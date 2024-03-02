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Alinur Aktaş: "Şimdi dönüşüm zamanı" diyerek yeni projelerini açıkladı"

"Kuzey ve Güney koridoru ile Bursa'nın trafiği 3'e bölünecek"

"Önümüzdeki dönem sonunda toplam raylı sistem hattımızı 89 kilometreye ulaştırıp toplu taşımada önemli bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Yeni yollar, kavşak ve tüp geçitlerle trafiği rahatlatacağız"

"Kentsel dönüşüm için 100 bin yeni konut inşa edilecek, 16 bin tanesi dar gelirlilere verilecek"

"Tarihi projeleri büyütececeğiz. Setbaşı Yeşil Emirsultan aksını yayalaştıracağız"

"500 yeni akıllı ve çevreci otobüs alınacak. Metro Görükle ve Kurtuluş'a uzayacak"

BURSA - Cumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, "şimdi dönüşüm zamanı" diyerek yeni mega projelerini açıkladı. Bursa'nın raylı sistemini 89 kilometreye çıkaracaklarını ifade eden Başkan Aktaş, kuzey ve güney koridoru ile Bursa'nın trafiğini 3'e böleceklerini, yeni tüp geçit, kavşak ve yollar yapacaklarını müjdeledi. Kentsel dönüşümde 100 bin yeni konut sözü veren Aktaş, 16 bin tanesinin dar gelirliler için sosyal konut olarak inşa edileceğini söyledi. Aktaş, hazırladıkları yeni tarihi ve altyapı projeleri ile ulaşım projelerinin hazır olduğunu, bazılarını bakanlıklar desteğiyle hemen başlatacaklarını kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart'ta yeniden Cumhur ittifakının adayı olan Alinur Aktaş, Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde ittifakın üst düzey yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, partililer ile birlikte mega projelerini görkemli bir törenle anlattı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa Milletvekilleri, belediye başkan ve adayları, il başkanları ve çok sayıda cumhur ittifakı mensubu, stk temsilcileri ve muhtarlar ile basın mensupları Alinur Aktaş'ın sunumunu takip etti.

"Metro Görükle ve Kurtuluş'a uzanıyor. Çalı Demirtaş metro hattı başlıyor"

Şehrimizi; yolları, akıllı çözümleri, toplu taşımasıyla ulaşan bir şehir haline dönüştüreceğiz" diyen Alinur Aktaş şunları kaydetti: "Ulaşan şehir Bursa olacak. Şu anda 57 kilometrelik raylı sistem vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bursaray'da yaptığımız sinyalizasyon optimizasyon ile hattın kapasitesini yüzde 60 arttırdık. 25 kilometrelik hat kapasitesi kadar ilave yapmış olduk. 9 kilometrelik kent meydanı terminal tramvay hattını devreye aldık. İstanbul caddesini raylı sistem ile buluşturduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılan 4,6 kilometrelik yeni hattın ilk istasyonunu devreye alıyoruz. Önümüzdeki dönemde tamamlayacağımız Üniversite Görükle Kurtuluş hattı. 5,4 kilometre uzunluğa sahip. 3 istasyondan ulaşan bu hat ile üniversiteden Görükle merkeze raylı sistemle erişimi sağlıyoruz. Kurtuluş bölgesindeki yerleşim alanlarını metro ile buluşturuyoruz. 2035 ulaşım master planımızda yer alan Çalı Demirtaş metro hattına başlıyoruz. Kuzey güney yönünde ilk olma özelliği taşıyan 22 kilometrelik 16 istasyonlu hattımız Çalı'dan başlayarak Beşevler Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden Yunuseli ve Demirtaş'a uzanacak. Bizim hatlarımız şu anda doğu batı aksında. İlk kez kuzey güney aksında yatırımı gerçekleştireceğiz"

"Raylı sistemler 89 kilometreye ulaşacak"

5 yıl sonunda raylı sistem hattının 89 kilometreye ulaşacağını, toplu taşımada önemli bir dönüşümü gerçekleştireceklerini anlatan Başkan Aktaş, "Dersimize çalıştık .Türkiye'nin en genç otobüs filosuna sahibiz. 500 yeni otobüs kazandıracağız. Elektrikli otobüs dönüşümünü başlatacağız. Minibüsler dolmuşlara, raylı sistemlerden servis araçlarına kadar nitelikli ve entegre toplu taşıma sistemini kentimize kazandıracağız. 68 metro aracını 180 milyon Euro yani 6 milyar lira yatırımla şehrimize kazandırıyoruz. Yol ve kavşak çalışmalarımız kent içinde hayati öneme sahip. Yıllardır konuşuyorduk. Güney çevre yolu diye. Bu dönemde Acemler'de yaptığımız düzenlemeler ile Oulu tüp geçidi. Dere üstü köprüleri, yeni stadyum yolunun genişletilmesi, Mudanya yoluna yeni kol yaptık. Alternatif iki yeni koridoru hayata geçiriyoruz. Birisi kuzey, diğeri güney olmak üzere iki yeni koridor oluşturuyoruz.

