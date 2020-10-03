Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi açılış törenine video konferansla katıldı - Son Dakika

Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi açılış törenine video konferansla bağlanması

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik'in konuşması

Açılışın yapılması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.