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Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-41 operasyonları kapsamında 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 418 zehir taciri ile sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. Operasyonlara 354 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik detektör köpeği katıldı.

Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
28.12.2023 - 08:41,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçıları, satışını yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkogüç-41 operasyonlarında 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 418 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençleri ve geleceği zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını, "her an enselerinde olduklarını" belirtti.

Uyuşturucu tacirlerinin kaçamayacaklarını kaydeden Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen Narkogüç-41 operasyonlarında, 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." ifadelerini kullandı.

354 ekip, 1225 personel katıldı

Bakan Yerlikaya, açıklamasında operasyona ilişkin detayları da paylaştı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ve jandarma genel komutanlığı il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlara, 354 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik detektör köpeği katıldı.

Operasyonlar Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 41 ilde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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