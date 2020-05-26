Bursaspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba: "Şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum" - Son Dakika

Bursaspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba: "Şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum"

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, sezonu ilk 2 sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Bursaspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba:

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, sezonu ilk 2 sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Bu sezon gösterdiği etkili performansla dikkatleri çeken 25 yaşındaki kaleci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ligde bu sezon iyi bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan Çağlar, "Kaybettiğimiz basit puanlar da oldu ama neticede yine iyi bir yerdeyiz. Sezon başı geldiğimizde hep beraber bir söz verdik. Verdiğimiz sözün arkasında durduğumuza inanıyorum." dedi.

Bursaspor'un ligde üçüncü sırada yer aldığını hatırlatan başarılı file bekçisi, şöyle devam etti:

"Ben takım kalitemize, oyunculara ve teknik ekibe güveniyorum. Fikstür avantajını kullanırsak, ilk ikide hedeflediğimiz şampiyonluğa direkt ulaşacağımıza inanıyorum. Çünkü o kaliteye sahibiz. Şu anki hedeflerimiz doğrultusunda bence doğru yoldayız. Kalan 6 maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Çalışmalar tekrar başladı, kampımız güzel geçiyor. İnşallah bu 6 maçta iyi skorlar alıp, Bursaspor'u hakettiği yere geri çıkaracağımıza inanıyorum."

"Bursaspor çok büyük bir camia"

Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor camiasının büyüklüğünün herkes tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

Yeşil-beyazlı taraftarların takıma inanılmaz bir güç verdiğini dile getiren genç kaleci, "Bursaspor çok büyük bir camia. Taraftarlarımız çok önemli destek veriyor. Onların destekleri sayesinde bazı maçları çevirdik. Taraftarlarımızın bize çok büyük avantajı oluyor." diye konuştu.

Çağlar, yeşil-beyazlı ekibin kadrosunda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bursaspor, Süper Lig'de şampiyon olmuş bir kulüp. Başka söze gerek yok. Hak ettiği yer de her zaman Süper Lig. Bursaspor'u hak ettiği yere çıkarmak istediğimizi her zaman söyledim. Bursaspor olarak Süper Lig'de yine büyük takımlara kök söktüreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kendimi geliştirmeye çalışıyorum"

Çağlar Şahin Akbaba, üst seviyeleri hedefleyen futbolcuların kendini sürekli geliştirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Futbolun sürekli değiştiğini dile getiren başarılı kaleci, "Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnsan kendini geliştirmezse, hep yerinde sayar. Ben de bunun bilincinde olarak çalışıyorum. Bazı riskler alıyorum. Kendimi geliştirmek için bu riskleri almak zorunda hissediyorum. O yüzden önde oynuyorum. Önde oynadığım zaman çok eleştiri alıyorum ama ben kendimce doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Üst düzey düşünüyorsan, hedeflerinde üst düzeyde olmak varsa, bunları yapmak zorundasın." şeklinde konuştu.

"İbrahim hocanın kalitesi tartışılmaz"

Yeşil-beyazlı kaleci, teknik direktör İbrahim Üzülmez'i çok başarılı bulduğunu dile getirdi.

Üzülmez'in 2 sene üst üste TFF 1. Lig'de şampiyon olduğunu hatırlatan genç file bekçisi, "İbrahim hocanın kalitesi tartışılmaz. Onunla ilk kez Elazığspor'da çalışmıştım. Onun ilk teknik direktörlük tecrübesiydi. Orada zaten karakteri ve kişiliği belliydi. Bizi çok iyi temsil etti. Şimdi Bursa'da da beraberiz. O da şu anda çok iyi performans sergiliyor. İnşallah başarılarına üçüncü şampiyonluğu ekleyecek. Hem biz hem de o hedefine ulaşmış olacak." açıklamasını yaptı.

"Adımın Süper Lig kulüpleriyle anılması beni mutlu ediyor"

Çağlar Şahin Akbaba, transferde adının Süper Lig kulüpleriyle anılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu durumu, gösterdiği performansın bir karşılığı olarak gördüğünü vurgulayan Çağlar, şu anda sadece Bursaspor'un başarısına odaklandığını ifade etti.

