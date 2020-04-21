Antalyaspor'dan telekonferanslı antrenman - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'dan telekonferanslı antrenman - Son Dakika Spor

Antalyaspor'dan telekonferanslı antrenman

6 saat önce

Kovid-19 salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından izne çıkan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde antrenman gerçekleştirmeyecek kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını telekonferans sistemiyle yapmaya devam ediyor.

Antalyaspor'dan telekonferanslı antrenman, System.String[]

Kovid-19 salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından izne çıkan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde antrenman gerçekleştirmeyecek kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını telekonferans sistemiyle yapmaya devam ediyor.


Her gün kendilerine verilen programı bireysel olarak uygulayan futbolcular, ayrıca telekonferans sistemiyle bir araya gelerek antrenmanlarını sürdürüyor. Oyuncular iki günde bir toplu halde idman yapma fırsatı bulurken, aynı zamanda takım ruhunun da güçlü tutulması hedefleniyor.


Teknik direktör Tamer Tuna ve antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya bazı futbolcular evlerinden, bazıları konakladıkları otelden katılırken, Charles da Silva Brezilya, Ferhat Kaplan Çanakkale, Veysel Sarı İstanbul, Hakan Özmert Sakarya, Eren Albayrak Bursa, Yekta Kurtuluş İzmir'den sisteme bağlanarak antrenmana katılıyor.


Çalışmada futbolcuların oldukça neşeli ve istekli olmaları dikkati çekiyor.


RENKLİ GÖRÜNTÜLER DE YAŞANIYOR


Telekonferanslı antrenmanlarda renkli görüntüler de yaşanıyor. Antrenörlerden Dolu Arslan'ın eşi yoga eğitmeni Esra Çinsar Arslan yaptırdığı yoga çalışmasına ise bazı futbolcuların eşleri ve çocukları da katılıyor.


Öte yandan, Antalya spor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile kulüp yöneticileri de teknik direktör Tuna ve antrenörler eşliğinde sisteme bulundukları yerlerden bağlanarak spor yapıyor.


HEDEF TAKIM RUHUNU KORUMAK


Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, telekonferanslı antrenmanlarla teknik direktör Tamer Tuna'nın hazırladığı programları uygulayan oyuncuların birbirlerinden kopmayıp takım ruhunu devam ettirdiğini söyledi.


Hedefin sadece antrenman olmadığını vurgulayan Süğlün, şöyle konuştu:


"Telekonferanslı antrenmanla sadece futbolcularımıza antrenman yaptırmayı düşünmedik, birbirlerinden kopmayıp takım ruhunu da sürdürmeyi amaçladık çünkü kişisel antrenmanları zaten bizim bütün futbolcularımız yapıyor. Özellikle Antalya'da olanların evlerine daha önce bisikletler ve spor aletleri göndermiştik. Şehir dışında olanlar da aynı şekilde çalışmalarını yapıyorlar. Süreç bu şekilde ilerliyor. Şu anda bundan başka da yapabileceğimiz bir şey yok."


Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:48 

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