Gürsu 11 Eylül bulvarı arasında 2.3 kilometrelik alanda direkt 11 Eylül bulvarına ulaşılacak. Şirinevler Kavşağı ile İstanbul Caddesi arasında 9,5 kilometrelik yeni bir aks oluşturacağız. İstanbul Caddesi Yeniceabat Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arasında 8,5 kilometrede yeni bir hat oluşturuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarını 3 gidiş 3 geliş olmak üzere Filament kavşağına ulaştırıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bulvarını 6 kavşak ve 7 kilometrelik yol ile Mudanya yoluna bağlıyoruz. Kuzey koridoru ile şehrin doğusundan batısına kadar seyahat imkanı sağlayacağız. Güney koridorunda ise çalışmalara başladık. Kestel Otosansit bağlantı yolu. 5.5 kilometrelik. Kestel Otosansit arasında Ankara yoluna alternatif yol bölünmüş arter oluşturma çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Otosansit ile Orhaneli yolu arasında kentin güneyinden geçen silueti bozmayan kentsel dönüşümle elde edilecek alanlar ve sanat yapıları ile desteklenecek 16 kilometrelik yeni bir arter oluşturuyoruz. Orhaneli yolundan Çalı, Görükle Şehir hastanesi güzergahından ağır araç trafiğini yönlendirmek İzmir yoluna alternatif 9 kilometre 3 şeritlik duble yol yapıyoruz. Çalı Hasanağa arasında tek gidiş tek geliş olan 11 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olarak genişletip sanayi bölgeleri ile yerleşimi buluşturuyoruz. Hasanağa Otoyol bağlantısını genişleterek yeni kavşakla konforlu hale getiriyoruz. Güney koridorunun en batı kısmındaki 4.2 kilometrelik yol ile Hasanağa Kayapa OSB'den kaynaklı ağır trafiği doğrudan otobana yönlendiriyoruz. Kuzey ve güneyden oluşturduğumuz bu iki koridorda iki tünel ile Bursalılar için bir ilki gerçekleştireceğiz. Kuzey koridorunda yer alan 5.5 kilometrelik tüpten tünel Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan ata bulvarına direkt çıkacak. Filament kavşağı öncesi bölgeden ayrılan kol ile Mudanya yoluna bağlanacak. Birbirlerine bağlantılı yollar ile Bursa trafiği 3'e bölünecek. En basit tabirle trafik yükümüz 3 kat azalacak. Güney çevre yolunun üzerine kuzey çevre yolu hayat bulacak. İki koridorun sağladığı çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak." diye konuştu.

"Otoban şehir içinde kalmayacak, mevcut çevre yolu Büyükşehir'e devredilecek"

İstanbul İzmir otobanının Ovakça Badırga kesiminde yeni bir güzergah oluşturulacağını, otoyolun çevre yolu olarak kullanılan kesiminin Büyükşehir'e devredileceğini anlatan Başkan Aktaş, "Buradaki bağlantı yollarıyla kent içinde önemli rahatlama ve alternatifler sağlanacak. Köprü, kavşak ve bağlantı yolları projelerimizi hazırladık. Mudanya yolu Şehir Hastanesi arası kavşak ve bağlantı yolu düzenlemesini bitiriyoruz. Mudanya yolundan Şehir Hastanesi'ne oradan da Özlüce'ye kadar olacak yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz. Bademli Bulvarı, Bademli kavşağından eski köy içine kadar olan kısmı bölünmüş yol olarak genişletip bulvar haline getiriyoruz. Geçit köprüsünde yıkım çalışmalarını başlattığımız tarihi köprünün yanına ilave köprü yaparak dar boğazı ortadan kaldırıyoruz. Ata Bulvarı'ndaki akışı daha hızlı olması için Gümrük ve 23 Nisan'da yeraltı kavşak haline getiriyoruz. Batı bölgesine trafik yükünü kaldırmayan Görükle Kavşağı'nı yüksek kapasiteli hale getiriyoruz. Bakanlık ile projelendirdik. İhsaniye Yenikaraman bağlantı köprüsü ile Mudanya yolunda Osmangazi'den Nilüfer'e geçiş kazandırıyoruz. Orhaneli Yolu Beşevler Odunluk Kavşağı arasında köprülü kavşaklar inşa ediyoruz. Botanik Kavşağı, yakın çevre yolunda yapacağımız yonca kavşakla trafik yükünü hafifleterek çevreyolunu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile buluşturuyoruz. 50 bin araçlık otoparklar inşa ediyoruz. Otopark kapasitemizi 50 bin araçlık otopark yatırımı ile üst seviyeye çıkarıyoruz" diye konuştu

"Dirençli Bursa için dönüşüm zamanı"

Depremin tartışılmaz bir gerçek olduğuna dikkat çeken Aktaş, "Bu gerçek başta yerel yönetimler olmak üzere hepimize ciddi sorumluluklar yüklüyor. Kentsel dönüşümü öncelememizin doğru karar olduğunu acı şekilde teyit ettik. Önümüzdeki dönemin en önemli konu başlığı şüphesiz kentsel dönüşüm. Doğru planlama ve ortak akılla dirençli şehir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı. Geçtiğimiz dönemde afetlere dirençli ve sürdürülebilir şehir inşası için Bursa'da yer alan 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız konutta çalışmalarımızı başlattık. Birileri hayatında hiç kentsel dönüşüm yapmazken, bugünlerde Allaha şükür dönüşümden bahsediyorlar. İstanbul Caddesi'nden Karapınar'a, 1050 Konutlar'dan Arabayatağı'na, Sıcaksu'dan Yiğitler ve tarihi kent merkezine kadar kentimizin dört yanında bölgesel ölçekli dönüşüm projelerini başlattık. Başlattığımız 14 farklı dönüşüm projesi ile 2025 sonuna kadar 11 bin konutan tamamını teslim etmiş olacağız. Yeni dönemde akademik katkılar, ortak akıl ve mutabakat ile kent anayasası olarak yürürlüğe alacağız. Kentsel dönüşüm master plan çerçevesinde dünyanın en etkin kuruluşlardan Jika ve bilim kurulumuz ve akademik odalarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerinu kullandı

"100 bin yeni konut, 16 bin sosyal konut inşa edilecek"

Kentsel dönüşüme hız kesmeden devam edeceklerini 100 bin yeni konut inşa edeceklerini bunun 16 bin tanesinin sosyal konut olacağını kaydeden Başkan Aktaş, "Önce kent merkezimizdeki alanlar ve sismik hareketlenmelerle sürekli gündemde olan hatta belediye binasını boşaltmak dışında hiç bir girişimi olmayan Mudanya başta olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni dönemde daha ulaşabilir ve daha yeşil dirençli kent Bursa'yı inşa etmek için 100 bin konutluk projemizi hayata geçiriyoruz Parçalı alanlarda hayata alıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp kent içindeki arterleri birbirleriyle buluşturup, yeni donatı ve yeşil alanlarla kent kalitesini üst düzeye çıkaracağız.. Kendi kaynaklarımızı kullanarak Burkent TOKİ ve özel sektör gücüyle birlikte gerçekleştireceğiz. Evi olmayan ailelere ucuz konut inşa edeceğiz. 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Yeni evlenen çiftlerimiz, emekli ve işçilerimiz başta olmak üzere uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tarihi hanların yanısıra Hisar'da da adımlar atılacak"

