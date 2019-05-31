Son Dakika Haberleri: Gemi batığından 800 yıllık hazine çıktı!
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Gemi batığından 800 yıllık hazine çıktı!

1 saat önce

800 yıl önce mücevher taşırken batan gemiden kalan 2 adet altın gerdanlık çıktı. Hala yepyeni duran gerdanlıklar, Çin'de bulunan Guangdong müzesinde sergilenmeye başlandı.

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800 yıllık bir gemi enkazında bulunan iki zarif ve şaşırtıcı şekilde yepyeni duran altın kolye, Çin'in Guangdong Müzesi'nde, Song Hanedanlığı'ndan diğer çeşitli eserler ile birlikte sergilenmeye başladı.
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Altın kolyelerin 800 yıllık bir gemi enkazından çıkarılmasına rağmen olmasına bu kadar göz alıcı olması şaşırttı.
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Geminin kalıntısı, MS 960-1279 arasında süren Song Hanedanlığı dönemine dayanan Çin'in en büyük ve en eski gemi enkazlarından biri.
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İlk olarak 1987 yılında dalgıçlar tarafından bulundu.
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Gemi batığı 21 Aralık 2007 yılında Çin otoriteleri tarafından deniz tabanından çıkarıldı ve Hailing Adası'ndaki özel olarak inşa edilmiş Guangdong Denizcilik İpek Yolu Müzesi'ne nakledildi.
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Geminin enkazının sergilenmesi için müzede büyük bir alan yapıldı. Şu an geminin enkazı özel olarak inşa edilen akvaryumda tutuluyor.
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Çin Devlet Kültür Mirası ve Ulaşım Dairesi İdaresi tarafından yürütülen operasyon yaklaşık 20 milyon dolara mal oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:17 
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