22 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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22 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

22.05.2022 06:42
22 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

22 Mayıs 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Camdaki Kız

03:00 Arda'nın Mutfağı

03:45 Müzik Arası

04:45 Yabancı Damat

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

14:00 Sadakatsiz

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

YORUMLAR
500
Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi? Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi?
Kaynak: InterSinema.com

Kanal D, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 22 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 22 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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