CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi
08.09.2025 04:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme kararıyla yönetimine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanlığı binası polis tarafından çembere alınırken, yollar kapatıldı ve binaya giriş-çıkışlar engellendi. Sabah saatlerinde ise alana yeni bariyerler getirildi. Vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alındı. Söz konusu kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak görevlendirildi. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, aldıkları kararla kayyum heyetinden çekildi.

GÜRSEL TEKİN PAZARTESİYİ İŞARET ETTİ

Kayyum olarak atanan ve görevi kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin bugün saat 12.00'de il başkanlığına gideceğini bildirdi. CHP'li kurmayların bugün il binası önünde bir "insan zinciri" oluşturacağı iddia edildi.

CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

CHP İSTANBUL GENÇLİK'TEN ÇAĞRI

CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan ise dün gece saat 23.00'e dikkat çeken bir çağrı geldi. Çağrının ardından vatandaşlar il binası önünde toplandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İl başkanlığına çıkan yollar kapatılırken il binasına giriş ve çıkışların çevik kuvvet polisi tarafından engellendiği belirtildi. Burada polis ile partililer arasında tartışma yaşandı. Vatandaşlar da ablukaya tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

PROTESTOLAR BAŞLADI

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki ablukanın ardından Özgür Özel başta olmak üzere CHP kurmayları, vatandaşları il binası önüne davet etti. Bu arada İstanbul'un birçok ilçesinde de vatandaşlar ablukayı protesto ederek CHP'ye destekte bulundu. Başta Kadıköy olmak üzere birçok ilçede evlerden ıslık, düdük ve tencere sesleriyle protestolar yükseldi. CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, yaptığı paylaşımda vatandaşların evlerinin balkonunda polis ablukasına karşı yaptığı protesto görüntüleri paylaştı.

CHP'Lİ BAŞARIR VE ÖZÇAĞDAŞ'TAN SERT TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuşlanan polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş ve çıkışları engellemesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, il başkanlığı önünde açıklama yaptı. Başarır, "Arkamızda yüzlerce çevik kuvvet polisi var. Buraya giriş ve çıkış engelleniyor. Şu anda il binamız, irademiz esaret altında. Herkesi, tüm İstanbullu, tüm İstanbulluları bize oy veren vermeyen fark etmiyor, buraya davet ediyorum. Bu yüzyılda bu manzarayla karşı karşıyayız. Evet, orada, burada, yukarıda, arkada yüzlerce polis var. Şu anda İstanbul il binamız işgal edilmiş durumda. Herkesi İstanbul'a, iradeye, demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, polis ekiplerine, "CHP binasını abluka altına aldın, fiilen kapattın. Bu nedir?" ifadeleri ile tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

VALİLİKTEN MİTİNG YASAĞI KARARI

Bu arada İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 10 Eylül saat 23.59'a kadar gösteri ve yürüyüş yasağı uygulanacağını duyurdu.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu arada tansiyonun yükseldiği anlarda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafını paylaşan Çelik, "CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız" notunu düştü.

CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

FİLENİN SULTANLARI'NIN KUTLAMA ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Dünya 2'ncisi olan Türkiye Kadın Voleybol takımı için yarın Galataport'ta yapılacak kutlama etkinliğinin, İstanbul Valiliği'nin aldığı eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den görüntüleri haberleştiren muhalif kanallara 'çağrı' geldi. Şahin, "Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır" açıklaması yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklaması şu şekilde: "Yayıncılara açık çağrımızdır; Her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmesi kanuni bir zorunluluktur. Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır.

Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılması, toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açacak bir sorumsuzluk örneğidir. Yayıncılarımızın yayın setinde belirlenen etik kurallardan sapmamaları, haber ve yorum arasındaki sınırları korumaları hukuken zorunludur. Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır.

Üst Kurul olarak; tüm yayıncılarımızdan yayınlarını yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, basın ve yayın özgürlüğü kadar kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmeleri gerektiğini önemle ve son kez tekrar hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

