Antalyaspor Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Antalyaspor Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma kırmızı-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 4. dakikada Victor Ruiz'in rakipten kaptığı top Rıdvan'da kaldı. Genç futbolcu ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ancak Güven topa yetişemedi. Arka direkte topla buluşan Boateng'in vuruşunda ise top yandan auta gitti. 7. dakikada Boateng'in pasında topla buluşan Ruiz, topu Rıdvan'la buluşturdu. Ceza sahasına giren genç oyuncun bekletmeden çektiği şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 15. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton'un şutunu Ersin çeldi. Dönen sağ kanatta yeniden buluşan Amilton'un ortasında altıpas önünde Sinan Gümüş kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1 35. dakikada Podolski'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un şutunda Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0 38. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Diaby'nin kafa vuruşu yandan auta gitti. MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) 46. dakikada Podolski'nin sağ kanada aktardığı topla buluşan Sinan'ın gelişine çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 53. dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan'ın şutunda kaleciyi de geçen topu Veysel son anda uzaklaştırdı. 55. dakikada Boyd'un ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Boffin gole izin vermedi. 68. dakikada Elneny'nin ara pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Lens'in içeriye çevirdiği topu Ljajic ağlara gönderdi. 1-2 70. dakikada Umut'un pasında ceza yayına yakın bir noktadan N'Koudou'nun şutunu kaleci kontrol etti. 83. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Adem Ljajic'in ortasında Vida'nın kafa vuruşu üst direkten döndü. Vida dönen topu yine kafayla tamamlamak istedi ancak Boffin'in müdahalesiyle top kornere çıktı. 90+5. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic'in vuruşunda top barajdan geri döndü. STAT: VODAFONE PARK Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Candaş Elbil xx Beşiktaş: Ersin x, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz x, Rıdvan x (Caner dk. 78 x), Elneny xx, Atiba xx, Diaby x (N'Koudou dk. 46 x), Boyd x (Lens dk. 65 x), Boateng xx (Umut Nayir dk. 65 x), Güven x (Ljajic dk. 46 xx) Yedekler: Utku, Roco, Necip, Rebocho, Kartal Yılmaz Teknik Direktör: Sergen Yalçın Antalyaspor: Boffin xxxx, Sangare xx (Bünyamin dk. 66 x), Celutska xx, Veysel xx, Kudriashov xx, Hakan Özmert xx, Fredy xx (Ufuk Akyol dk. 56 x), Amilton xxx, Sinan Gümüş xx (Mukairu dk. 67 x), Podolski xx (Yekta dk. 85 ?), Jahovic xx (Blanco dk. 85 ?) Yedekler: Ferhat, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Leschuk, Ndinga Teknik Direktör: Tamer Tuna Goller: Sinan Gümüş (dk. 15), Amilton (dk. 35) (Antalyaspor), Ljajic (dk. 68) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Elneny, Ruiz, Vida (Beşiktaş), Sangare, Veysel, Kudriashov (Antalyaspor) (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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