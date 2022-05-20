20 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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20 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

20.05.2022 06:42
20 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı

20 Mayıs 2022 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Fazilet Hanım ve Kızları

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

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18 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı 18 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Güzel Köylü, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 20 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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