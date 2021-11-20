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Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda bekletmesi üzerine Türkiye harekete geçti - Son Dakika

Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda bekletmesi üzerine Türkiye harekete geçti

20.11.2021 00:11
Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda bekletmesi üzerine Türkiye harekete geçti

Diplomatik kaynaklar, Bulgaristan'ın denetim bahanesiyle Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünü 15 saat boyunca sınırda bekletmesi üzerine Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü'nün, Türklere yönelik engellemelerin kaldırılması için Kapitan Andreevo gümrüğüne...

Diplomatik kaynaklar, Bulgaristan'ın denetim bahanesiyle Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünü 15 saat boyunca sınırda bekletmesi üzerine Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü'nün, Türklere yönelik engellemelerin kaldırılması için Kapitan Andreevo gümrüğüne gittiğini kaydetti.

Bulgaristan'ın Denetim Operasyonu adı altında İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde 15 saattir beklettiği ifade edilmişti. Yaşanan olayın ardından diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü'nün Bulgar makamlarıyla görüşerek, Türklere yönelik engellemelerin kaldırılmasını sağlamak amacıyla Kapitan Andreevo gümrüğüne gittiği ifade edildi.

Öte yandan Bulgar basınında yer alan haberlerde, binlerce Türk yolcunun saatlerce sınırda bekletildiği belirtilerek, söz konusu yolcuların Pazar günü ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu nedeniyle sınırda bekletildikleri öne sürüldü. Bulgaristan'daki yetkililerin, Türkiye'de ikamet eden ve oy hakkı bulunan Türklerin Bulgaristan'a gelerek oy kullanmasını istenmediğini vurgulayan Türk yolcular ise sorunun çözümü için Türk makamlarından gerekli girişimleri yapmalarını beklediklerini ifade etti. - SOFYA

Bulgaristan, İstanbul, Türkiye, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda bekletmesi üzerine Türkiye harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan'ın Türk yolcuları 15 saat sınırda bekletmesi üzerine Türkiye harekete geçti - Son Dakika
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