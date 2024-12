Kadına Yönelik Şiddet Raporu

Güncel

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, kadına yönelik şiddet kapsamında sağlık kuruluşlarına yapılan başvuru sayısının, bu yılın 11 ayında 14 bin 855 olduğunu bildirdi.

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı.

Cevizoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadelede çok paydaşlı ve bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, "Toplumun tümünü ilgilendiren olumsuz ve çok boyutlu bir olgu. Bütün dünyada var, Türkiye'de de var. Bütün dünyadaki bizi ilgilendiriyor ama biz kendi ülkemizdeki şiddeti ve ayrımcılığı en aza indirmek, mümkünse yok etmek için çalışıyoruz ve araştırmalara devam ediyoruz. Bu alanda çatışan kültürel değerler, mevcut güç dengesizlikleri, psikolojik sorunlar, ekonomik sorunlar ve benzerleri, daha pek çoğu bu konunun toplumsal çözümlere dayandığını gösteriyor. O yüzden sosyolojik ve psikolojik sosyal çözümler, psikolojik çözümler ve kolektif işbirliği değer taşıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Komisyona yönelik "daha önce 2 kez bu isimle komisyon kurulduğu" ve "Türkiye'de dinlenmedik hiçbir kesim kalmadı, buna ne gerek vardı?" diye eleştiriler getirildiğini aktaran Cevizoğlu, "Toplumsal farkındalık oluşturmak ve bu sorunun çözümünün peşini bırakmamak için belki her yıl bu komisyonların yapılması gerekiyor. Her yıl bir önceki yılda yapılan çalışmaların, ortaya çıkan çözüm önerilerinin ne kadarının gerçekleştiğini denetlemek açısından da faydalı. Adımız "araştırma komisyonu" ama aslında bir önceki raporun denetimini de yapmak durumundayız. Bana kalsa her yıl bir araştırma komisyonu oluşturulmalı." ifadelerini kullandı.

Bütçe görüşmeleri devam ederken her hafta en az 2 toplantı yapmayı planladıklarını söyleyen Cevizoğlu, pazar günü TÜİK yetkililerini dinleyeceklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığına 4 Aralık'ta bir çalışma ziyareti gerçekleştirildiğini anlatan Cevizoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyetten ayrıntılı bilgiler edindiklerini söyledi.

"Bu kadınların dinlenmesi, görülmesi gerekiyor"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde yaşayan kadınların ziyaret edilmesini önererek, "Komisyon olarak gidip bu kadınların dinlenmesi, görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlardan da bunu dinlememiz gerekiyor. Kadına şiddet her yerde maalesef aynı ama son dönemlerde yaşadığımız, özellikle İsrail'in zulmü ve 61 yıllık Baas rejiminin zulmü kabul edilir değil." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Sağlık Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde yaşananları eleştirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Suriye hapishanelerinde, Suriye'deki insanların yaşadığı zulme tanık olmaları gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Milletvekilleri olarak biz Gazze'ye de gitmeyi istedik mesela, kendi uluslararası komisyonumuzla, maalesef başaramadık. Ama gidip canlı tanık olarak bu tarihi süreci izlemek, orada insanları dinlemek, gazetecilerle konuşmak, mağdurlarla konuşmak bence çok kıymetli ve çok önemli." diye konuştu.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Suriye'deki vahşet manzaralarına insan sıfatına sahip herhangi bir kişinin tepki göstermesi gerektiğini söyleyerek, "Ancak biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parlamentosunda görev yapıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir alt komisyonunu oluşturuyoruz ve komisyonumuzun görev süresi de Meclis İçtüzüğü hükümlerine göre sınırlanmış bir süre. Dolayısıyla tabii ki Suriye'ye gitmek, oradaki vahşeti incelemek, kamuoyunu aydınlatmak çarpıcı bir fikir olabilir ama bence asıl odaklanmamız gereken konunun uzağına düşmüş olabiliriz. Belki o ayrı bir çalışmanın konusunu oluşturabilir. Dolayısıyla bizim öncelikle Türkiye'deki kadın ve şiddet ile ayrımcılık sorununa eğilmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özbudun, "yenidoğan çetesi" mağduru annelerin de komisyonda dinlenmesini önerdi.

Komisyon Başkanı Cevizoğlu, "Biz Suriye ziyareti konusunu değerlendirelim; buradaki çalışmalarımızı, yurt içindeki çalışmalarımızı asla aksatmayacak biçimde. 3 artı 1 ay süremiz var. 4'üncü ayda da yapabiliriz ama bence bunu yapacaksak hızlı yapmamız lazım. Onu bir aramızda kararlaştıralım ama Türkiye'deki çalışmaları aksatıp, onun yerine ötekini koymak değil bu." dedi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de misafir edilmesi yönünde bir yaklaşım içinde olduğunu belirtti. Suriye'de yaşanan vahşeti görünce Bahçeli'nin ne kadar insani bir şey yaptığının anlaşıldığını söyleyen Ersoy, "Mülteciler ülkelerine döndüklerinde bizim ülkemizle alakalı olumlu adımlar atacağını düşünüyoruz. Bunun da ileriki dönemde Türkiye'nin yararına olacağını ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

"Şiddeti sıradanlaştırma riski taşıyan hassas da bir konu"

Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, şiddetin insanlık onuruyla bağdaşmayan bir söz, kadına şiddetin ise sözün bittiği yer olduğunu söyledi. Kadına şiddetin tüm dünyada var olan bir insanlık sorunu olduğuna işaret eden Erkoç, "Sürekli gündemde tutulması gereken bir konu ama gündemde tutulurken iletişimi doğru kurgulamazsak, şiddeti sıradanlaştırma riski taşıyan hassas da bir konu. Her boyutuyla analiz edilmesi gereken bir konu." değerlendirmelerinde bulundu.

Erkoç, kadına yönelik şiddet konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla ortak hareket edecekleri çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, Bakanlık bünyesinde kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırmak için yapılan eğitimlerin her yıl arttığını söyledi. Eğitime katılan personel sayısının 175 bine ulaştığını kaydeden Ceviz, birinci basamak sağlık hizmeti veren hastanelerdeki tüm personelin bu eğitimi aldığını belirtti.

Bugüne kadar Bakanlık tarafından kadına yönelik şiddette farkındalık oluşturmak için 1 milyon 934 bin 114 kişiye ulaşıldığını bildiren Ceviz, "2024'ün 11 ayında, kadına yönelik şiddet kapsamında sağlık kuruluşlarına yapılan başvuru sayısı 14 bin 855'tir." dedi.

Ceviz, "Kadın tıbbi destek birimleri, çocuk izlem merkezleri ve tıbbi sosyal destek birimlerinde hizmet veriyoruz. Şuan itibarıyla 34 ilde 41 hastanede kurulan kadın tıbbi destek birimleri ve çocuk izlem merkezlerinde cinsel şiddet mağdurlarına özellikli hizmet sunmaktayız. Şiddet mağdurlarına sunulan psikososyal destek hizmetlerinde yaşanan mahremiyet ve güvenlik kaygısının, başvuran sayısını azaltan önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda sunulan sağlık hizmeti, erişimini artırabilmek adına bu hizmetlerin uzaktan sunulabilmesi çalışmalarının son aşamasına gelinmiştir." diye konuştu.

Emrah Ceviz, bu kapsamda Ankara ve İstanbul'da pilot kadın konukevlerinin belirlendiğini ve burada uzaktan psikiyatri hizmeti sunulduğunu da kaydetti.