Ankara Valisi Vasip Şahin,? Ankara Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları kapsamında başlatılan... - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin,? Ankara Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları kapsamında başlatılan...

Ankara Valisi Vasip Şahin,? Ankara Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları kapsamında başlatılan gıda yardımı kampanyasında konuştu -1.

Ankara Valisi Vasip Şahin,? Ankara Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları kapsamında başlatılan gıda yardımı kampanyasında konuştu -1

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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