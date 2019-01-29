O Ses Türkiye'nin Birincisiydi Bakın Şimdi Ne Yapıyor!

1 Oğuz Berkay Fidan - 2012 O Ses Türkiye'de Murat Boz'un yarışmacısı Oğuz Berkay Fidan birinci olmuştu. Oğuz Berkay'ın müzik kariyerinin nasıl şekilleneceği uzun süre konuşuldu hatta Murat Boz'un onu piyasaya nasıl süreceği merakla bekleniyordu. Ancak Oğuz Berkay aradan geçen 4 senenin ardından ancak 'Beni Ellerden Sayma' adlı şarkısıyla adından söz ettirebildi.

2 Tüm çalışmalarına rağmen Oğuz Berkay Fidan henüz kalıcı olabilecek bir müzik başarısına imza atabilmiş değil.

3 Mustafa Bozkurt - 2013 O Ses Türkiye 2. sezonunda jüri Murat Boz, Hadise, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar'dan oluştu. Mustafa Sandal'ın yarışmacısı Mustafa Bozkurt şampiyon oldu..

4 Sonrasında Mustafa Bozkurt'un yüzü de yavaş yavaş unutulmaya başlandı. Bozkurt şimdi Anadolu'daki festival ve turnelerden geçiniyor. Bozkurt'un hayatındaki en büyük değişiklik ise aşkı oldu. Mustafa Bozkurt mutlu bir evlilik yürütüyor.

5 Hasan Doğru - 2014 O Ses Türkiye 3. sezonunda jüri değişikliğine gidilerek Mustafa Sandal ve Hülya Avşar'ın yerine Gökhan Özoğuz ile Ebru Gündeş geldi. 2014 yılındaki yarışmada jüri, Murat Boz, Hadise, Gökhan ve Ebru Gündeş oldu. O Ses Türkiye 2014 finaline kalan 4 isim de Gökhan Özoğuz takımından çıktı. Tüm dünya formatları arasında bir ilk olan bu gelişmeden sonra O Ses Türkiye 3. sezon şampiyonu Pavarotti Hasan lakabıyla Hasan Doğru oldu.

6 Verdiği kilolarla gündeme gelen Hasan Doğru, müzik piyasasında üst sıralara tırmanamadı.

7 Hasan Doğru yeni kilosu ile mutlu mesut yaşarken mesleki kariyerini ise festival şarkıcısı olarak sürdürüyor. Kalıcı bir başarı elde edemese de memleketi Ordu'da hâlâ çok popüler.

8 Elnur Hüseynov - 2015 Hadise, Gökhan, Ebru Gündeş, Mazhar Alanson-Özkan Uğur'dan oluşan jüri üyesi ile O Ses Türkiye 4. sezonunda şampiyon Ebru Gündeş'in takımından çıktı. Eşsiz sesi ve eğitimiyle daha yarışmanın ilk gününden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Elnur Hüseynov O Ses Türkiye 2015 şampiyonu olmuştu. Sesi çok iyi olsa da Azeri asıllı Elnur Huseynov'un adını henüz duymayan o kadar çok kişi var ki… Elnur Huseynov ülkemizde adını pek duyurmasa da Azerbaycan'ı Eurovision'da temsil etti.

9 Elnur Hüseynov'un Eurovision macerası çok da iyi geçmedi. Azerbaycan 2015 Eurovision yarışmasında Elnur 12. olabildi.

10 Elnur Hüseynov'un popülerliği ülkesinde hâlâ devam ediyor. Kulüplerin ve otellerin aranan şarkıcısı konumunda. Son olarak da Azeri kanalında televizyon programına başladı.

11 Emre Sertkaya - 2016 O Ses Türkiye 5. sezonunda jüri Murat Boz, Hadise, Ebru Gündeş, Gökhan ve Hakan Özoğuz'dan oluşuyordu. Oldukça heyecanlı geçen bir sezona damgasını vuran O Ses Türkiye 2016 şampiyonu ise Gökhan ve Hakan'ın takımında yer alan Emre Sertkaya oldu.

12 Emre Sertkaya şimdilerde çıkardığı single ile dikkat çekmeye çalışıyor. Emre, O Ses Türkiye ile gelen şöhretini yurdun dört bir yanında konser ve barlardaki şarkıcılığı ile nakite dönüştürdü. Emre Sertkaya para kazansa da henüz kalıcı bir şöhrete sahip olamadı.

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14 Dodan Özer O Ses Türkiye 2017 birincisi ise Hadise'ye özlediği şampiyonluğu getiren Dodan Özer isimli yarışmacıydı. 39 yaşında olan Dodan Özer, aslen Muş'un Varto ilçesinden. Şimdilerde şehir şehir gezip konserler veriyor.

15 Lütfiye Özipek O Ses Türkiye 2018'in kazananı, Gökhan'ın takımından Lütfiye Özipek oldu. Lütfiye Özipek, O Ses Türkiye tarihinde kazanan ilk kadın yarışmacı oldu.

16 Kıbrıs'ta verdiği konserlerinde pop, caz ve alternatif müziğe yer veren Lütfiye Özipek, Türkiye'de kendi söz ve bestelerinden oluşan albüm için çalışmalarını sürdürüyor.