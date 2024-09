Bursa\'dan Ankara\'ya 2 Saat 15 Dakika Seyahat

Güncel

BURSA'DAN ANKARA, 2 SAAT 15 DAKİKA, İSTANBUL İSE 1 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı tamamlanan İznik Çevre Yolu'nun açılışının ardından Mudanya ilçesi kırsal Hasköy Mahallesi'ne giderek, Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli Hızlı Tren Hattı Projesi kapsamında Bursa Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Uraloğlu, bu çalışmanın Bilecik'in Osmaneli ilçesinden başlayıp Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar 201 kilometreyi kapsadığını söyledi. Bursa'nın Yenişehir ilçesi ve il merkezine kadar olan 106 kilometrelik bölümle ilgili idari sorunların ortadan kaldırıldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Alınması gereken kararlar, her şey alındı. Projenin önünde bundan sonra artık herhangi bir idari problem söz konusu değil. Tamamen şantiyenin yapım çalışmalarını yürütmesiyle ilgili bir süreci devam ettiriyoruz. 106 kilometrelik bir kesim ve burada iyi bir seviyeye geldik. Artık rayların döşenmesi noktasında da yüzde 20'lere, 30'lara yer yer geldik. Tünellerini bitirdik. Genel anlamda önemli bir problemimiz yok. 2025 yılı sonunda burasının yapım çalışmalarını inşallah bitirmiş olacağız. Sonrasında da birkaç aylık test, deneme ve sertifikasyonla beraber inşallah bu 106 kilometrelik bölümü hizmete almış olacağız. Devamındaki kesimde de yapım çalışmalarımızı halen sürdürüyoruz" dedi.

Açıklamasında, 'zor' olarak değerlendirdiği projenin 7 istasyon, 23 tünel, 12 kaçış ya da emniyet tüneli, 15 aç kapa tüneli, 34 demir yolu köprüsü, 15 viyadük, 92 alt geçit ve 53 üst geçit, ayrıca 208 menfezden oluştuğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bu projemiz bittiği zaman biz Ankara'dan Bursa'ya ya da Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakikada seyahat edeceğiz. Aynı şekilde buradan İstanbul'a da 1 saat 15 dakikalık bir seyahat süresiyle seyahat etmiş olacağız. Tabii biz bu projeyle sadece Bursa'yı Ankara'ya, İstanbul'a değil bir taraftan halihazırda hizmet eden Sivas'a kadar, yapım çalışmaları devam eden Edirne sınır kapısına kadar. Esasında yine daha geniş düşünelim. Bizim güneyimizde devam eden Akdeniz'deki Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattı, oradan Ovaköy'e kadar ve Kalkınma Yolu'yla, Basra Körfezi'ndeki Irak'ın Fav Limanı'na kadar esasında bir bağlantıyı bir taraftan da yine Sivas'tan bizim Bakü-Tiflis- Kars hattımıza kadar bağlanacak olan bir projenin önemli bir parçasından bahsediyoruz. Şu anda da yapımı devam eden birçok projemiz var ama ilk etapta da burayı hizmete alacağımızı özellikle söylemek isterim" diye konuştu.

BURSA'DAKİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Bakanlığın Bursa'da devam eden diğer projelerine değinen Bakan Uraloğlu, 29 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevre Otoyolu Projesi ile ilgili proje kısmının gelecek yılın sonunda bitirilmesini, daha sonra ise yapım aşamasına geçilmesini hedeflediklerini söyledi. Kent içindeki diğer projelere değinen Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Çalı Yolu, Karayolları'nın sorumluluk ağında birebir olması gereken bir yol değildi. Biz alternatif yolları yaptık. Onu Karayolları ağından çıkarabiliriz ancak önceki dönem Bursa Büyükşehir yönetimiyle aldığımız karar, 'Siz bunun imarını ve kamulaştırmalarını yaparsanız biz de bu yolu komple yaparız' dedik. Bu yaklaşımla da ilk iki etabını bitirdik ve trafiğe açtık. Gerçekten çok da güzel bir hizmet oldu. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi, burayı eleştiriyor. Buranın geri kaldığından bahsediyor. Mutabakat budur, buyursun mutabakata uysunlar. Oradaki imar ve terkleri halletsinler. Biz de yapalım burayı. Burası Karayolları için ulusal ağda birinci derecede elzem değildir. Burası daha çok Bursa şehir içi trafiğine lazımdır. Onun için biz öncesinde mutabık kaldığımız iş birliği, verdiğimiz söz aynen geçerlidir. Herkes sözünü tutsun. Biz de sözümüzü tutacağız."

Konuşmasında, Bursa'da, metro araçlarının alımıyla ilgili gündem oluştuğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "68 adet metro aracının alınması söz konusu. Bu konuyla ilgili bizim Bakanlığımızın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kimse topu bize atmasın. 2022 yatırım programında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım programına alınmış ve önceki yönetim tarafından kredinin bağlanması noktasında son aşamaya geldiğini biliyoruz. Buyursunlar oradan devam etsinler. Bu konuda başkasına herhangi bir top atmaya ya da sorumluluk atmaya gerek yok. Yine bizim sorumluluğumuzda olan 44 adet metro aracının alınması var. Bu da Emek- Şehir Hastanesi Hattı için düşünülmüştür. Devamında elbette bütün sistemde kullanılacaktır. Bu bizim sorumluluğumuzdadır. Emek-Şehir Hastanesi metro hattı ya da hafif raylı sistemi bittiği zaman biz ilk etapta 20 tanesinin işletmeye alınmasıyla ilgili sürecimizi başlattık. Bittiğinde o 20 tanesini alacağız. Devamında da Bursa'nın ihtiyacı olduğu müddetçe devamını da tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

Bursa Şehir Hastanesi'nin kara yolu bağlantısının yapılması konusuna da değinen Bakan Uraloğlu, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önceki yönetimi tarafından bu konunun Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasıyla ilgili talep gündeme gelmişti. Biz de konuyu inceledik. Şehre bu anlamda bakanlığımız olarak nasıl bir katkı veririz? Bunu değerlendirdik ve yaptığımız incelemelerde burası tamamen şehir içidir. Burasının imar düzenlemelerini, imar terklerini ve varsa kamulaştırmalarını Büyükşehir tarafından yapılması kaydıyla, yapımının da bizim tarafımızdan üstlenileceğini söylemiştik. Bu noktada da biz yine sözümüzün arkasındayız. Bunu buyursun, yapsınlar. Biz de oradaki yapım ihalemizi yapalım ve şehrimize bir kara yolu bağlantısını, Şehir Hastanesi bağlantısını da sağlamış olalım" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Şehir Hastanesi raylı sistem hattının devamındaki depo alanıyla ilgili de çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Arkadaşlarımız, depo alanının şehir için çok daha verimli kullanılabilecek bir arazi üzerinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yine Bursa Büyükşehir Belediyesi, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz ve Karayolları ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin katılımıyla depo alanının oraya bağlanması ve yaklaşık 5,5 kilometrelik Görükle hattı üzerinde de bu depo alanının oluşturulması noktasında karar verildi. Bir protokol yapıldı ve o üçlü protokol çerçevesinde de biz buradaki Görükle ile ilgili hattın yapılması sorumluluğunu Bakanlık olarak üzerimize aldık ancak buradaki proje çalışmaları halen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinden yürütülüyor. Projeyi ne zaman bitirirseler, biz de o projeyi onaylarız. Ondan sonra da bunun yapım yapımını beraberce planlarız" dedi.