Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (5)

Erdoğan: "Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacağız."

Erdoğan: "Yargı, ilk derece mahkemelerinden en yüksek organlarına kadar tüm unsurlarıyla adaletin tesisine hizmet ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim 2023'ün haziranında yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir."

Erdoğan: "Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar, kabile devletlerinin yaptığı iştir."