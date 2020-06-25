Ankara'da yolun karşına geçmeye çalışan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Ankara'da yolun karşına geçmeye çalışan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde metro inşaatında çalışan işçi, mesai çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde metro inşaatında çalışan işçi, mesai çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdurrahman E. (24) kontrolündeki 06 ABS 160 plakalı otomobil, Yenimahalle istikametinde ilerlerken metro inşaatında çalışan ve mesai çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yenicegül'e (46) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz işçi, yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Yenicegül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, trafiğin akışını kontrollü sağlarken hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sürücü Abdurrahman E. olaya ilişkin başlatılan inceleme kapsamında gözaltına alındı. Mesai arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaşan işçilerden biri ise sürücüye saldırmaya çalıştı. - ANKARA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yolun karşına geçmeye çalışan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da yolun karşına geçmeye çalışan işçiye otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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