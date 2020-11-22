Çelik: "Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız" - Son Dakika

AK Parti Isparta İl Kongresi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ISPARTA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Isparta İl Kongresinde konuştu.(5)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "S-400'ü iptal edeceğiz diyorlar. Türkiye'nin vatan savunması için, güvenliği için aldığımız bir hava savunma sistemini iptal etmek ne demektir? Kendileri iktidara gelmek için Türkiye'nin vatan savunmasını pazarlık konusu yapıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'nin savunmasını asla pazarlık konusu yaptırmayız, güvenliğini asla ticaret konusu yaptırmayız. Bu girişimlere karşı sonuna kadar direneceğiz, mücadele edeceğiz."