"Transfer haberlerini duymak, adımın Süper Lig kulüpleriyle anılması beni mutlu ediyor." diyen oyuncu, "Menajerim Cenk Tekelioğlu, tekliflerin gelmesinin doğal olduğunu söylüyor. Ancak ben menajerime de başkanım Mesut Mestan'a da kalan 6 maça odaklandığımı, başka bir şeyle uğraşmak istemediğimi söyledim. Bu 6 maçta en iyi skorları alıp, Bursaspor'u hakettiği yere çıkarmak için elimden geleni yapacağız. Şu anki tek düşüncem o. Sezon bittikten sonra başkanımla, menajerimle oturup konuşuruz. Her iki tarafın menfaati için de gerekli her şey yapılır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Fernando Muslera benim idollerimden birisi"

Çağlar Şahin Akbaba, Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'yı idol olarak gördüğünü kaydetti.

Futbola Bucaspor'un altyapısında başladığını ve o dönem A takım kalesini koruyan şu anki menajeri Cenk Tekelioğlu'nu örnek alarak bu günlere geldiğini dile getiren genç kaleci, "Herkes genelde kendine A takımda oynayan kaleciyi örnek alır. Ben Bucaspor'da oynarken Cenk Tekelioğlu abim kaleciydi. Maçlara gittiğimde onu görüyor, 'Büyüyünce bende böyle olacağım.' diyordum. İlk idolüm Cenk Tekelioğlu'dur. Şu anda kendisi benim resmi menajerim. Süper Lig'de ise her zaman söylüyorum, kalitesiyle, karakteriyle, kaleci tekniğiyle Fernando Muslera benim idollerimden birisi. Çok yetenekli, çok kaliteli bir kaleci." şeklinde görüş belirtti.

"En büyük hedefim A Milli Takım'da forma giymek"

Başarılı file bekçisi, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymeyi en büyük hedef olarak belirlediğini anlattı.

Öncelikli hedefinin Bursaspor'la şampiyonluğa ulaşıp, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek olduğunu hatırlatan Çağlar, "Tabii ki en büyük hedefim A Milli Takım'da forma giymek. O formayı giyip, ülkemi temsil etmek. Bunun için çalışıyorum. Bu başarılarımın sonucunu inşallah A Milli Takım'a çağrılarak elde edeceğime inanıyorum." diye konuştu.

Çağlar, Türkiye'yi Avrupa'da da temsil etmek istediğini vurguladı.

"Genç kalecilerimiz çok başarılı"

Çağlar, Türkiye'de artık çok başarılı kalecilerin yetiştiğine işaret etti.

Virüs sürecinden tüm futbolcuların piskolojik olarak etkilendiğini de dile getiren başarılı eldiven, "Futbol her sene değişiyor, herkes bir şeyler öğrenerek kendini geliştiriyor. Mesela Trabzonspor'da Uğurcan (Çakır) çok iyi maçlar çıkarıyor, kendini geliştiriyor, üzerine koyuyor. Bizim yaş grubundan benim en çok beğendiğim Erce Kardeşler, kendini çok iyi geliştiriyor. Yine Gökhan Akkan da onlardan biri. Fenerbahçe'de Altay (Bayındır) oynuyor. Yani genç kaleciler şu anda çok iyi şekilde ilerliyorlar. Genç kalecilerimiz çok başarılı." ifadelerini kullandı.

Kendini geliştirmek adına elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayan Çağlar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer hedefinde daha üst seviyeler varsa, her zaman daha iyisini yapmak isteyeceksin. O yüzden şu anda günümüz futboluna ayak uydurmaya çalışıyorum. Bu şekilde herkesin gelişebildiğinin bilincindeyim, bunu görüyorum. Onlar geliştikçe kendimin de gelişeceğini hissediyorum. Çünkü geride kalmamak için daha iyi çalışmalısın. O yüzden çalışmalarımı çok iyi şekilde yapıyorum. İnşallah hedeflediğim yerlere ulaşacağıma inanıyorum."

Çağlar Şahin, Bursaspor, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba: 'Şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum' - Son Dakika Spor
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