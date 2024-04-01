MALATYA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:22  Güncelleme: 02:24
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.009
Toplam Seçmen : 542.177
Açılan Sandık : 1.987
Açılan Sandık Oranı : % 98,90
Kullanılan Oy : 398.664
Geçerli Oy : 383.366
Katılım Oranı : % 74,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAMİ ER% 48,96187.678
CHPVELİ AĞBABA% 37,28142.920
YENİDEN REFAHBİLAL YILDIRIM% 9,3535.855
BAĞIMSIZİBRAHİM GEZER% 1,315.033
DEM PARTİABDULVAHAP EKİM% 0,542.073
İYİ PARTİŞEYHMUS GÖÇMEZ% 0,51.921
ZAFER PARTİSİSIDDIK AKTAŞ% 0,41.513
HÜDA PARMEHMET İLKER DÖNMEZER% 0,331.278
BTPHAKAN ŞİRECİ% 0,16622
YTPYUSUF YILMAZ% 0,14553
TİPBURCU ASLAN% 0,14522
ANAPMUTTALİP ÇAPKAN% 0,12442
EMEPBAYRAM ADİL AKTAŞ% 0,1379
DİĞER% 0,08310
SOL PARTİALİ OSMAN İZCİ% 0,08304
BAĞIMSIZBENGÜL UĞURLU% 0,06225
MEMLEKETAVNİ TALHA UCUZCU% 0,06210
BAĞIMSIZMUZAFFER TUNÇ% 0,05193
TKPHÜSNE YAŞAR% 0,05188
VATAN PARTİSİABUZER ŞEREFOĞLU% 0,05185
BAĞIMSIZNAZİR GÜNEY% 0,04159
DPMEHMET CAHİT KARAKUŞ% 0,04143
HKPSEMİH KEKLİK% 0,04142
HAK-PARALİ REŞAT ÖZTÜRK% 0,03130
ABPYÜKSEL AKMERCAN% 0,03126
MİLLETMUHAMMET BEKİR İNCEARIK% 0,0291
OCAKMEHMET COŞKUN% 0,0265
TKHSUAT ERDEM% 0,0156
BAĞIMSIZDENİZHAN GÜRBÜZ% 0,0150
AKÇADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN ULUTAŞ% 33,186.668
CHPVAHAP ŞAHİN% 29,135.854
YENİDEN REFAHALİ KAZGAN% 25,055.034
BÜYÜK BİRLİKTURGAY GÜNEŞ% 10,672.145
SAADETALİ EMRE% 0,93186
HÜDA PARHAMDİ ŞAHİN% 0,4590
BTPMURAT KARA% 0,4182
ABPADEM ÇIBUK% 0,1632
DİĞER% 0,024
ARAPGİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALUK CÖMERTOĞLU% 48,83.318
AK PARTİÇETİN ÖZDEMİR% 45,153.070
YENİDEN REFAHARZU TAŞTAN% 4,07277
BTPİBRAHİM YURTSEVER% 1,47100
HÜDA PARFURKAN AKÇA% 0,320
BAĞIMSIZMEHMET ALİ AĞCA% 0,2114
ARGUVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERSOY EREN% 40,942.254
BAĞIMSIZMEHMET KIZILDAŞ% 27,381.507
AK PARTİBURAK ATEŞ% 26,491.458
BTPMURAT ORUÇ% 1,96108
DEM PARTİSUNA GEDİK% 1,5485
SAADETMEHMET YİĞİTER% 0,5128
TKPGAMZE KULAK% 0,3519
YENİDEN REFAHMÜCAHİT ERBAKAN% 0,2514
İYİ PARTİSEFA KARAKÜTÜK% 0,169
DEVA PARTİSİERDAL EKİCİ% 0,169
HÜDA PARŞEHİD BURKAY ARSLAN% 0,137
ZAFER PARTİSİASLI KESMEN% 0,116
MİLLETMEHMET ALİ SİVASLIOĞLU% 0,021
BATTALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 99,67
Katılım Oranı : % 70,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM TAŞKIN% 55,8770.892
YENİDEN REFAHAYETULLAH GEÇEN% 19,5224.776
CHPALİ KARAKUŞ% 19,2424.409
SAADETMİKAİL POLAT% 1,051.327
İYİ PARTİEMİRCAN EREN% 1,031.301
ZAFER PARTİSİBEKİR SITKI SARIBEYOĞLU% 0,921.162
DEM PARTİAYŞE ŞAHİN% 0,871.103
HÜDA PARHALİL YILDIRIM% 0,54689
BAĞIMSIZARZU ÇAKMAK% 0,22283
BTPAHMET TURAN SOLGUN% 0,22279
DEVA PARTİSİRESUL DERİN% 0,18227
TİPMURAT KARA% 0,13171
EMEPTÜLAY KINIK% 0,0790
HKPMEHMET ÜNVER% 0,0567
MİLLETMAHMUT EMRULLAH% 0,0456
OCAKMEHRİBE ÖZKAN% 0,0447
DİĞER% 0,0114
DARENDE

