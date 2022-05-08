Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı

08.05.2022 18:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği, sözleri Sadri'ye ait "Hoşça Kal Anne" şiirinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğraflar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Anneler Günü, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı - Son Dakika


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