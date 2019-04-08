Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Mansur Yavaş, Mazbatasını Aldı.
2 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:11 Kaynak: İHA
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