ANKARA BAKAN AKAR 'PENÇE' OPERASYONLARINDA 113 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

ANKARA BAKAN AKAR 'PENÇE' OPERASYONLARINDA 113 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

17.05.2021 20:02

Bakan Akar: 'Pençe' operasyonlarında 113 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının zorlu arazi koşullarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar...

Bakan Akar: 'Pençe' operasyonlarında 113 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının zorlu arazi koşullarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 113 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte 107 mağara ve sığınak tahrip edildi" dedi.

Bakan Akar başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kosova, Bosna Hersek, Somali ile Libya, Afganistan, Azerbaycan'daki TSK unsurlarının komutanları ile NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti, Donanma Komutanı devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

'HEPİNİZİ KUTLUYORUM'

Bakan Akar, savunma ve güvenlik konuları kapsamında terörle mücadele harekatları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar vererek, TSK'nın yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. Mehmetçiğin şu ana kadar kendisine verilen görevleri büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirdiğini dile getiren Akar, "Kara Kuvvetlerimiz, Deniz Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz tarih yazıyor. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi.

'107 MAĞARA VE SIĞINAK İPTAL EDİLDİ'

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının zorlu arazi koşullarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 113 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte 107 mağara ve sığınak tahrip edildi. Terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Faaliyetlerimizin ne kadar yoğun ve etkili olduğunun açıkça anlaşılması bakımından önemli bir gösterge olduğu için açıklıyorum; 1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi" ifadesini kullandı.

'HUDUT NAMUSTUR'

Bakan Akar, hudut kartallarının, 'Hudut namustur' anlayışı içinde görevlerini kahramanca yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rakamlar açıkça göstermektedir ki hudutlardaki arkadaşlarımızın büyük bir başarısıyla 1 Ocak'tan itibaren toplam 58 bin 690 kişi yakalandı. Bunun yanı sıra alınan tedbirler kapsamında 131 bin 284 kişinin hudutlarımızdan geçmesi engellendi. Bunlarla birlikte 55'i PKK/YPG/PYD, 43'ü ise FETÖ olmak üzere toplam 122 terörist de ele geçirildi. Dolayısıyla buradaki mücadeleyi herkesin görmesi, anlaması lazım. Buradaki fedakarane ve ciddi çalışmalarından dolayı arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu çalışmalar sırasında toplam 365 kilogram uyuşturucu ile çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi."

Akar, hudut güvenliğindeki başarıda personelin fedakarlığının yanı sıra fiziki güvenlik tedbirlerinin de önemli yeri olduğunu belirterek, "Burada yapılan uygulamalarla gerek duvarlar, tel örgüleri, yollar, gerekse elektronik sistemlerle hudutlarımızın kontrolü çok büyük ölçüde sağlanmış bulunuyor. Herkesin bunu görmesi lazım. Kontrolün daha da artacağı ve herhangi bir şekilde ülkemize ve milletimize zararlı giriş ve çıkışlara asla müsaade edilmeyeceğini de herkesin bilmesi lazım" dedi.

'İKİYÜZLÜLÜĞÜ ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Bakan Akar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin ise, şöyle konuştu:

"Kutsal yerlere, sivil hedeflere, masum insanlara yapılan, çocukların ve kadınların katledildiği bu saldırıları nefretle kınıyoruz. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bunlar insanlık, savaş suçudur. Bu konuda başta BM, AB, NATO olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların yapması gereken ne varsa bunları yapması, Uluslararası Ceza Mahkemesinin bu konuda adım atması lazım. Bu konuda kimsenin sessiz kalmaması lazım. Burada sadece Filistinli kardeşlerimiz değil insanlık katlediliyor. Bunu herkesin görmesi lazım. Gece-gündüz demeden her konuda basında, televizyonda yeri göğü inletenlerin bu kadar büyük bir katliam karşısında susmalarını da dünyanın görmesi lazım. Bu ikiyüzlülüğü şiddetle kınıyoruz. İsrail yöneticilerinin de ne kadar yayılmacı bir politika izlediklerini, ne kadar insanlık dışı uygulamalara yöneldiklerini de herkesin görmesi lazım. İsrail halkının, vatandaşlarının da bunu görmesi lazım."

Saldırılarda şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini de ileten Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

ANKARA BAKAN AKAR 'PENÇE' OPERASYONLARINDA 113 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ANKARA BAKAN AKAR 'PENÇE' OPERASYONLARINDA 113 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ANKARA BAKAN AKAR 'PENÇE' OPERASYONLARINDA 113 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ANKARA BAKAN AKAR 'PENÇE' OPERASYONLARINDA 113 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hulusi Akar, Milli, Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA BAKAN AKAR 'PENÇE' OPERASYONLARINDA 113 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs teklifi: 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon yönetsin Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs teklifi: 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon yönetsin Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandı Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandı Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz         
21:17
Tahkim Kurulu, Cenk Tosun'un cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu, Cenk Tosun'un cezasında indirime gitti         
21:03
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi         
20:02
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler         
19:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız         
19:28
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı         
17:49
Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı         
16:19
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 21:32:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA BAKAN AKAR 'PENÇE' OPERASYONLARINDA 113 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement