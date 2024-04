İmamoğlu'ndan '1 Mayıs' Mesajı: "İşçimizin, Emekçimizin, Emeklimizin Dertleriyle Dertleneceğiz"

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa yakasındaki ilçelerin içme suyu sorunun çözümüne yönelik İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yatırımlarının açılış ve temel atma törenine katıldı. Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatan İmamoğlu, "Bugün özel bir teşekkürü de buradan, özellikle bu ve buna benzer bütün işlerimizde emek veren emekçilerimize yollamak istiyorum. Yarın, işçinin ve emekçinin bayramı. Biz, bu bayramı çok önemsiyoruz. Bayram, tabii ki aynı zamanda bizim dertlenme günümüz. Dertleneceğiz işçimizin, emekçimizin derdine. ve çözüm bulma konusunda bize düşen payıyla, en üstün sorumluluğu üzerimize alacağız" ifadelerini kullandı. İşçinin, emekçinin ve özellikle emeklilerin büyük dertleri olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Bu zor günleri birlikte atlatacak dayanışmacı belediyeciliği de o halkçı belediyeciliğin altındaki en baştaki birinci sıra iş olarak önümüze koyduğumuzu, bütün yurttaşlarımıza buradan duyurmak istiyorum. İşçimizin, emekçimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

İBB kuruluşu İSKİ; Arnavutköy, Sarıyer, Beşiktaş, Bahçelievler, Kağıthane, Küçükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde, toplam 47 bin 892 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Tamamlanan bu imalatların yanı sıra; Arnavutköy, Sarıyer, Bahçelievler, Kağıthane, Küçükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Kağıthane ilçelerinde altyapı güçlendirme projelerin temelini atmak için de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, "İSKİ Avrupa Yakası İçme Suyu Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni" düzenlendi. Artİstanbul Feshane İSPARK alanında, "Yeni Yatırımlarla Tam Yol İleri" başlığıyla ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törende; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa birer konuşma yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"TOPLUM, 'TAM YOL İLERİ' KAVRAMINI SEVDİ"

"Seçim sürecinde kullandığımız 'Tam yol ileri' kavramı toplum tarafından kabullenildi. Çünkü, insanlarımıza moral veriyor. Yani geleceğe dair yol yürümenin, koşmanın çok iyi geldiğini görüyorum insanlarımıza. Zaten bizim için hiçbir zaman hedef, seçim kazanmak değildi. Seçimi kazanacağız elbette ama o, bir günlük mesele. Esas olan sonrası; 5 yıllık mesele. O da aslında hedefimiz olan İstanbul'un sorunlarını çözmek, 16 milyonun hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek. Hedefimiz; İstanbul'da yaşam kalitesini yükseltmek. Bu konuda da çok kararlıyız. Odaklandığımız, kitlendiğimiz hedef budur. Seçim kazandığımız zaman değil, bu hedefe ulaştığımız zaman biz kazanmış olacağız ve mutlu olacağız.

"BÜTÜN KURUMLARIMIZIN İŞLERİNİ ŞEFFAF, KATILIMCI VE BİLİMSEL SÜREÇLERLE YÖNETTİK"

İstanbul'u doğru, gerçek yatırımlarla sorunlarını çözüp, geleceğini güvence altına alabiliriz. Kamu yatırımlarını iyi yönetmek lazım. Kamu yatırımlarını iyi bir bütçelemeyle, doğru projelendirmeyle insanlarımızın hizmetine kazandırmamız lazım. Aksi takdirde, eğer israfa dayalı bir sistemle yönetirseniz, bir avuç insanın ihya edilmesi gibi meseleyi görürseniz, açıkçası geleceğimizi karartan işler olur. Biz, asla buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. O nedenle İBB'nin bütün yatırımlarını, belediyemizin, kurumlarımızın, iştiraklerimizin -ki en yatırımcı kurumlarımızın bir tanesi İSKİ'dir- bütün kurumlarımızın işlerini şeffaf, katılımcı ve bilimsel süreçlerle yönettik. Yönetmeye devam ediyoruz. Plansız, projesiz, seçimde insanların gözlerini boyamak için değil, insanları aldatmak için değil, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yol yürüdük.

