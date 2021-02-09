Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2020 değerleme kurları belirlendi - Son Dakika

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2020 değerleme kurları belirlendi

09.02.2021 10:23
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2020 değerleme kurları belirlendi, System.String[]

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar belirlendi.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibarıyla tebliğle belirlenen kurlar uygulanacak.

Tebliğle 99 para birimi için değerleme kurları belirlenirken, bu miktar 1 ABD doları için 7,3405, 1 avro için 9,0079 dolar olarak tespit edildi.

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2020 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekiyor.

Söz konusu kurlar şöyle: ???????

DÖVİZLERKUR (TL)
1 ABD Doları7,3405
1 Arjantin Pesosu0,08744
1 Arnavutluk Leki0,07278
1 Avustralya Doları5,6076
1 Azerbaycan Yeni Manatı4,3244
1 BAE Dirhemi2,0002
1 Bahama Doları7,34710
1 Bahreyn Dinarı19,4875
l Bangladeş Takası0,08665
1 Barbados Doları3,63880
1 Bolivya Boliviyanosu1,06867
1 Bosna Hersek Markı4,5981
1 Botsvana Pulası0,68107
1 Brezilya Reali1,4101
1 Bulgar Levası4,5798
1 Burundi Frangı0,00379
1 Cezayir Dinarı0,05563
1 Çek Korunası0,34442
1 Çin Yuanı1,1182
1 Danimarka Kronu1,2090
1 Dominik Pesosu0,12650
1 Endonezya Rupisi0,00052
1 Etiyopya Birri0,18678
1 Fas Dirhemi0,82402
1 Filipin Pesosu0,15293
1 Gana Yeni Sedisi1,25377
1 Guatemala Quetzali0,94254
1 Guyana Doları0,03512
1 Güney Afrika Randı0,50288
1 Güney Kore Wonu0,00676
1 Güney Sudan Lirası0,04181
1 Gürcistan Larisi2,2434
1 Haiti Gourdesi0,1011
1 Hırvatistan Kunası1,1949
1 Hindistan Rupisi0,10025
1 Honduras Lempirası0,30468
1 Hong Kong Doları0,94771
1 İrak Dinarı0,00503
1 İngiliz Sterlini9,9438
100 İran Riyali0,01738
1 İsveç Kronu0,89313
1 İsviçre Frangı8,2841
1 İzlanda Kronu0,05776
100 Japon Yeni7,0930
1 Kanada Doları5,7315
1 Katar Riyali2,0048
1 Kazakistan Tengesi0,01743
1 Kolombiya Pesosu0,00211
1 Kosta Rika Kolonu0,01204
1 Kuveyt Dinarı23,9533
1 Laos Kipi0,00079
1 Lesotho Lotisi0,50292
1 Liberya Doları0,04501
1 Libya Dinarı5,4829
1 Lübnan Lirası0,00486
1 Macar Forinti0,02472
1 Makedonya Dinarı0,14634
1 Malezya Ringgiti1,8199
1 Meksika Pesosu0,37021
1 Mısır Lirası0,46695
1 Moldova Leyi0,42728
1 Namibya Doları0,50285
1 Nepal Rupisi0,06264
1 Nijerya Nayrası0,01927
1 Nikaragua Kordobası0,21082
1 Norveç Kronu0,8539
1 Özbekistan Sonnı0,00070
1 Pakistan Rupisi0,04546
1 Panama Balboası7,34710
1 Paraguay Guaranisi0,00107
1 Peru Yeni Solu2,0304
1 Polonya Zlotisi1,9902
1 Rumen Leyi1,8373
1 Rus Rublesi0,09844
1 Sırp Dinarı0,0767
1 Singapur Doları5,5477
1 Somali Şilini0,01270
1 Sri Lanka Rupisi0,03961
1 Sudan Poundu0,13327
1 Suriye Lirası0,00584
1 Suudi Arabistan Riyali1,9563
1 Svaziland Lilangenisi0,50285
1 Şili Pesosu0,01031
1 Tayland Bahtı0,24531
1 Tunus Dinarı2,7383
1 Türkmenistan Manatı2,1022
1 Ukrayna Hryvnası0,25927
1 Umman Riyali19,1081
1 Uruguay Pesosu0,17425
1 Ürdün Dinarı10,3626
1 Venezuela Bolivarı Fuertesi0,00003
1 Vietnam Dongu0,00032
1 Yemen Riyali0,02933
1 Yeni Belarus Rublesi*2,83409
1 Yeni İsrail Şekeli2,2886
1 Yeni Tayvan Doları0,26136
1 Yeni Zelanda Doları5,2870
1 Zambiya Kvaçası0,3472
1 Euro9,0079
*Yeni Belarus rublesi, Belarus rublesinden 4 sıfır atılarak hesaplanmaktadır.

EFEKTİFLERKUR (TL)
1 ABD Doları7,3353
1 Avustralya Doları5,5818
1 Danimarka Kronu1,2081
1 Euro9,0015
1 İngiliz Sterlini9,9369
1 İsveç Kronu0,8925
1 İsviçre Frangı8,2717
100 Japon Yeni7,0668
1 Kanada Doları5,7103
1 Kuveyt Dinarı23,594
1 Norveç Kronu0,85331
1 Suudi Arabistan Riyali1,9417

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2020 değerleme kurları belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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