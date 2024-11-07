Türkiye'de Hava Savunma ve Yeşil Sanayi Hamleleri

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NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde; "Hiç kimsenin Türkiye'ye zarar vermeyi aklından dahi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine mutlaka geleceğiz. Hava tehditlerine karşı ülkemiz için güvenlik kalkanı vazifesi görecek hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız" dedi. "Önemi yeniden artan ve temiz enerji kabul edilen nükleer enerji teknolojilerine yönelik Ar-Ge programı başlatacağız" ifadelerini kullanan Bakan Kacır, bugüne kadar 40 binden fazla Togg'un sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Bakan Kacır, 2,8 milyar lira destekle özel sektörün kullanımına hazır 157 fabrika binası inşa edildiğini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.

Rusya- Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki İsrail saldırıları ile yükselen jeopolitik gerilimlerin belirsizlikleri artırdığını belirterek, sözlerine başlayan Kacır'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugüne kadar 40 binden fazla Togg, sahiplerine teslim edildi"

"Paradigma dönüşümlerinin yaşandığı fırsat alanlarına öncelik veriyoruz. Elektrikli Araçlar çağrısıyla; ihracat lideri otomotiv sektörümüzü tedarik zinciriyle birlikte geleceğe hazırlayacağız. Bu hedefe yönelik ilk ve en güçlü adımımızı Togg ile attık. Geçtiğimiz yıl nisan ayında ilk teslimatlarına başlayan yerli ve milli elektrikli otomobil markamız Togg, üretimine hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 40 binden fazla Togg, sahiplerine teslim edildi. Dünyanın en değerli elektrikli araç markasının 6'ıncı yılında ulaştığı üretim adedine biz 1,5 yılda eriştik. Dünya'nın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD; yıllık 150 bin elektrikli araç kapasiteli tesisini ve yenilikçi teknolojilere yönelik Ar-Ge merkezini Manisa'da kuracağını ilan etti. Yüksek katma değerli bu yatırım doğrudan 5 bin, oluşturacağı değer zinciriyle 25 bine yakın vatandaşımıza istihdam sağlayacak.

"Merkez Bankamız, 3 yıllık dönemde 300 milyar liralık kaynak tahsis etti"

Ar-Ge çağrımızla da lider firmaların yatırımlarını Türkiye'ye kazandıracağız. Dış ticaret açığımızın yüzde 85'ini oluşturan 284 yüksek teknoloji ürününe yönelik yatırımları hızlandırmak amacıyla Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programında Merkez Bankası ile iş birliği gerçekleştirdik. Merkez Bankamızın 3 yıllık dönemde 300 milyar liralık kaynak tahsis ettiği Program ile ülkemiz için stratejik öneme sahip yatırımlara uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkanı tanıyoruz. Stratejik değerlendirmesi olumlu tamamlanan 25 proje ile 226 milyar liralık nitelikli yatırımın önünü açtık. Yüksek teknoloji yatırımlarına Ar-Ge'den yatırıma uçtan uca destek sağlayan 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na başarıyla devam ediyoruz.

"450 milyon dolar bütçeli 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni Dünya Bankası desteğiyle başlattık"

Sanayimizde karbon ayak izini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kullanmakta kararlıyız. 450 milyon dolar bütçeli 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni Dünya Bankası desteğiyle başlattık. KOSGEB eliyle bin 13 KOBİ'nin 7 milyar 153 milyon lira tutarında yeşil sanayi yatırımını destekliyoruz. TÜBİTAK desteğiyle yeşil teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesine yönelik 600 milyon lira bütçeli 74 Ar-Ge projesini hayata geçiriyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile hazırladığımız yol haritaları ile çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerinde düşük karbonlu üretim modeline geçiş için somut adımlar atıyor, AB Sınırda Karbon Düzenlemesini sektörlerimiz için fırsata dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

" OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz"

Yeşil dönüşümde avantajlı finansman sağlayacak Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun kurulumu için uluslararası paydaşlarımızla çalışmalara başladık. Bu programla 3 milyar avroluk kaynağı sanayimize sunmayı hedefliyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz proje kapsamında 2025 yılında OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Bu yılın ilk 10 ayında enerji verimliliği ve geri kazanımı, yenilenebilir enerji, atık geri kazanımı ve bertarafı, çevre yatırımları konularında 165 milyar lira tutarında bin 865 yatırımı teşvik ettik. Yenilenebilir enerji yatırımlarına sunduğumuz yatırım teşvikleriyle bu yıl 4 bin 874 MW güneş enerjisi ve 1.000 MW rüzgar enerjisi yatırımının önünü açtık. Başlattığımız Yeşil Dönüşüm Destek Programında sürdürülebilirlik yatırımlarına öncelikli yatırım teşvikleri sunuyoruz.

"Temiz enerji kabul edilen nükleer enerji teknolojilerine yönelik Ar-Ge programı başlatacağız"

Temiz enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın desteğiyle sürdürülen yeşil hidrojen üretimi projesinde ilk yerli elektrolizör üretimini TÜBİTAK Enstitülerimizde gerçekleştirdik. Önemi yeniden artan ve temiz enerji kabul edilen nükleer enerji teknolojilerine yönelik Ar-Ge programı başlatacağız. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitümüzle iklim değişikliği odaklı Antarktika ve Arktik bilim seferleri sonucunda bugüne dek 232 bilimsel yayın yapıldı. Yeşil dönüşümün oluşturabileceği sosyal etkileri yönetmek amacıyla Dünya Bankasıyla geliştirdiğimiz 400 milyon dolar bütçeli "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi"ni Kalkınma Ajanslarımızla uygulayacağız.

"İnsanlığın karşı karşıya olduğu varoluşsal meydan okuma, bir yönüyle teknolojik gücün tekelleşmesinin getirdiği bir sonuç"

40 binden fazla insanın katledildiği, 2 milyona yakın insanın yerinden edildiği, soykırımcı İsrail saldırganlığını dünyanın seyretmesi, hatta sıradanlaştırması, gelecekte daha büyük felaketlerin olası olduğunun habercisidir. İnsanlığın karşı karşıya olduğu bu varoluşsal meydan okuma, bir yönüyle teknolojik gücün tekelleşmesinin getirdiği bir sonuçtur. Bu tablo karşısında, Türkiye'nin en güçlü stratejisi Milli Teknoloji Hamlesidir. 40 yıldır sürdürdüğümüz terörle mücadele bize, ancak kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz sistemlerin esaslı bir güvenlik sağladığını göstermiştir. Bugüne dek, açık ya da örtülü ambargolarla hızımız kesilmeye çalışılsa da, kurduğumuz Ar-Ge ve üretim altyapısı ile Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini güçlü kılacak adımlar atmayı başardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz istikrarlı politikalarla savunma sanayiinde büyük bir atılım gerçekleştirdik. Millİ ve özgün ürünleri önceleyen uzun dönemli Ar-Ge, yatırım, tedarik planlamaları ve nitelikli insan kaynağı ile savunma sanayimiz, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü oldu.

"Yerli ürünlerimizin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıkardık"

3 bin 500 firmada 90 bin çalışan ile savunma sanayimiz bugün ülkemizin iftihar kaynağıdır. Yerli ürünlerimizin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. Savaş paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, AKINCI, ANKA, AKSUNGUR; insansız savaş uçaklarımız ANKA-3, KIZILELMA; yüksek manevra kabiliyeti ve düşük radar izine sahip beşinci nesil savaş uçağımız KAAN, eğitim uçaklarımız HÜRKUŞ, HÜRJET; helikopterlerimiz ATAK ve GÖKBEY; Mavi Vatan'da özgürce yol alan MİLGEM, TCG ANADOLU; seyir füzelerimiz SOM ve ATMACA, süpersonik hızlarda çalışan hava-hava füzelerimiz GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN; Dünya'nın her noktasından hiçbir kısıt olmadan görüntü almamızı sağlayan uydumuz İMECE… Her biri dünyada ancak birkaç ülkenin sahip olduğu teknolojik kabiliyetlerimizin ispatıdır.

