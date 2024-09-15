Narin İçin Adalet Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin İçin Adalet Protestosu

İstanbul'da Narin Güran için yapılan eylemde, kaybolan çocukların sayısına dikkat çekildi.

15.09.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber/ Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Beşiktaş'ta, Narin için bir araya gelenler, basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Türkiye'de yılda ortalama 10 bin çocuğun kaybolmasına dikkat çekildi ve "Cezasızlık politikası, çocuklara karşı işlenen suçları artırmaya devam ediyor... Çünkü failler gücünü yasalardan, cezasızlıktan, siyasal iktidarın söylem ve eylemlerinden alıyor" denildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Beşiktaş İskele Meydanı'nda, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni  bir derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için bir araya gelenler "Narin'in hesabı sorulacak" ve "Katilleri değil çocukları koru", "Katil Hizbullah işbirlikçi AKP" sloganları atıldı. Narin için bir araya gelen yurttaşlar adına açıklamayı KESK Dönem Sözcüsü Eren Ertin okudu. Ertin şunları söyledi:

"Failleri değil çocukları koruyun"

"8 yaşındaki Narin 21 Ağustos Çarşamba günü, ailesi tarafından gönderildiği Kuran kursundan çıktıktan sonra 80 metre mesafede kayboldu, 120 hanelik köyde 19 gün boyunca bulunamadı. Günler sonra didik didik arandığı söylenen köye 3 kilometre uzaklıktaki bir derede cansız bedeni bulundu. Günlerdir 'çok kapsamlı araştırma yapıyoruz' diye açıklama yapanlar, ne hikmetse 8 yaşındaki bir çocuğu köyünden yalnızca 3 kilometre uzaklıkta günlerce bir türlü bulamadılar. Ama dün Narin için adalet isteyenleri darp etmekten, yürüyenlerin elindeki Narin fotoğrafını yırtmaktan da geri durmadılar. Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından aile üyelerinden anne, baba, 3 amca, kardeşler ile tutuklu bulunan amcanın eşinin de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alınırken Ensarioğlu, Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtladığı konuşmasında aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu ifade etmişti.

"Kaybolan çocukların sayısı giderek artıyor, veriler açıklanmıyor!"

Biz bu açıklamayı çok iyi tanıyoruz! Tanıyoruz çünkü çocuklara karşı işlenen herhangi bir suçun failinin tarikat, cemaat ya da hükümet bağlantısı olduğunda konu hep 'çok hassas' olduğu için soruşturmaların kapatıldığına, delillerin karartıldığına, faillerin aklandığına yıllardır tanıklık ediyoruz. Siyasal iktidarın her seferinde çocukları değil failleri koruduğunu alenen söylemekten çekinmediği hassasiyetini: Ensar Vakfı'nda çocukların istismar edilmesine 'bir kereden bir şey olmaz' diyenlerden, tüm delillere rağmen Rabia Naz cinayetinin üstünü örtenlerden, 6 yaşında evlilik yoluyla istismar edilen çocukların davasından, Kuran kurslarında, tarikat yurtlarında ölü bulunduğu ya da intihar ettiği söylenen onlarca çocukla ilgili yapılan açıklamalardan tanıyoruz. Kaybolan çocukların sayısı giderek artıyor, veriler açıklanmıyor! Bu coğrafyada günde yaklaşık 40 çocuk kayboluyor. TÜİK kaybolduktan sonra bulunan çocuk sayısını açıklıyor ama toplam kaç çocuğun kaybolduğunu 2016'dan bu yana, bakanlık, 6 Şubat depremleri sonrasında kaybolduktan sonra bulunan çocuk sayısını açıklamıyor. Tarikatlarla çocuk koruma protokolü imzalayan Aile ve Sosyal Hizmetler gün gün açıklarken toplam kaç çocuk hakkında kayıp bildirimi olduğunu hala açıklamıyor. Bakanlık kamuoyuna kayıp hiçbir çocuğun olmadığını söylüyor ama Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği'nin verilerine göre en az 38 çocuğun akıbeti halen bilinmiyor.

İçişleri Bakanlığı 2019 verilerine göre Türkiye'de yılda ortalama 10 bin çocuk kayboluyor. ve son yıllarda kayıp çocukların sayısından üç kat artış gözleniyor. Cezasızlık politikası çocuklara karşı işlenen suçları artırmaya devam ediyor! Cezasızlıktan, siyasal iktidarın söylem ve eylemlerinden alıyor. Kadına yönelik şiddet gibi çocuk istismarı da politiktir çünkü failler gücünü yasalardan, cezasızlıktan, siyasal iktidarın söylem ve eylemlerinden alıyor. Kadına yönelik işlenen suçlarda olduğu gibi, çocuğa karşı işlenen suçlarda da cezasızlık politikası failleri güçlendirmeye devam ediyor."

"Bütün delillere rağmen kapatılan davaları bildiğimiz gibi Narin'in katillerini de biliyoruz"

"Narin'in katillerini biliyoruz!" diye devam eden açıklamada, HÜDA-PAR yöneticisi Vedat Turgut'un açıklamalarına dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Narin'in katili Hizbullah ve işbirlikçisi AKP'den HÜDA-PAR yöneticisi Vedat Turgut, cansız bedeni bulunan Narin için şu sözleri sarfetti: 'Bu tür vahşilikler, vandallıklar bizim kültürümüz değil; Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in kültürü.' diyerek aslında üstünü örtmekte olduğu tarikat, devlet, erkek hegemonya ortaklığıdır. Diğer kayıp, istismar edilen, katledilen çocukların davasında, soruşturmasında bütün delillere rağmen kapatılan davaları bildiğimiz gibi Narin'in katillerini de biliyoruz. Kadınları, LGBTİ+'ları, çocukları, hayvanları hedef haline getirirken tarikatlarla çocuk koruma protokolü imzalayanları, tarikat yurtlarında çocuklar istismar edilirken failleri aklamak için torba yasaları gece yarısı apar topar geçirmeye çalışanları biliyoruz. Çocuk istismarını evlilik adı altında meşrulaştırmaya çalışanların neden korktuklarını da çok iyi biliyoruz!

"Cezasızlık politikasına derhal son verilsin"

Tarikat, devlet ve erkek hegemonya ortaklığıyla gerçekleşen bu cinayetin üstünü kapatamayacaksınız! Acilen talep ediyoruz! Narin'in tüm faillerinin yanı sıra, failleri koruyan milletvekilleri, bakanlar, mülki amirler hakkında etkin bir soruşturma yürütülmesini, yargılama sürecinin adil ve şeffaf ilerletilmesini, akıbetlerinin düzenli olarak açıklanmasını, 2016'dan bu yana her yıl kaç çocuğun kaybolduğunun ve bu çocukların kurum ve yapılarla ilgili cezasızlık politikasına derhal son verilmesini, çocuklara karşı işlenen her türlü suçta; tarikat, cemaat, bürokrat, her türlü kişi, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda çocuk istismarının önünü açan tarikat ve cemaatlerle yapılan çocuk koruma protokollerinin derhal iptalini, maddelerin çocuğun yüksek yararı gözetilerek acilen yeniden düzenlenmesini, İstanbul Sözleşmesi'ndeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin CEDAW, Lanzorote ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz.

Vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz! Tekrar ediyoruz: Narin'in katili Narin'i öldüren karanlığı yırtmak için ve her bir çocuk güvende olana dek mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Narinin katili Hizbullah ve iş birlikçisi AKP'den hesap soracağız."

Kaynak: ANKA

Narin Güran, Demokrasi, Güvenlik, İstanbul, Beşiktaş, Türkiye, Güncel, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin İçin Adalet Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:57 “Trump’a ikinci suikast girişimi“ iddiası ortalığı karıştırdı Gerçek bambaşka çıktı "Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
00:12 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa’nın 4. maddesi olmasın HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın
23:38 Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı
23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
23:02 Sakatlığı ne durumda Okan Buruk, Mauro Icardi’nin dönüşü için tarih verdi Sakatlığı ne durumda? Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
22:42 Victor Osimhen’den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri Victor Osimhen'den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri
22:24 İki takım da 10 kişi kaldı RAMS Başakşehir, Bodrum FK’yı son dakika golüyle yendi İki takım da 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yı son dakika golüyle yendi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:56 Gol olup yağdılar Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
21:52 Benfica’nın rakibi Santa Clara Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 23:02:34. #1.11#
SON DAKİKA: Narin İçin Adalet Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement