditlerin ve yatırımcı güvenini zedelemeye dönük açıklamaların içerideki bazı çevreler eliyle dışarıya servis edilmesi, bir siyasi rekabetin ötesinde milli menfaatlerimize karşı sabotaj girişimidir. Kendilerini hâlâ vesayet Türkiye'sinin imtiyazlıları zanneden bu azgın azınlık bilmelidir ki Türkiye, birilerinin birtakım küresel güçlere sırtını dayayıp parmak sallayabileceği bir ülke değildir. Bu ülkenin gerçek sahibi olan aziz milletimiz, bu oyunların farkındadır. Türkiye artık vesayet odaklarının, küresel güçlerin arka bahçesi değildir. Gücünü milli iradeden alan bir liderliğin öncülüğünde yoluna kararlılıkla devam etmektedir.

"KENDİNDEN OLMAYANI YAFTALAYAN FAŞİAN ANLAYIŞ"

Neredeyse on yıldır değiştiğini, geliştiğini, helalleştiğini iddia edenlerin Gezi kalkışmasından bugüne bir arpa boyu yol alamadığı ortaya çıkmıştır. Sürekli kendini tekrar eden bir faşizan tavrı içinden bir türlü atamayan bu zihniyet, çirkin bir üslup eşliğinde mahalle baskısı oluşturmaya, kendileriyle aynı görüşü paylaşmayanları sindirmeye çalışmaktadır. Farklı görüşlere tahammül edemeyen, kendinden olmayanı yaftalayan, hatta tehdit eden bu faşizan anlayış, demokratik olgunlukla, birlikte yaşama kültürüyle asla bağdaşmaz.

"HİÇBİR SANATÇIMIZ VE SEKTÖR EMEKÇİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Hiçbir sanatçımızın ve sektör emekçimizin de ideolojik temelli tehditlere, baskılara ve dışlanma girişimlerine karşı yalnız olmadığını belirtmek isterim. İletişim ekosistemimizin güvenliğini sağlamak üzere attığımız her adımda sektörün haklarını savunmaya devam edeceğiz. Görüşünden ötürü birilerinin baskısıyla yer verilmedikleri her alanda biz olacak, onları yalnız bırakmayacağız. Bir kez daha gerçek yüzü ortaya çıkan kifayetsiz muhterislere şunu söylüyoruz: Bu ülkede artık bu faşist söylemlerinizin, bu ayrımcı tutumlarınızın, bu kışkırtıcı, ötekileştirici dilinizin bir siyasal karşılığı kalmamıştır.

"SİYASİ REKABET İLKE VE VİZYONLA YAPILIR"

Siyasi rekabet, ilke ve vizyonla yapılır; tehdit ve sindirme ile değil. Muhalif görüşlere sahip vatandaşlarımızın siyaset kurumuna yönelik talep ve beklentilerini, kendi şahsi çıkar hesaplarına adeta kurban eden; onların umutlarını bozuk para gibi harcayan müflis siyaset tüccarları ve onların kayığına binip sağa sola nizamat vermeye çalışan "kültürel hegemonya" bekçileri, ortaya koydukları bu faşist yaklaşımın sonuçlarıyla yüzleştiklerinde ne kadar büyük bir yanlışın içine sürüklendiklerini anlayacaklardır. Türkiye kararlıdır, güçlüdür ve yoluna milletin iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam etmektedir."