30 yıllık hayalin gerçek olduğunu ve Çarşıbaşı Projesi'nin Bursa'ya çok yakıştığını anlatan Başkan Aktaş, "Uzun süredir konuşulan Hanlar Bölgesi projesinin ilk etabı Çarşıbaşı ile tarihe imza attık. Bu daha bir başlangıçtı. 14 Han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 18 kapalı çarşı, 4 pazar alanından oluşan tarih ve ticaretin kalbinin attığı Unesco miras listesinde yer alan tarihi bölgeyi ilmek ilmek işleyeceğiz. Hanlar bölgesi ile birlikte payitaht şehirde tarihi günyüzüne çıkaracağız. Hisar; kent tarihinin en eski izlerini barındıran manevi iklimi ve sayısız kültür mirasıyla yüzyıllardır yaşanan mahalle kültürüyle Bursa'mızın nadide eserlerinin başında geliyor. Osmangazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onların da yürüttüğü güzel projeler var. Bu nadide bölgenin de hakettiği yerde konumlanmasını sağlayacağız. Setbaşı Yeşil ve Emirsultan'da yayalaştırma ve otoparklar devreye alınacak. Tarihi aksımızın Setbaşı, Yeşil, Emirsultan kısmında bölge sakinleri ve esnafımız ile sahada yaptığımız çalışmalarda dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Turizm potansiyelini harekete geçirecek yaya ulaşımı ve otoparklarıyla Bursa'nın önemli bir değerini daha günyüzüne çıkarmış olaağız. Projelerimizi Çevre Şehircilik Bakanlığımıza teslim ettik" şeklinde konuştu

Kent merkezinde gastronominin ön plana çıkacağını, Kayhan'da meydan ve otopark projesinin devreye alınacağını vurgulayan Başkan Aktaş, "3 bin metrekarelik alandaki meydan projemiz 300 araçlık kapalı otoparkıyla çarşı bölgemizdeki önemli eksiğin giderilmesini sağlayacak. Tarihi alanlarımız ve ticaret bölgelerimizi günyüzüne çıkardığımız bu bölgelerin yanında, ön plana çıkan tarihi mahalleleri koruyup yaşatacağız. Unesco dünya miras listesindeki Cumalıkızık'ta gerçekleştireceğimiz düzenleme ve otopark sorunu ortadan kaldırıp, imrenilen bir tarihi köy ortaya çıkaracağız. Nilüfer Gölyazı, Gemlik Umurbey'de yeni çalışmalar yapacağız. Kentsel tasarım rehberi ile estetiği ve tasarım bütünlüğünü sağlayacağız. Şehrimizin yönetimini güçlendirmek adına akıllı kent yönetim merkezini hayata geçiriyoruz. Bu merkez normal zamanlarda istatistik ve bilgi analizi yaparken bir afet ya da olağanüstü durumda operasyonel fonksiyon üstlenecek. Bursa'mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için şehrin dijital ikizinin oluşturmasına hızla çalışıyoruz. Dirençli bir şehir oluşturmada üst yapı kadar kesintisiz güçlü altyapıya sahip olmaktır. Kayıp kaçak oranı başta olmak üzere Türkiye'ye örnek gösterilen Buski, yeni dönemde dirençli kent yolculuğunda önemli görev üstlenecek. Kuraklık ve iklim değişikliğine rağmen ucuz ve kaliteli hizmet veriyoruz. Şubat ayında yaptığımız düzenleme ile vatandaşlarımıza yüzde 20 indirim sağladık. Çınarcık Barajı için 4,5 milyar liralık yatırım yaptık. Çınarcık Barajı'mızın suyunu Bursa ile buluşturan tarihi çalışmayı başlattık. İhale ettiğimiz ve imalat çalışmasına başladığımız projede 300 bin metreküp kapasitesine sahip arıtma tesisini ve diğer imalatları 4,5 milyar bedelle Bursa'nın en büyük altyapı yatırımı olarak hayata geçiriyoruz. Gemlik Büyükkumla barajı, İnegöl Hocaköy, Büyükorhan Kocadere, Gölbaşı Barajlarının faaliyete alınması ve 2500 kilometre yeni içme suyu yatırımı ile Bursa'nın 2070 yılına kadar sorunu olmayan dirençli bir kent haline getiriyoruz. Başarılı şekilde sürdürdüğümüz atık su yönetimini daha ileriye taşıyacağız. Atık su kapasite artışları 750 kilometrelik kanalizasyon altyapısı ile göl ve denizlerimizi temiz tutacağız. Nilüfer çayının kirletici etkilerden tamamen arındırılması için bakanlık ve valiliğimizle birlikte yürüteceğiz. Ani ve şiddetli yağışlar sıklıkla karşılaştığımız durum haline geldi. Dere ıslahı çalışmaları ve 250 kilometrelik yeni hatlar ile afetlerin önüne geçeceğiz. 3,5 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. Parklarıyla yenilenebilir enerji kullanımı ile yeşil ve yaşanabilir bir Bursa hedefimiz. 1,5 milyon metrekare yeşil alan sözü vermiştik. Sözlerini tutmayanların aksine iki katı yani 3,5 milyon metrekarelik yeni yeşil alan kazandırdık. Bursa artık 5 yıl öncesinden daha yeşil ama çok daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir olacak. Yeni dönemde de 3,5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözümü hemşehrilerimize veriyorum" diye konuştu

Yeşil Mavi koridor inşa ediyoruz.

Bursa'da yeşil mavi bir ağ oluşturacaklarını anlatan Başkan Aktaş, " Ayvalıdere, Nilüfer Çayı, Cilimboz Deresi, Gökdere, Hacivat ve Balıklıdere'de yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleri ile vatandaşımız yeşil ve mavinin güzelliğini şehrin dört yanında yaşama imkanına sahip olacak. Kentimizin bütününe yaydığımız bu yeşil alan ve tematik parklarımız, bölge praklarımız ve yeşil alan düzenlemeleri ile bütünleştirip yeşili günlük yaşamın bir parçasına dönüştürüyoruz. Parklarımızın afet döneminde kullanılması için altyapısını buna göre düzenliyoruz. Daha önce Demirtaş çöplüğü olarak kullanılan 180 bin metrekarelik alanda rüzgar ve güneş kaynaklarıyla su verimliliği konularında öğretici ve teşvik edici bir park ile bölgeye devasa yeşil alan kazandırıyoruz. Kumsaz Su Dünyası Tema Parkı'nı 440 bin metrekare olarak kullanıma sunuyoruz. 500 bin metrekarelik Ürünlü İnovasyon Tema Parkı'na inşa ediyoruz. Hamitler çöplüğünü botanik parkına dönüştürüyoruz. 150 bin metrekarelik ilk etap çalışmaları başladı. Hamitler'de 90'lı yıllardan bu yana katı atık sahası olarak kullanıyoruz. 13 mahallede 400 bin nüfus yaşıyor. Bunu önceden söylemiştik. Birilerinin mahkeme kapısında dolaşıp 3 yıl geciktirdiğini biliyorsunuz. Kentimizin atıklarını bertaraf etmek için gerçek dönüşümü hayata geçiriyoruz. Bursa olarak günde 3500 ton katı atık üretiyoruz. Son teknolojiler kullanılarak entegre katı atık bertaraf tesisini şehrimize kazandırıyoruz. Bilimsel yöntemler kullanılarak hazırlanan atıkları çöp olarak değil hammadde olarak değerlendiren bu tesisin çevreye olumsuz etkisi olmayacak. Yıldırım'da Kent Ormanı 643 bin metrekare, Hasköy Mesire Alanı'nı kısa sürede devreye alıyoruz. Dağınık halde bulunan ve işlevlerini yerine getiremeyen üretim tesislerini şehrimizin doğu ve batısındaki iki farklı KOBİ organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Bu projemizi ortak akıl ve bilimin ışığında gerçekleştireceğiz. Gazi Üniversitesi ile bilimsel çalışmayı hayata geçireceğiz. Çiftçilerimize hep destek olacağız. Gemlik'te zeytin merkezi inşa edeceğiz. Tarım dostu projelerin yenilerini hayata geçireceğiz. Paketleme ve saklama tesisleri, sulama göleti ve tesisler, süs bitkileri üretim merkezi, fide fidan desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Kadın ve gençlerimize 100 bin liralık hibe desteği sağlayacağız. Gençlerin kariyerlerini BİKO ile şekillendirmeyi sürdüreceğiz. Kadınlarımızın el emeklerini ekonomiye kazandırmaya devam edeceğiz. Bursa'nın turizm potansiyelini arttırıyoruz. Kamp karavan alanları, Keles Rafting Parkuru, Mudanya Yapay Resif, İnanç Turizm rotası ile başka boyuta taşınıyoruz. 115 kilometrelik deniz sahili ile şehrimizi Mudanya Güzelyalı ve Trilye'de yapacağımız yat limanları ile destinasyon haline getireceğiz. Gemlik'ten Karacabey'e plajlar, gezi yürüyüş alanları ve iskeleler ile sahillerimizin kalitesini daha da arttırıp sahil şehri kimliğimiz canlandırıyoruz. Genç kart ile 5 bin liralık destek sağlayacağız. Gençlerimize yönelik bir çok çalışmayı hayata geçirdik. Sosyalleşmeleri ve eğitimleri konusunda burs, kurs, spor sahaları ve gençlik merkezleri ile katkıda bulunduk. Elimde bir kart var. Genç kart ile gençlerimiz sosyal ve kültürel etkinliklerden gönüllerince faydalanacak. Yıllık 5 bin lira yüklüyoruz. Gençler konsere, tiyatroya, senfoniye gidebilir. Kentimizde 5 binin üzerinde dernek vakıf spor kulübü gibi sivil toplum kuruluşu hizmet veriyor. Sivil toplum kuruluşlarına tüm faaliyetlerinde destek vereceğiz. STK faaliyetlerinin tek çatı altında daha verimli yürütülmesi adına paylaşımlı mekanları ortak alanları, birilerinin yaptığı gibi 20 yıldır bitmeyen Anadolu Arastası gibi akıbeti kötü olmayacak. Bu kampüsü en kısa sürede kazandıracağız. Bursa Festivali, Altın Karagöz festivaline ilave olarak gastronomi başta olmak üzere bandolar, sokak sanatçıları festivalini buluşturduk. Önümüzdeki dönemde var olan festivalleri zenginleştirip yola devam edeceğiz. 20 yıl nitelikli etkinlik mekanı yapamayanlar var. Bu dönemde kentimize 2 büyük kültür ve kongre merkezi kazandırıyoruz. 800 kişi kapasiteli, sergi salonları, toplantı salonlarının bulunduğu kongre merkezini Yıldırım'da inşa edeceğiz. 20 yılda Nilüfer'e yapılamayanı biz yapıyoruz. Nilüfer Kongre Kültür Merkezi'ni inşa edeceğiz. Çekirge Teras Sosyal ve Kültürel tesisini hizmete sunuyoruz. Önümüzdeki yıl tamamlayacağımız projemizle hayat boyu sanat merkezi, akıllı şehircilik merkezi, çok amaçlı salonlar, dijital gençlik ve e spor merkezini burada faaliyete alacağız. Genç ofis ile gençlerimizin pratik deneyimlerini arttıracakları ofisler oluşturuyoruz. Atatürk Spor Salonu'nu yeniden hayata geçiriyoruz. Atatürk Spor Salonu üzerinden şahsımla alakalı bir sürü tezvirat üretildi. Hiç birini dikkate almadım. Biz bu şehirle yatıp kalkıyoruz. Yarışma ile elde edilen projeler ile 18 bin metrekarelik inşaat alanı olan 3100 kişilik yeni Atatürk Kapalı Spor Salonu'nu hizmete sunuyoruz. İhalesini yapıp inşaatına başladık. Büyükşehir olarak batı spor kompleksini hayata geçiriyoruz. Evlenecek çiftlere düğün desteği, öğrencilere burs desteği vereceğiz. Evlilik destek paketi ile gençlerimize ve düğün yapmak isteyenlere destek vereceğiz. Düğün salonu tahsis edeceğiz. Burskoop ile 16 bin öğrenciye burs desteği vereceğiz. Bu dönemde fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek lisesindeki öğrencileri dahil ederek 2024 Eylül'den itibaren desteğimizi arttıracağız. Üniversite öğrencilerine seyahat desteği sağlayacağız. Şehri dışında okuyan öğrencilere yılda 2 kez seyahat bileti desteği sağlayacağız. Yeni YKS kurslar inşa edeceğiz. Yeni gençlik merkezlerini hayata geçireceğiz. Kapasiteleri arttıracağız. Ana kucağı yaygınlaşıyor.32 ana kucağı ile 4 bin olan öğrenciyi 10 binin üzerine çıkaracağız. Aile eğlence merkezlerini oluşturuyoruz.. Açık havuzu elimizden alıp 4 yıldır alamayanlara inat 17 ilçede sosyal tesis inşa ediyoruz. Emeklilere tam destek sağlıyoruz. Emeklilere ulaşımda yüzde 25 indirim, su faturalar ve sosyal tesislerde yüzde 25 indirim sağlayacağız. Emeklilere yılda iki kez bin 500 lira nakti destek sağlayacağız. Tur rehberleri eşliğine her yıl bin gezi yapacağız. Hasta yakınları konuk evi projemizi şehir hastanesinde hayata geçireceğiz. Şehrimizi engelli dostu haine getireceğiz. Ücretsiz evcil hayvan polikliniği yapacağız" ifadelerini kullandı

Lansman toplantısının finalinde Başkan Alinur Aktaş, 17 ilçenin belediye başkan adayları, Ak Parti, MHP ve BBP İl Başkanlarını kürsüye davet ederek birlik beraberlik fotoğrafı verdi.