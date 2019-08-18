Son Dakika Haberleri: Üniversite sınav sonuçları açıklanan binlerce öğrenci, kendilerini sokaklara attı! Eğlencenin dozu fena kaçtı
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Üniversite sınav sonuçları açıklanan binlerce öğrenci, kendilerini sokaklara attı! Eğlencenin dozu fena kaçtı

2 saat önce

Birleşik Krallık'ta üniversite sınav sonuçları açıklanan binlerce lise öğrencisi, sınav stresinden kurtulmanın coşkusuyla kendilerini sokaklara attı. Alkolün dozunu kaçıran yarım milyon öğrenci, ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu.

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Birleşik Krallık'ta üniversite sınav sonuçları açıklanan 500 bin lise öğrencisi, sınav stresinden kurtulmanın heyecanıyla kendilerini sokaklara attı.
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Eğlence mekanlarını ve sokakları dolduran öğrencilerin genelini, sınavdan yüksek puan alanlar oluştururken, alkolün dozu kaçınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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İngiltere, Galler ve İrlanda'da, aynı anda yarım milyon öğrenci, sabahın ilk ışıklarına kadar çılgınlar gibi eğlendi.
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Eğlencenin dozunu kaçıran öğrenciler, cadde ve kaldırımlarda uyurken, bazı öğrenciler ise sızan arkadaşlarını evlerine taşımak zorunda kaldılar.
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İşte o görüntüler:
İşte o görüntüler:
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Fotoğraflar: Snapper SK


Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:40 
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