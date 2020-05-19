Ankara'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

Törende polis memuru Almacı'nın öz geçmişinin okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim okundu ve hayatını kaybeden polis memuru için dua edildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz , Almacı'nın ailesi ve yakınları ile emniyet mensupları katıldı.

Dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden, Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Sefa Almacı (32) için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

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