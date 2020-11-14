Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı: 1 ölü, 1 yaralı

14.11.2020 21:46
Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ANKARA'da, misafir olduğu evde 13 yaşındaki Ege D. ve Arda D. kardeşlerle kavga eden Ege Ö., iki kardeşe evde bulunan çekiçle saldırdı.

ANKARA'da, misafir olduğu evde 13 yaşındaki Ege D. ve Arda D. kardeşlerle kavga eden Ege Ö., iki kardeşe evde bulunan çekiçle saldırdı. Olayda Arda D. hayatını kaybederken, Ege D. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Sembol Caddesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Ege D. ve Arda D. kardeşlerin evine misafir olan Ege Ö., iki kardeşle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle Ege Ö., evde bulunan çekiçle iki kardeşi yaraladı.İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evin kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi. Daha sonra adrese gelen itfaiye erleri, kapıyı kırarak, daireye girdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arda D.'nin hayatını kaybettiği, Ege D.'nin de yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan Ege D.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, şüpheli Ege Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Çankaya, Polis, kavga, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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