Üniversite sınav sonuçları açıklanan binlerce öğrenci, kendilerini sokaklara attı! Eğlencenin dozu fena kaçtı

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Birleşik Krallık'ta üniversite sınav sonuçları açıklanan 500 bin lise öğrencisi, sınav stresinden kurtulmanın heyecanıyla kendilerini sokaklara attı.
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Eğlence mekanlarını ve sokakları dolduran öğrencilerin genelini, sınavdan yüksek puan alanlar oluştururken, alkolün dozu kaçınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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İngiltere, Galler ve İrlanda'da, aynı anda yarım milyon öğrenci, sabahın ilk ışıklarına kadar çılgınlar gibi eğlendi.
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Eğlencenin dozunu kaçıran öğrenciler, cadde ve kaldırımlarda uyurken, bazı öğrenciler ise sızan arkadaşlarını evlerine taşımak zorunda kaldılar.
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Fotoğraflar: Snapper SK