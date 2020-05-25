Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu - Son Dakika

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu

Çankırı'dan 12 gün süren yolculuk sonunda 20 bin rakıma sahip Kastamonu'nun merkeze bağlı Dereberçin köyüne ulaşan çobanlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldı.

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu, System.String[]

Çankırı'dan 12 gün süren yolculuk sonunda 20 bin rakıma sahip Kastamonu'nun merkeze bağlı Dereberçin köyüne ulaşan çobanlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle yaylada otlayan 80 koyun telef olan çobanlar, kurtarabildikleri hayvanları ile jandarma ekipleri ve köylüler tarafından köyde muhafaza altına alındı.


Çankırı'dan hayvanlarını otlatmak için yaklaşık 12 günlük bir yolculuk sonrasında Kastamonu'nun merkeze bağlı Dereberçin köyüne kadar gelen çobanlar, burada 440 küçükbaş hayvanı otlatmak için 2 bin rakıma sahip yaylaya çıktı. Yaylada gezindikleri sırada aniden bastıran dolu ve kar yağışı sonrası çobanlar, koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldı. Öncesinde dolu yağışı ardından kar yağışının aniden bastırmasının ardından panikleyen koyunlar, birbirinden ayrılarak ormanlık alanda dağıldı. Koyunları aramaya başlayan çobanlar, gördükleri sahne karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Koyunların bir kısmının telef olduğunu gören çobanlar, soğuk ve yorgunluk nedeniyle Dereberçin köyünden yardım istedi. Dereberçin köyünde ikamet eden vatandaşlar, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akkaya Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yaylaya çıkarak çobanları ve kayıp koyunları aramaya başladı. Jandarma ekipleri ve köylüler, bulabildikleri koyunları köylülerin ahırlarına ve kuruluklarına koyarak korumaya alırken, donmak üzere olan çobanlar ise evlere alındı.


"Yaklaşık 50 koyun ve 30 kuzu, halsiz düşerek soğuk nedeniyle telef oldu"


Kar ve tipinin etkisini yitirmesi sonucu bir süre sonra çobanlar, koyunlarını da alarak tekrar yaylaya çıktı. Koyunlarının bir kısmını telef olmuş halde bulan çobanlar, telef olan koyunlarını köylülerle birlikte ormanlık alanda ve yayladan bir yere topladı. Çobanlar, 440 koyun ile Çankırı'dan hareket ettiklerini ve şu anda 50 koyun ile 30 kuzunun telef olduğunu belirttiler. 12 Mayıs tarihinde Çankırı'dan yola çıktıklarını söyleyen küçükbaş hayvan sürüsünün sahibi Yusuf Öner, "4 Kasım 2019 tarihinde 200 koyun ve 5 keçi aldık devlet desteğiyle. 12 Mayıs 2020 tarihinde Çankırı'nın Çiğ köyünden sabah saatlerinde hareket ederek Kastamonu'nun Dereberçin köyünün yaylasını muhtarlıktan kiralamıştık bir yıl önce. Oraya hareket ettik ve 12 gün sonra yaylaya ulaştık. Yaylaya varmamıza yarım gün kala tipi, arkasından kar yağışı başladı. Bu yüzden yolu kaybettik. Akşamüzeri yolda tipiye yakalandık ve bu yüzden yolu kaybettik. Hayvanlarda dağıldı, ormanın içerisinde kayboldu. Coğrafyada yabancı olduğu için bilemedik, yaylayı kiraladığımız köy muhtarımızdan yardım istedik. O da sağ olsun köy halkını harekete geçirerek bize yardımcı oldu. Daha sonra sürüyü jandarmanın ve köylülerinde yardımıyla Dereberçin köyüne indirdik. Sağ olsun köyde köylüler bizleri misafir etti. Boş ahırlara sürüleri taksim ettik. Bizlerde donmaktan son anda kurtulduk. Jandarmalarda geldi muhtarımızla birlikte, onlarda bizlere çok yardımcı oldular sağ olsunlar" dedi.


"80 civarında bir koyunumuz telef oldu"


Kar ve tipi nedeniyle 50 koyunun ve 30 tane de kuzunun telef olduğunu belirten Öner, "Yaklaşık 80 koyunumuz telef oldu sabah kendimiz hasar tespiti yaptığımızda belirlediğimiz. Dağda derede ne kadar telef olan koyun olduğunu bilemiyoruz. Benim hayvanlarımız devlet destekli olduğu için TARSİM'den sigorta yaptırmıştım. Sigorta için müracaat ettim. Telef olan hayvanların bedellerini ödemekte zorluk çıkartıyor. Dağdan tepeden koyunların cesetlerini getireceksin diyor. Elinde liste var aslında. Ahırdan çıkartırken elindeki listeye bakarak tek tek belirlemişti. Bizlerde elimizdeki listelere bakarak kaybolan hayvanları tespit etmek istedik ama bizlere dağdan dereden koyunların cesetlerini getireceksin dedi. Buralara at işlemez eşek işlemez, ağaçların arasından adam geçemiyor. Bana da koyunların cesetlerini bulacaksın diyorlar. Bende bulabildiklerimizi köyümüzün muhtarıyla toplayıp traktörle köye indireceğiz. Telef olan koyunların bulduklarımızın kulak küpelerini tek tek TARSİM'e bildireceğiz. Bulamadıklarımız ne olacak bilmiyoruz. Bunların numarasını bildirince gelip görevli kontrol edecekmiş" diye konuştu.


"Koyunları, jandarma ve köylülerin yardımıyla köye kadar indirdik"


Jandarma ve köylülerle birlikte yaylaya çıktıklarında çobanları donmak üzereyken bulduklarını ve koyunlarıyla birlikte çobanları köye kadar getirdiklerini anlatan Dereberçin Köyü Muhtarı Murat Koyunoğlu ise, şöyle konuştu:


"Ben, Kastamonu'daydım. Bana bilgi ulaştığında apar topar köye geldim ve bu sırada jandarmayı arayıp bilgi verdim. Jandarmayla birlikte bizler yaylaya çıktık. Yaylaya çıktığımızda perişan bir durum gördüm, içler acısı bir manzarayla karşılaştık. Çobanlar donmak üzereydi, davar sürüsünü bizler jandarma ve köylülerin yardımıyla köye kadar indirdik. Köyde çoban arkadaşlarımızı misafir ettik. Koyunları da köyde ahırlara koyduk. Ertesi gün tekrar yaylaya geldik. Yaylaya tekrar çıktığımızda davarların cesetlerini gördük. Şimdi burada bizler, ulaşabildiğimiz hayvanların cesetlerini topladık. Alabildiklerimizi aldık traktörlerin yardımıyla, bulamadıklarımızda şuan yok. Yaklaşık bu arkadaşın 80 civarında bir kaybı var."


"Kayıp olan koyunları bulmaya çalışıyoruz"


Kayıp olan koyunlarını bulmak için çobanlara yardımcı olduklarını ifade eden Derebirçin köyü sakinlerinden İrfan Özgüneş de, "Çankırı'dan çıkıp 12 günlük bir yolculuğun sonunda Kastamonu'ya gelmişler. Yolda yağmurla birlikte doluya denk gelmişler. Ardından da yüksek olmasından dolayı rakım ormanlık alanda kar yağışı başlıyor ve davar sürüsünü dağıtıyorlar. Koyunların birazı telef oluyor, birazı da kaybolmuş. Zor durumdalardı, muhtarımız bizleri aradı. Bizde köyden gelip arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Davar sürüsünü köye indirdik. Kayıp olan koyunları bulmaya çalıştık" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kastamonu, Çobanlar, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 10:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Cem Uzan torun sahibi oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti         
16:59
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı         
16:58
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var         
16:39
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu         
16:36
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi         
16:35
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor         
15:21
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı         
14:29
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı         
14:03
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı         
14:01
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı         
14:00
Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu         
13:55
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi         
13:47
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi         
13:36
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı         
13:35
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi         
13:28
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 17:56:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 50 koyun ve 30 kuzu telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]