"MİLLETİMİZ, SÖZDE YATIRIMLARIN DEVRİNİ BU SEÇİMDE BİTİRDİ"

Sözde yatırımların devrini milletimiz, bu seçimde bitirdi. Zarar veren, doğasına, insanına fayda vermeyen, sadece cebindeki paraya göz diken anlayışı da bitirdi. Hatırlayın; 'Kanal İstanbul'un ismini bile ağızlarına alamadılar. Çünkü, o, milletimiz için bir kabustu. İsmini anmamalarına rağmen, 'Gündemimizde yok' deyip, 'İnsanımızı bu seçimde de aldatırız' demelerine rağmen hem onları aldatamadılar hem insanımız aldanmadı hem de Kanal İstanbul denen ucubeye, o beton projesine 'bay bay' dedi insanımız; onu uğurladı. Onu artık gündeminden kaldırdı İstanbul'un. Bu bakımdan biz, İstanbul'u gerçekten yatırımlarımızla, ekonomik, toplumsal, çevresel risk ve tehditlere karşı güçlendiren işler yapıyoruz. Yatırımlarımızla, aynı zamanda toplumsal bütünlüğü, adalet duygusunu, dayanışmayı ve kardeşliğini güçlendiriyoruz.

"SİZİN PARANIZI İYİ KULLANMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Yaptığımız projelerin bir partiye değil, millete ait. Sizin paranızı iyi kullanmanın gururunu yaşıyoruz. Arkadaşlarım da öyle. Hizmet kalitemizi ve çeşitliliğimizi de bu anlamda geliştiriyoruz. Yatırımlarımızı, istikrarlı bir biçimde arttırıyoruz. 16 milyon İstanbullunun sağlıklı, mutlu, üretken bir kentte yaşamalarının yolculuğunu yürütüyoruz. Halkçı ve icraatçı bir belediyecilik; herkesin, her yöneticimizin ruhuna işlemeli ikisi bir arada. Halkçılığı unutmadan icraatçı olmak, icraatı yaparken de halkçılığı destekleyen işler yapmak; bu bizim temel prensibimiz, ilkelerimiz.

"BUNDAN VAZGEÇİN"

İstanbul'a, tarih boyunca uzaktan su ulaştırıldı. İstanbul'umuzun 50 yıllık, 60 yıllık su sorununu çözdük, diye tariflenen Melen Barajı, 2016'da açılması planlanmış Melen Barajı konusunda hala sorun çözülmedi. Orada kocaman, çatlak bir gövdeyle bir inşaat duruyor. Nasıl düzeltileceği, nasıl yönetileceği konusunda harekete geçilmiyor. Ben bu manada, bu olumsuzluğun kurumsal olarak bütün kurumlara iletildiğini ifade edeyim. Cevap bile yazılmıyor. Yazılamıyor. Üzülüyoruz. Bu konuyu bizimle masalarda konuşsalar, çözümü birlikte arasak, sorunu birlikte çözsek; daha güçlü işler yaparız. Kurumların arasına bu soğukluğu sokan, bir siyasi anlayıştır. O siyasi anlayışı her ne kadar bu seçimde, yerel yönetimlerden uzaklaştırmış isek de hala hükümetin bazı kanallarında aynı anlayış devam ediyor. Bunun, onlara siyasi olarak da faydası olmadığını, bu seçim gösterdi. Bunun insanlarımıza da faydası yok. Bundan vazgeçin. Birlikte düşünelim, birlikte konuşalım. Geçmişte hatalar niçin yapıldı? Hatalarda bir ihmal var mıdır? Bir kamu zararı var mıdır; hesabı sorulsun. Bu manada derhal, Melen'in bir kaynak olarak, sağlıklı bir biçimde depolanıp, enerji üreterek İstanbul'a hizmet etmesinin sağlanması şart. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ olarak, böylesi önemli bir problemin çözümüne katkı sunmaya hazırız.