"Hiç kimsenin Türkiye'ye zarar vermeyi aklından dahi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine mutlaka geleceğiz"

TÜBİTAK aracılığıyla bin 493 savunma sanayi projesine ve 2 bin 233 bilim insanı ve gencimize 38 milyar 300 milyon lira destek sağladık. Savunma sanayimiz için nitelikli Ar-Ge çalışmalarını TÜBİTAK enstitülerimizde gerçekleştirdik. KAAN'ın emniyetli ve yüksek performanslı uçuşunu sağlayan ana yönetim bilgisayarlarını ve gerçek zamanlı işletim sistemini geliştirerek uçağımıza entegre ettik. Savaş uçaklarımıza elektronik harp ve destek yeteneği kazandırdık. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, testleri başarıyla tamamladı. KUZGUN Silah Sistemimizin SİHA'dan ve otonom su üstü deniz platformundan atışlarında başarı sağladık. Stratejik kurumlarımız için uçtan uca güvenli ses, veri ve görüntü haberleşmesi sağlayan sistemleri üretiyoruz. Hiç kimsenin Türkiye'ye zarar vermeyi aklından dahi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine mutlaka geleceğiz. Farklı irtifa ve menzildeki hava tehditlerine karşı ülkemiz için güvenlik kalkanı vazifesi görecek hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız. Uzun menzilli füze geliştirme kabiliyetlerimizi daha ileri düzeylere taşıyacağız. Ülkemizin istikbalini tehdit edecek planlara asla geçit vermeyeceğiz.

"OSB'lerde çalışan sayısı 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldi"

Son 22 yılda 48 bin hektardan 143 bin hektara çıkardığımız planlı sanayi alanlarımızda üretimde olan OSB parsellerinin sayısını 11 binden 59 bine, OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Son bir yılda 10 OSB, 7 Endüstri Bölgesi, 4 sanayi alanı ilan ettik. 28 OSB genişleme alanıyla birlikte 9 bin 395 hektar yeni yatırım alanı oluşturduk. OSB uygulamalarında reform niteliğinde değişikliklerle sanayicilerimizin yatırım yerine erişimini kolaylaştırdık. Yatırım yerlerinin amacı dışında kullanımının önüne geçtik. OSB'lerdeki yatırım alanlarının tahsis sürecini daha şeffaf ve daha kolay hale getirdik. Artık her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB'lerimizde tahsise hazır tüm sanayi alanları internet ortamında ilan ediliyor. Ekim ayında ilk kez başladığımız uygulamada 673 sanayicimiz yatırım yeri için başvurdu. OSB'lerde yasal süresi içinde yatırım yapılmamış alanların üretime kazandırılması amacıyla denetim çalışmalarına ara vermeksizin devam edeceğiz. Çalışanların konut ihtiyacını karşılamaya çalışacağız.

"2,8 milyar lira destekle özel sektörün kullanımına hazır 157 fabrika binası inşa ettik"

Bu program kapsamında 400'den fazla ilçede yerel kalkınma projeleri yürüttük. 2 binden fazla kadının istihdamını sağladık, 150 kadının girişimci olmasına vesile olduk. 100'den fazla kooperatifle üretim ve dayanışma imkanı oluşturduk. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için 130'dan fazla merkez ve atölye kurduk. Çalışan ve Üreten Gençler Programında 2,8 milyar lira destekle özel sektörün kullanımına hazır 157 fabrika binası inşa ettik, 10 bin 500'den fazla genç ve kadın istihdamını sağladık.