SABAH SAATLERİNDE YENİ BARİYERLER GETİRİLDİ

Sabah saatlerine doğru bölgeye bazılarının plakası olmadığı kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi. Barikatların indirildiği sırada "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "İsyan devrim özgürlik," "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atıldı. Bariyerlerin yerleştirildiği sırada polis ve vatandaşlar arasında kısa süreli arbede çıktı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, Politika, Tansiyon, Güvenlik, 3-sayfa, Kayyum, Güncel, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • trgyky1978:
    eğlence başladı yiyin birbirinizi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
39 yaşındaki Edin Dzeko durdurulamıyor 39 yaşındaki Edin Dzeko durdurulamıyor
Doğum günü kutlaması kana bulandı İşte o anlar Doğum günü kutlaması kana bulandı! İşte o anlar
Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
Hakan Çalhanoğlu transferi gerçekleşecek mi Okan Buruk’tan flaş sözler Hakan Çalhanoğlu transferi gerçekleşecek mi? Okan Buruk'tan flaş sözler
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçakladı Tartıştığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçakladı
Ambulansı kilometrelerce kovalayıp sıkıştırdılar, başhekimlik bahçesine bir minibüs adam çağırdılar Ambulansı kilometrelerce kovalayıp sıkıştırdılar, başhekimlik bahçesine bir minibüs adam çağırdılar
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için yakalama emri çıkarıldı Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için yakalama emri çıkarıldı
Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin’e randevu vermedi Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi
Çin Merkez Bankası 10 aydır sürekli altın alıyor Çin Merkez Bankası 10 aydır sürekli altın alıyor
Manifest’ten 18 konser Dansları ayrı kıyafetleri ayrı olay oldu Manifest'ten +18 konser! Dansları ayrı kıyafetleri ayrı olay oldu
AK Partili Tayyar: Pazartesi sürpriz bir ’görevden alma’ kararı çıkabilir AK Partili Tayyar: Pazartesi sürpriz bir 'görevden alma' kararı çıkabilir
Çobanın tokat attığı maymun koruma altına alındı Çobanın tokat attığı maymun koruma altına alındı
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu
Siyasetçilerin avukatı Erden Arısoy hayatını kaybetti Siyasetçilerin avukatı Erden Arısoy hayatını kaybetti
Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya’da teslim oldu Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya'da teslim oldu
Savaşta bir ilk Ukrayna hükümetinin ana binası dronlarla vuruldu Savaşta bir ilk! Ukrayna hükümetinin ana binası dronlarla vuruldu
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
Balıkesir’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya “Provokasyona müsaade yok“ dedi, Özel’den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin Bakan Yerlikaya "Provokasyona müsaade yok" dedi, Özel'den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin
A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı

07:22
Neye uğradığını şaşırdı Lamine Yamal’a Konya’da büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
23:34
A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı
A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı
23:25
Bakan Yerlikaya “Provokasyona müsaade yok“ dedi, Özel’den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin
Bakan Yerlikaya "Provokasyona müsaade yok" dedi, Özel'den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin
23:12
Balıkesir’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
20:26
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı
20:12
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
19:52
İstanbul’un Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde eylem ve gösteriler 3 gün süreyle yasaklandı
İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde eylem ve gösteriler 3 gün süreyle yasaklandı
19:37
Ali Koç, ’’Yeniden seçilirsek başları ezilecek’’ diyerek ilk icraatini açıkladı
Ali Koç, ''Yeniden seçilirsek başları ezilecek'' diyerek ilk icraatini açıkladı
19:10
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
19:09
Meydan savaşı çıktı Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar
Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar
18:37
Dantelli elbisesiyle kamera karşısına geçen Hadise’den olay pozlar
Dantelli elbisesiyle kamera karşısına geçen Hadise'den olay pozlar
17:54
Kiracı dehşeti Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı linçten son anda kurtuldu
Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu
17:53
Beşiktaş’ta veda Tayyip Talha’nın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ta veda! Tayyip Talha'nın yeni takımı belli oldu
17:35
Sizinle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları Dünya ikincisi
Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi
17:30
Husiler’den İsrail’deki Ramon Havalimanı’na saldırı Dumanlar yükseldi
Husiler'den İsrail'deki Ramon Havalimanı'na saldırı! Dumanlar yükseldi
17:17
Taraftar şokta Fenerbahçe’nin yeni transferi hazırlık maçında sakatlandı
Taraftar şokta! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında sakatlandı
16:49
“Dünyanın En Güzel 50 Köyü“ sıralandı, listede Türkiye’den de bir köy yer aldı
"Dünyanın En Güzel 50 Köyü" sıralandı, listede Türkiye'den de bir köy yer aldı
16:42
Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması İsim verdi
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi
16:22
Nijerya’ya Osimhen’den kötü haber
Nijerya'ya Osimhen'den kötü haber
15:18
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi
14:57
Kabine yarın toplanıyor Masada 3 kritik konu başlığı var
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var
14:37
Erbakan resti çekti: İmralı’ya heyet gönderilmesi durumunda komisyondan çekiliriz
Erbakan resti çekti: İmralı'ya heyet gönderilmesi durumunda komisyondan çekiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2025 07:28:43. #7.13#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.