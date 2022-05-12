12 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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12 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

12.05.2022 06:42
12 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

12 Mayıs 2022 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

02:30 Gelinim Mutfakta

04:45 Yabancı Damat

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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