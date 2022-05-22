22 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Camdaki Kız

03:00 Arda'nın Mutfağı

03:45 Müzik Arası

04:45 Yabancı Damat

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

14:00 Sadakatsiz

16:15 Camdaki Kız

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı