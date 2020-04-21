Ankara Valisi Vasip Şahin,? Ankara Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları kapsamında başlatılan... - Son Dakika

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Ankara Valisi Vasip Şahin,? Ankara Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları kapsamında başlatılan...
6 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin,? Ankara Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları kapsamında başlatılan gıda yardımı kampanyasında konuştu -1.
Ankara Valisi Vasip Şahin,? Ankara Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları kapsamında başlatılan gıda yardımı kampanyasında konuştu -1
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:51 Kaynak: DHA
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