Ankara Narkotik "Bataklık"ta ele geçirilen malzemeleri sergiledi - Son Dakika

Ankara Narkotik "Bataklık"ta ele geçirilen malzemeleri sergiledi

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda ele geçirilen malzemeler, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda ele geçirilen malzemeler, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor
Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun başlattığı operasyon çerçevesinde İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa illerinde toplam 93 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Şüphelilere ait 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 adrese baskın düzenlenmiş, 93 şüpheliden 74'ü gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirlerine yönelik Bataklık Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler ve suç unsurlarının bir kısmı Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.


Operasyon kapsamında 11 ilde şu ana kadar yaklaşık 30 milyon 340 bin TL değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ziynet ve süs eşyası, 653 adet tapu, 41 adet tabanca, 50 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartlar, para sayma makinaları, çelik yelek, 21 adet lüks otomobil ele geçirildi. Bunlardan bir kısmı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, bir kısmı ise Ankara Emniyet Müdürlüğünde yapılan sergi ile kamuoyuna gösterildi. - ANKARA

Bataklık Operasyonu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Narkotik 'Bataklık'ta ele geçirilen malzemeleri sergiledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor 23:12 Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu 22:44 Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:33 Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 16:28 HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
09:35
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
00:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 23:43:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Narkotik "Bataklık"ta ele geçirilen malzemeleri sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]