"Deprem bölgesinde 15 OSB ve 16 Sanayi Sitesi projesi için 9 milyar 300 milyon lira kaynak sağladık"

Deprem bölgesindeki illerimizde 6 Şubat depremlerinden bu yana 15 OSB ve 16 Sanayi Sitesi projesi için 9 milyar 300 milyon lira kaynak sağladık. Kalkınma Ajansımızla 1 milyar 600 milyon lira kaynakla bin 32 yeni işyeri inşa ettik, 607 işyeri ve üretim tesisinin bakım onarımını gerçekleştirdik. Depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçemizde gerçekleştirilen yatırımları, en üst seviyede yatırım teşvikleriyle destekliyoruz. 204 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip, 5 bin 815 kişiye istihdam sağlayacak bin 115 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 53 bin KOBİ'ye KOSGEB eliyle 17 milyar lira kaynak sağladık. Dünya Bankasından sağladığımız 600 milyon dolarlık finansmanla KOBİ'lerimiz için deprem bölgesinde bin 600 iş yeri inşa edeceğiz. TÜBİTAK aracılığıyla afet bölgesinde 450 Ar-Ge projesine 545 milyon lira destek, 2 bin 500'e yakın öğrenci ve araştırmacıya 514 milyon lira burs verdik. Ülkemizin afetlere hazırlığına katkı sunmak üzere, 26 üniversite ve kurumun katılımıyla 128 fay segmentinde olası depremlerin büyüklük ve zamanlarının kestirimine yönelik araştırma yürütüyoruz.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerli malzeme kullanımını artırdık"

Bin 563 standart yayımladık ve 21 bin eğitim sertifikası düzenledik. İthalat denetimleri kapsamında 163 bin ürünü inceleyerek standartlara uygun olmayan 4 bin 500 ürünün ülkemize girişini engelledik. Savunma sanayii, demiryolu sistemleri, rüzgar ve nükleer enerji santralleri gibi stratejik alanlarda teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek test, muayene, gözetim ve belgelendirme faaliyetlerine başladık. Yapı denetimi faaliyetlerini TSE olarak yürüttüğümüz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Ana Malzeme Onay Kuruluşu olarak yaptığımız çalışmalarla yerli malzeme kullanımını artırdık. Türkiye'nin kalite ve uygunluk değerlendirme üssü olacak Ankara Kalite Kampüsümüze 2025 yılında taşınacağız.

"Denetim raporlarında yer alan bulgular; herhangi bir kamu zararına neden olmayan, uygulamaya dönük bazı hususlar ile muhasebe işlemlerindeki hatalara ilişkin"

KOSGEB, TÜRKPATENT ve TUA 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporlarında herhangi bir bulgu yer almıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2023 yılı denetim programında yer almadığı için Rapor düzenlenmedi. Bakanlığımız ile bu kurumlarımız dışındaki bağlı ve ilişkili kuruluşlarımız, koordine ettiğimiz kalkınma ajansları ve döner sermaye işletmemizin 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporlarında bazı bulgulara yer verilmiş olmakla birlikte, mali tablo ve raporların önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi sunduğu görüş mevcut. Denetim raporlarında yer alan bulgular; herhangi bir kamu zararına neden olmayan, uygulamaya dönük bazı hususlar ile muhasebe işlemlerindeki hatalara ilişkin. Bunları da Sayıştay Başkanlığı'nın tespitleri çerçevesinde düzeltiyoruz. Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımıza 2023 yılında Bütçe Kanunu ile 63 milyar 820 milyon 469 bin lira ödenek verildi. Yıl içerisinde yapılan eklemelerle 108 milyar 78 milyon 299 bin 989 liraya ulaşan ödeneğin, 99 milyar 539 milyon 510 bin 729 liralık kısmı bütçe giderine dönüştü. 704 milyon 389 bin 340 liralık kısmı ise 2024 yılı bütçesine devretti."