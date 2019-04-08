Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Mansur Yavaş, Mazbatasını Aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Mansur Yavaş, Mazbatasını Aldı.

2 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Mansur Yavaş, Mazbatasını Aldı., System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:11 Kaynak: İHA

Mansur Yavaş, Ankara, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti Mansur Yavaş ile Soyadları Aynı Olan Şarkıcı Zeynep Mansur'a Tebrik Mesajı Yağdı Mühürsüz Zarftan MHP Çıktı, Yusufeli'nde Kazanan AK Parti Oldu Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 13:13:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Mansur Yavaş, Mazbatasını Aldı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]