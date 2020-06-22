Ankara'da kilometre dolandırıcılarına 'Sayaç' operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da, araçların kilometresini düşürüp, onlarca kişiyi dolandırdığı belirlenen 3 kişi, polisin düzenlediği 'Sayaç' operasyonuyla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araçların kilometresini düşürüp, satarak, dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. 3 kişiyi takip eden ekipler, şüphelilerin oto sanayilerde faaliyet gösteren teknik iş birlikçilerini de izlemeye aldı. Şüphelilerin Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden kilometresi yüksek ya da taksi olarak kullanılan ikinci el araçları düşük fiyatlara satın aldığı ve daha sonra bu araçların kilometre sayaçlarını düşürüp, ufak tadilatlar yaparak, 'az kullanılmış' veya 'temiz araç' diye yüksek fiyatlara sattığı tespit edildi. 300 bin kilometredeki araçları 100 bine, 250 bin kilometredeki araçları 80 bine kadar düşüren şüphelilerin her bir araçtan 30 bin TL kazanç sağladığı belirlendi. Yapılan takip sonrası düzenlenen 'Sayaç' operasyonuyla 3 şüpheli, gözaltına alındı. Araç kilometrelerinin kendiliğinden düşmüş olabileceğini öne süren 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler tarafından dolandırıldığını anlatan Kadir Güven, "98 bin kilometrede bir araç almıştık ancak daha sonra aracın 298 bin kilometrede olduğunu öğrendik. Öğrenince de üzüldük tabi, şok geçirdik. Şimdi mecbur kullanıyoruz. Vatandaşlarımız alacağı araçları iyi incelesin, daha önceki kilometresini sorgulasın. Biz o zaman bunu bilmediğimiz için mağdur olduk" dedi.