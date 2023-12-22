Türkiye, Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı\'na dahil oldu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye'nin ilk kez dahil olduğu Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı için ilk proje çağrısının açıldığını duyurdu. İlk çağrıdan Türkiye'den Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan 21 il yararlanabilecek

AB Başkanlığı'nın Ulusal Otoritesi olduğu Bulgaristan-Türkiye ve Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına bir yenisi eklendi. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Interreg NEXT Akdeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na ilk kez dahil olan Türkiye için, 281,4 milyon euro bütçeye sahip 2021-2027 döneminde açılan ilk çağrıdan; Türkiye'den Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan 21 il yararlanabilecek. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye programdan yararlanacak.

Programa; söz konusu illerde bulunan ve çağrı rehberinde belirtilen şartları sağlayan kamu idareleri, belediyeler, sektör kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve benzeri kurumlar ve kar amacı güden kuruluşlar dahil olmak üzere dernek, vakıf, birlik, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler ve benzeri özel kurumlar ile uluslararası kuruluşlar başvurabilecek.

Öte yandan programa, Türkiye'nin yanı sıra; Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Cezayir, Mısır, İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Tunus katılım sağlayacak. Programın ortaklık ilkesi kapsamında geliştirilecek olan projelerde en az 3 ülkenin yer alması ve söz konusu ortaklıkların en az bir AB üyesi ülke ve en az bir AB üyesi olmayan ülke içermesi gerekiyor. Projede aynı ülkeden en fazla 2 kurum yer alabilecekken, AB'nin eş finansmanı ile hayata geçirilen program kapsamında katılımcı kurumların yüzde 11 eş finansman katkısı eklemesi gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye'den katılım sağlayan kurumların eş-finansman katkısı ulusal bütçeden karşılanacak.

'DAHA YEŞİL VE DİRENÇLİ BİR AKDENİZ'

Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında KOBİ'ler ve gençler öncelikli olarak hedeflenecek. Programın öncelikleri arasında 'daha rekabetçi ve daha akıllı bir Akdeniz', 'daha yeşil, düşük karbonlu ve dirençli bir Akdeniz', 'daha sosyal ve kapsayıcı bir Akdeniz' ve 'Akdeniz için daha iyi işbirliği yönetişimi' yer alıyor.

Proje ortakları; araştırma ve inovasyon kapasitelerinin geliştirilip artırılması, KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümesinin ve rekabetçiliğinin artırılması, KOBİ'lerde istihdam oluşturulması, enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyumun ve afet riski önleme ve dirençliliğin desteklenmesi, suya erişimin ve sürdürülebilir su yönetiminin desteklenmesi ve döngüsel bir ekonomiye geçişin desteklenmesi ve benzeri gibi alt başlıklara dikkat edecek. Ayrıca sağlık hizmetlerine eşit erişim, sağlık sistemlerinin dirençliliğinin pekiştirilmesi gibi temalar ön plana çıkartılacak.

Projeler için maksimum toplam bütçe 3 milyon avro olacak, söz konusu temalarda geliştirilen ancak gençleri de içeren projelere ayrılacak maksimum bütçe 1 milyon 200 bin avro olacak.

Çağrının son başvuru tarihi 28 Mart 2024 olarak belirlenirken; çağrı ile ilgilenen kurum ve kuruluşlara yönelik çeşitli proje hazırlama eğitimleri, bilgilendirme toplantıları ve ortaklık forumu düzenlenmesi öngörülüyor. Geliştirilecek projelerin ise 24 ile 36 ay sürmesi bekleniyor.