Açılan Sandık Oranı : % 91,09
Katılım Oranı : % 80,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİCAN BOZKURT% 55,547.729
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ESER% 37,545.224
SAADETMUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR% 2,77385
BTPDERYA NEZİR% 1,81252
İYİ PARTİHASAN TEKİN% 1,11155
BAĞIMSIZVELİ BULUT% 0,95132
HÜDA PARMUHAMMED ENES ŞİMŞEK% 0,2839
DOĞANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEMET BAYRAM% 50,9511.339
AK PARTİZEKERİYA ÇELEBİ% 42,249.400
YENİDEN REFAHÖMER ÇAKMAK% 1,67372
İYİ PARTİHASAN İLİŞ% 1,63363
BÜYÜK BİRLİKYALÇIN ARICAK% 1,25279
DEM PARTİMETİN BİRİŞİK% 1,16258
SAADETHAMZA ADAK% 0,366
EMEPHAYRİ YILDIRIM% 0,2964
BTPABUZER AVŞAR% 0,1942
HÜDA PARMUSTAFA KARAKAŞ% 0,1841
BAĞIMSIZMURAT DOĞAN% 0,0819
DEVA PARTİSİİSMAİL HALUK GÜRAN% 0,0613
DOĞANYOL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKAN BAY% 55,281.470
YENİDEN REFAHTUHAN TUHAN% 38,71.029
SAADETGÜNDÜZ CENGİZ% 4,7125
DİĞER% 0,6417
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN AYTAN% 0,5314
BTPMAHMUT KARABULUT% 0,154
HEKİMHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ŞERİF YILDIRIM% 46,616.250
MHPMEMET TABAROĞULLARI% 32,494.357
YENİDEN REFAHKEMAL OKTAY% 18,212.442
İYİ PARTİMELDA PEKTAŞ AKGÜL% 1,42190
SAADETYUSUF GEDİKTAŞ% 0,84113
BTPZEKERİYA BOZKURTOĞLU% 0,2229
HÜDA PARYUNUS BAYTOK% 0,2129
KALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN ÖZBAY% 60,332.482
YENİDEN REFAHCEMAL AKDEMİR% 29,051.195
CHPSALİH ÇİÇEK% 8,46348
İYİ PARTİBÜLENT KAYA% 0,8836
SAADETYUSUF KARABEYESER% 0,5824
BTPMAHMUT KARA% 0,3414
HÜDA PARMEHMET ATILMIŞ% 0,229
DEVA PARTİSİNİHAT ŞENER% 0,125
MİLLETİBRAHİM ARSOY% 0,021
KULUNCAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERHAN CENGİZ% 372.100
CHPASEF ZENGİN% 32,241.830
YENİDEN REFAHMEHMET BOYRAZ% 28,211.601
SAADETERCAN AVCI% 1,78101
İYİ PARTİMUSTAFA EMRAH GÖRGÜN% 0,4928
BTPHÜLYA CENK% 0,2112
HÜDA PARİRFAN AKÇA% 0,074
PÜTÜRGE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMİKAİL SÜLÜK% 54,494.865
YENİDEN REFAHAYDIN ÖZTÜRK% 42,243.771
DEM PARTİELİF ASLAN% 1,38123
SAADETSERHAT KULCU% 0,7163
İYİ PARTİHASAN UÇAR% 0,6962
BTPHÜSEYİN ALYÜZ% 0,3229
HÜDA PARYUNUS ÖZBEY% 0,1715
YAZIHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULVAHAP GÖÇER% 43,294.384
AK PARTİNEVZAT ÖZTÜRK% 42,074.261
YENİDEN REFAHİHSAN AKIN% 7,91801
DEM PARTİİBRAHİM İNCESU% 2,87291
HÜDA PARFEHMİ YILMAZ% 0,9495
BAĞIMSIZYAŞAR KARAKUŞ% 0,8788
İYİ PARTİALİ TOPCU% 0,8485
BÜYÜK BİRLİKMEHMET BEZCİ% 0,4243
SAADETSEYFULLAH ÖNER% 0,3334
BTPCAHİDE KARABAŞ% 0,2424
ZAFER PARTİSİİSMAİL SARIBAŞ% 0,2222
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 98,75
Katılım Oranı : % 71,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GEÇİT% 49,2368.210
CHPALPER GÜRSOY% 31,5943.766
YENİDEN REFAHMURAT ASLAN% 12,2817.017
İYİ PARTİALİ HELVACI% 1,311.822
ZAFER PARTİSİTURGUT ŞAHİN% 1,021.417
BÜYÜK BİRLİKSEDAT ALATAŞ% 0,891.229
SAADETCUMALİ AKÇA% 0,731.016
DEM PARTİHASAN LEKESİZ% 0,68939
HÜDA PARŞAHİN ARSLAN% 0,47656
BTPİSMET TORUN% 0,32450
MİLLİ YOLEKREM CEYHAN% 0,18251
EMEPROJDA GÜLTEKİN% 0,16224
TİPOKTAY ÖZDEMİR% 0,16216
DİĞER% 0,15205
DEVA PARTİSİNİYAZİ TAN% 0,14196
MEMLEKETYASİN PALALI% 0,12168
ANAPYUNUS YILMAZ% 0,11151
BAĞIMSIZİBRAHİM TÜRKMEN% 0,1134
BAĞIMSIZSEVDA KÖK% 0,1133
ABPBERK CAN KUZU% 0,09127
DPHÜSEYİN DUYMUŞ% 0,0795
HKPFATİH BULUT% 0,0454
OCAKSEBAHAT DEMİR% 0,0451
MİLLETMEHMET AKİF ERTÜRK% 0,0234

Kaynak: AA

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