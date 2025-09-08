CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alındı. Söz konusu kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak görevlendirildi. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, aldıkları kararla kayyum heyetinden çekildi.

GÜRSEL TEKİN PAZARTESİYİ İŞARET ETTİ

Kayyum olarak atanan ve görevi kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin bugün saat 12.00'de il başkanlığına gideceğini bildirdi. CHP'li kurmayların bugün il binası önünde bir "insan zinciri" oluşturacağı iddia edildi.

CHP İSTANBUL GENÇLİK'TEN ÇAĞRI

CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan ise dün gece saat 23.00'e dikkat çeken bir çağrı geldi. Çağrının ardından vatandaşlar il binası önünde toplandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İl başkanlığına çıkan yollar kapatılırken il binasına giriş ve çıkışların çevik kuvvet polisi tarafından engellendiği belirtildi. Burada polis ile partililer arasında tartışma yaşandı. Vatandaşlar da ablukaya tepki gösterdi.

PROTESTOLAR BAŞLADI

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki ablukanın ardından Özgür Özel başta olmak üzere CHP kurmayları, vatandaşları il binası önüne davet etti. Bu arada İstanbul'un birçok ilçesinde de vatandaşlar ablukayı protesto ederek CHP'ye destekte bulundu. Başta Kadıköy olmak üzere birçok ilçede evlerden ıslık, düdük ve tencere sesleriyle protestolar yükseldi. CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, yaptığı paylaşımda vatandaşların evlerinin balkonunda polis ablukasına karşı yaptığı protesto görüntüleri paylaştı.

CHP'Lİ BAŞARIR VE ÖZÇAĞDAŞ'TAN SERT TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuşlanan polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş ve çıkışları engellemesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, il başkanlığı önünde açıklama yaptı. Başarır, "Arkamızda yüzlerce çevik kuvvet polisi var. Buraya giriş ve çıkış engelleniyor. Şu anda il binamız, irademiz esaret altında. Herkesi, tüm İstanbullu, tüm İstanbulluları bize oy veren vermeyen fark etmiyor, buraya davet ediyorum. Bu yüzyılda bu manzarayla karşı karşıyayız. Evet, orada, burada, yukarıda, arkada yüzlerce polis var. Şu anda İstanbul il binamız işgal edilmiş durumda. Herkesi İstanbul'a, iradeye, demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, polis ekiplerine, "CHP binasını abluka altına aldın, fiilen kapattın. Bu nedir?" ifadeleri ile tepki gösterdi.

VALİLİKTEN MİTİNG YASAĞI KARARI

Bu arada İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 10 Eylül saat 23.59'a kadar gösteri ve yürüyüş yasağı uygulanacağını duyurdu.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu arada tansiyonun yükseldiği anlarda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafını paylaşan Çelik, "CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız" notunu düştü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

FİLENİN SULTANLARI'NIN KUTLAMA ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Dünya 2'ncisi olan Türkiye Kadın Voleybol takımı için yarın Galataport'ta yapılacak kutlama etkinliğinin, İstanbul Valiliği'nin aldığı eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den görüntüleri haberleştiren muhalif kanallara 'çağrı' geldi. Şahin, "Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır" açıklaması yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklaması şu şekilde: "Yayıncılara açık çağrımızdır; Her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmesi kanuni bir zorunluluktur. Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır.

Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılması, toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açacak bir sorumsuzluk örneğidir. Yayıncılarımızın yayın setinde belirlenen etik kurallardan sapmamaları, haber ve yorum arasındaki sınırları korumaları hukuken zorunludur. Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır.

Üst Kurul olarak; tüm yayıncılarımızdan yayınlarını yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, basın ve yayın özgürlüğü kadar kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmeleri gerektiğini önemle ve son kez tekrar hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SABAH SAATLERİNDE YENİ BARİYERLER GETİRİLDİ

Sabah saatlerine doğru bölgeye bazılarının plakası olmadığı kamyonetlerle yeni barikatlar getirildi. Barikatların indirildiği sırada "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "İsyan devrim özgürlik," "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atıldı. Bariyerlerin yerleştirildiği sırada polis ve vatandaşlar arasında kısa süreli arbede çıktı.