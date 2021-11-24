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Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi'nin birçok anlaşmaya imza atacağı düşünülüyor - Son Dakika

Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi'nin birçok anlaşmaya imza atacağı düşünülüyor

24.11.2021 17:41

BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, uzun yıllar sonra Türkiye'ye gelerek tarihi bir ziyarette bulundu. Veliaht Prens'in Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacağı konuşuluyor. BAE ve Türkiye'nin borsa, teknoloji, lojistik ve sağlık alanlarında anlaşma imzalaması bekleniyor.

BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye geldi. Veliaht Prens bin Zayed'i, Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve yetkililer karşıladı. Tarihi ziyarette, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan önemli bir dizi anlaşmalar imzalandı.

DOĞRUDAN YATIRIMLARI KAPSAYAN ANLAŞMALAR

Edinilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar yer alıyor. Söz konusu yatırım anlaşmaları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nce imza altına alındı.

ADQ İLE VARLIK FONU ARASINDA MUTABAKAT İMZALANDI

ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında ilk olarak stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alındı. ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye'deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalandı. Abu Dabi Liman Şirketi ile bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin oldu.

ABU DABİ BORSASI VE BORSA İSTANBUL ARASINDA MUTABAKAT İMZALANDI

Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında da iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası da imzalandı. ADQ, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.

SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

ADQ'nun Kalyon Holding'le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group'la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, bu ziyaretin temel amacının ticareti ve iş ortaklığını artırarak, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak olduğunu belirtmişti. Sultan el Cabir, Türkiye ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında iş birliğini ilerletmek istediklerini vurgulayarak, daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.

Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi'nin birçok anlaşmaya imza atacağı düşünülüyor

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi'nin birçok anlaşmaya imza atacağı düşünülüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi'nin birçok anlaşmaya imza atacağı düşünülüyor - Son Dakika
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