"BÜROKRASİMİZ EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞSIN İSTİYORUZ"

Açılışını yaptığımız ve temelini atacaklarımız yatırımların toplamının, 1 milyar 262 milyon lira. Bu arada 39 ilçemizi geziyorum. Her ilçemizde -ayrım yapmaksızın- ne yaptığımızı ne yapacağımızı karşılıklı konuşuyoruz, konuşacağız. Seçilen herkesin yeri, başımızın üstü. Hiç sorun yok. Birlikte iş üretmek istiyoruz. Bürokrasimiz eş güdümlü çalışsın istiyoruz. 'O parti, bu parti' demeden, artık işimiz milletimize hizmet üretmek. Bu bağlamdaki anlayışın her zaman en önde yürüyenleri olacağız hiç kuşkusuz. 39 ilçede bu gezilerimizi yaparken, bir yandan önümüzdeki 5 yılın güncel tasarımlarını toparlıyoruz. ve önümüze çok sağlıklı bir dönem planı çıkacak. Bunu da milletimizle paylaşıyor olacağız. Bir yandan da bu telaşla açılış ve temel atma törenlerimizi de yetiştirmeye çalışıyoruz. Günlere sığmıyor. Ama yine biz sizi sıklıkla davet ediyor olacağız. Çok güzel işlerimiz var; altyapıdan üstyapıya, peyzajdan, yeşil alandan kreşlere, kültür merkezlerinden birçok noktaya kadar… Yani seçim öncesi verdiğimiz her sözün karşılığını, bu 5 yıllık yolculuğumuzda bulacaksınız.

"YARIN, İŞÇİNİN VE EMEKÇİNİN BAYRAMI"

Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın kutlayacağız. Bugün özel bir teşekkürü de buradan, özellikle bu ve buna benzer bütün işlerimizde emek veren emekçilerimize yollamak istiyorum. Yarın, işçinin ve emekçinin bayramı. Biz, bu bayramı çok önemsiyoruz. Bayram, tabii ki aynı zamanda bizim dertlenme günümüz. Dertleneceğiz işçimizin, emekçimizin derdine. ve çözüm bulma konusunda bize düşen payıyla, en üstün sorumluluğu üzerimize alacağız. Ama ülkemizde biliyoruz ki, ne yazık ki işçinin, emekçinin ve de ne yazık ki, çok yazık ki, çok üzülerek söylüyorum ki, özellikle emeklinin derdi büyük. Bu manada biz elbette dayanışmayı, yardımlaşmayı, bizim özellikle emekli büyüklerimizin, ama aynı zamanda toplumun her kesiminin yanında olacak şekilde, bu yatırımların yanı sıra, arttırmayı da o insanlarımıza destek olmayı da birinci sırada tutarak, bu zor günleri birlikte atlatacak dayanışmacı belediyeciliği de o halkçı belediyeciliğin altındaki en baştaki birinci sıra iş olarak da önümüze koyduğumuzu, bütün yurttaşlarımıza buradan duyurmak istiyorum. İşçimizin, emekçimizin bayramı kutlu olsun.

"SENDİKALI ÇALIŞAN SAYISINI 2 KATINA ÇIKARDIK"

Sendikasız çalışan kalmamasını temenni ediyorum. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, sadece beş yılda hem sendikal çeşitliliği arttırdık hem de sendikalı çalışan sayısını 2 katına çıkardık. Az-buz değil. Bu konular, önemli konulardır. Biz, insanımızla işimizi konuştuğumuz gibi, insanımızla onun emeğinin karşılığını almasını da konuşmayı başarmalıyız. Çünkü biz, demokrat olmayı, öncü olarak zihnine yerleştirmiş insanlarız. Demokrat olacağız, adil olacağız, ahlaklı olacağız, özenli olacağız, milletimize layık olacağız. Bu kadar basit. Yolumuz açık olsun. Allah bizi utandırmasın. Sizlere hep güzel işler üretelim. Hep güzellikleri konuşalım. Yolumuz, bahtımız açık olsun.

İSKİ Genel Müdürü Dr. Başa da "tamamlanan" ve "yapılacak" olan işleri, şöyle özetledi:

TAMAMLANAN İŞLER

"Arnavutköy, Sarıyer, Beşiktaş, Bahçelievler, Kağıthane, Küçükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Kağıthane ilçelerinde, toplam 47 bin 892 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleşti. Yapılan çalışmalar kapsamında; yıllardır yoğun kullanım dönemlerinde düşük basınç problemi yaşayan Bahçelievler, Zafer ve Hürriyet mahallelerindeki sorun çözüldü. Arnavutköy ilçesinde, Taşoluk içme suyu deposunun cazibe alanını artıracak hatları tamamlayarak, enerji tasarrufu sağlandı, Küçükçekmece ilçesindeki toplu konut alanının, gelecek projeksiyonuna göre, içme suyu ihtiyacını karşılandı. Beşiktaş Kuruçeşme ve Bebek mahalleleri ile Sarıyer İstinye ve Yeniköy mahallerinin Boğaz aksında yıllardır müdahale edilmemiş, sık arıza veren su kayıp-kaçaklarına neden olan, ekonomik ömrünü yitirmiş isale hatlarını yenilendi. Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde, bölge insanının günlük yaşantısına zarar vermeden, kazısız teknoloji yöntemi kullanarak, eski isale hattı yenilendi, Eyüpsultan ilçesinde, sık arıza veren ve su kayıp-kaçaklarına neden olan eskimiş isale hattını yenilendi. Esenyurt Haramidere ve Kağıthane Cendere de yapılan dere ıslah ve kesit genişletme çalışmalarına engel teşkil eden mevcut isale hatları, deplase edilerek, dere genişletme çalışmalarının devamına olanak sağlandı. Büyükçekmece ilçesini besleyen ilave isale hatları inşa edildi. Beylikdüzü, Büyükçekmece, Arnavutköy, Sultangazi ilçelerinde vatandaşlardan gelen içme suyu talepleri, gelecekteki nüfus projeksiyonu da göz önünde bulundurularak karşılandı. Tüm bu çalışmalar, yaklaşık 655 milyon liraya mal oldu.

YAPILACAK İŞLER

Arnavutköy, Sarıyer, Bahçelievler, Kağıthane, Küçükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy ve Kağıthane ilçelerinde, altyapı güçlendirme projelerinin temeli atıldı. Proje kapsamında; 105.800 metre şebeke, 12.700 metre isale hattı olmak üzere, toplam 118.500 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilmesi planlandı. Bu kapsamda; Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde, trafiğe ve bölge insanının günlük yaşantısına zarar vermeden, kazısız teknoloji yöntem kullanılarak eski isale hattının ikinci aşama yenileme çalışmaları yapılacak. Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçesinde sık arıza veren ve su kayıp-kaçaklarına neden olan isale hattını yenilenmesi sağlanacak. Eyüpsultan Bahariye Caddesi'nde yer alan isale hattının, mezarlık duvarı altında kalması ve sık arıza vererek duvarın yıkılmasına sebebiyet verecek şekilde tehlike oluşturması nedeniyle, bu kısımdaki isale hattının deplasesi yapılacak. Beyoğlu ilçesinde yapılacak isale hattı ile Eminönü-Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu kesimini besleyen ana iletim sistemi, Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nden de beslenmesine olanak sağlanarak, mevcut sistemde arıza kaynaklı su kesintilerinde, yüz binlerce kişinin su kesintisi yaşamasının önüne geçilecek. Büyükçekmece ilçesi göl çevresi ve Çatalca ilçesine kadar olan yerleşim birimlerinin cazibeli sistemle beslenmesine olanak sağlayacak isale hattı imalatı gerçekleşecek. Tüm bu çalışmalar, yaklaşık 607 milyon liraya mal olacak."

