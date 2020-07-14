Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar'ın Artvin'de yaşayan babası ve annesi ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar'ın Artvin'de yaşayan babası ve annesi ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki incelemeleri sırasında 15 Temmuz darbe gecesi şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar'ın babası Nebi ve annesi Fatma Acar'ı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Acar ailesi ile görüştürdü. Erdoğan görüşmede baba Dursun Acar'a, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir" dedi. Baba Dursun Acar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Anne Fatma Acar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, kendisine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:27 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı