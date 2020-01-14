Ankara mehmetçik, barış pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yaptı - Son Dakika

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Ankara mehmetçik, barış pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yaptı
6 saat önce
ANKARA Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
ANKARA Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yaptı
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