Gemi batığından 800 yıllık hazine çıktı!

1 800 yıllık bir gemi enkazında bulunan iki zarif ve şaşırtıcı şekilde yepyeni duran altın kolye, Çin'in Guangdong Müzesi'nde, Song Hanedanlığı'ndan diğer çeşitli eserler ile birlikte sergilenmeye başladı.

2 Altın kolyelerin 800 yıllık bir gemi enkazından çıkarılmasına rağmen olmasına bu kadar göz alıcı olması şaşırttı.

3 Geminin kalıntısı, MS 960-1279 arasında süren Song Hanedanlığı dönemine dayanan Çin'in en büyük ve en eski gemi enkazlarından biri.

4 İlk olarak 1987 yılında dalgıçlar tarafından bulundu.

5 Gemi batığı 21 Aralık 2007 yılında Çin otoriteleri tarafından deniz tabanından çıkarıldı ve Hailing Adası'ndaki özel olarak inşa edilmiş Guangdong Denizcilik İpek Yolu Müzesi'ne nakledildi.

6 Geminin enkazının sergilenmesi için müzede büyük bir alan yapıldı. Şu an geminin enkazı özel olarak inşa edilen akvaryumda tutuluyor.

7 Çin Devlet Kültür Mirası ve Ulaşım Dairesi İdaresi tarafından yürütülen operasyon yaklaşık 20 milyon dolara mal oldu.

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