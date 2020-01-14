Ankara mehmetçik, barış pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara mehmetçik, barış pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yaptı - Son Dakika

Ankara mehmetçik, barış pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yaptı

6 saat önce

ANKARA Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

ANKARA Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yaptı

Ankara mehmetçik, barış pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yaptı

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sonra erdiğini duyurdu
Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 00:35:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara mehmetçik, barış pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]